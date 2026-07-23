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- FIFA Team Of The Tournament: ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಇಲೆವೆನ್ ಪ್ರಕಟ: ಹ್ಯಾರಿ ಕೇನ್, ಯಮಾಲ್ ಔಟ್!
FIFA Team Of The Tournament: ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಇಲೆವೆನ್ ಪ್ರಕಟ: ಹ್ಯಾರಿ ಕೇನ್, ಯಮಾಲ್ ಔಟ್!
ಫಿಫಾ, ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ತಂಡವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಸ್ಪೇನ್ ಮತ್ತು ಫ್ರಾನ್ಸ್ನಿಂದ ತಲಾ ಮೂವರು ಆಟಗಾರರು ಹಾಗೂ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾದಿಂದ ಇಬ್ಬರು ಆಟಗಾರರು ಈ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೀಂ ಆಫ್ ದಿ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲಾ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ.
ಅಚ್ಚರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಇಲೆವೆನ್
ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ 11 ಆಟಗಾರರನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಫಿಫಾ 'ಟೀಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್' ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಈ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಅಚ್ಚರಿಯ ಆಯ್ಕೆಗಳಿವೆ. ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಸ್ಪೇನ್ ಮತ್ತು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಸೋತ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ತಂಡಗಳಿಂದ ತಲಾ ಮೂವರು ಆಟಗಾರರು ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಇಲೆವೆನ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಚಾಂಪಿಯನ್ನರ ತಂಡದಿಂದ 3 ಆಟಗಾರರು
ಎಂಬಾಪೆಗೆ ಚಾನ್ಸ್
ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇನ್ ವಿರುದ್ಧ ಸೋತ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ತಂಡದಿಂದ ನಾಯಕ ಕಿಲಿಯನ್ ಎಂಬಾಪೆ, ಡಿಫೆಂಡರ್ ಡಯೋಟ್ ಉಪಮೆಕಾನೊ ಮತ್ತು 7 ಅಸಿಸ್ಟ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಿಂಚಿದ ಮೈಕಲ್ ಒಲಿಸೆ ತಂಡದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಶ್ವಕಪ್ ರನ್ನರ್-ಅಪ್ ಆದ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ತಂಡದಿಂದ ಇಬ್ಬರು ಆಟಗಾರರು ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಇಲೆವೆನ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ನಾಯಕ ಲಿಯೋನೆಲ್ ಮೆಸ್ಸಿ ಮತ್ತು ಡಿಫೆಂಡರ್ ಲಿಸಾಂಡ್ರೊ ಮಾರ್ಟಿನೆಜ್ ಈ ತಂಡದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕೇಪ್ ವರ್ಡೆ ಆಟಗಾರ
ಹ್ಯಾರಿ ಕೇನ್ ಔಟ್
ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ 7 ಗೋಲು ಗಳಿಸಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡವನ್ನು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದ ನಾಯಕ ಹ್ಯಾರಿ ಕೇನ್ಗೆ ಫಿಫಾದ ವಿಶ್ವಕಪ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ.
ಇನ್ನು ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಏಳು ಗೋಲುಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಿಂಚಿದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ಜೂಡ್ ಬೆಲ್ಲಿಂಗ್ಹ್ಯಾಮ್, ವಿಶ್ವಕಪ್ ಇಲೆವೆನ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ಏಕೈಕ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆಟಗಾರನಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026 - ಟೀಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್
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