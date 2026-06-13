- Home
- Sports
- Football
- 100 ವರ್ಷದ ಬಳಿಕ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಪರಾಗ್ವೆ ಎದುರಿಸಿದ ಅಮೆರಿಕ, ಹಾರ್ಟ್ಬ್ರೇಕ್ನಿಂದ ಬಚಾವ್ ಆದ ಕೆನಡಾ!
100 ವರ್ಷದ ಬಳಿಕ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಪರಾಗ್ವೆ ಎದುರಿಸಿದ ಅಮೆರಿಕ, ಹಾರ್ಟ್ಬ್ರೇಕ್ನಿಂದ ಬಚಾವ್ ಆದ ಕೆನಡಾ!
ಪರಾಗ್ವೆ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ 4-1 ಗೋಲುಗಳ ಭರ್ಜರಿ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿತು, ಈ ಪಂದ್ಯವು ಸೆಲ್ಫ್ ಗೋಲ್ನೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭಗೊಂಡಿತ್ತು. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಬೋಸ್ನಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಕೈಲ್ ಲಾರಿನ್ ಗಳಿಸಿದ ಅಂತಿಮ ಕ್ಷಣದ ಗೋಲಿನಿಂದ ಕೆನಡಾ 1-1 ಡ್ರಾ ಸಾಧಿಸಿ, ವಿಶ್ವಕಪ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗಳಿಸಿತು.
ಪರಾಗ್ವೆ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಸೆಲ್ಫ್ ಗೋಲ್ ಆಘಾತ!
ತಮ್ಮದೇ ದೇಶದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮುಂದೆ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದ ಯುಎಸ್ಎ (ಅಮೆರಿಕ) ತಂಡವು ಪರಾಗ್ವೆ ವಿರುದ್ಧ 4-1 ಗೋಲುಗಳ ಭರ್ಜರಿ ಜಯ ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಪಂದ್ಯದ ಆರಂಭದ 7ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲೇ ಪರಾಗ್ವೆ ಆಟಗಾರ ಡೇಮಿಯನ್ ಬೊಬಾಡಿಲ್ಲಾ ಮಾಡಿದ ಸೆಲ್ಫ್ ಗೋಲ್ ಯುಎಸ್ಎ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಮುನ್ನಡೆ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿತು. ಚೆಂಡನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಯುಎಸ್ಎ ಗೋಲ್ ಪೋಸ್ಟ್ನತ್ತ ನುಗ್ಗುತ್ತಿದ್ದ ಅಮೆರಿಕನ್ ಆಟಗಾರರನ್ನು ತಡೆಯುವ ಆತುರದಲ್ಲಿ ಬೊಬಾಡಿಲ್ಲಾ ಒದ್ದ ಕಿಕ್, ಸ್ವಂತ ತಂಡದ ಗೋಲ್ಕೀಪರ್ನನ್ನೂ ವಂಚಿಸಿ ನೆಟ್ ಒಳಗೆ ಸೇರಿತು.
ಬಲೋಗನ್ ಅಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ
ಪಂದ್ಯದ 31ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಫೊಲಾರಿನ್ ಬಲೋಗನ್ ಯುಎಸ್ಎ ಪರ ಎರಡನೇ ಗೋಲು ಬಾರಿಸಿದರು. ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ 28ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಬಲೋಗನ್ ಗೋಲು ಹೊಡೆದಿದ್ದರೂ ರೆಫರಿ ಅದನ್ನು 'ಆಫ್ಸೈಡ್' ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯನ್ ಪುಲಿಸಿಕ್ ನೀಡಿದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪಾಸ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡ ಬಲೋಗನ್, ಪರಾಗ್ವೆ ಗೋಲ್ ಕೀಪರ್ನ ಸವಾಲು ಮೀರಿ ಚೆಂಡನ್ನು ನೆಟ್ಗೆ ತಳ್ಳಿದರು. ಬಳಿಕ 45ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮಾಲಿಕ್ ತಿಲ್ಮನ್ ನೀಡಿದ ಪಾಸ್ ಮೂಲಕ ಯುಎಸ್ಎ ಮೂರನೇ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿ, ಮೊದಲಾರ್ಧದಲ್ಲೇ ಪೂರ್ಣ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸಿತು.
ಶತಮಾನದ ಬಳಿಕ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಮುಖಾಮುಖಿ ಹಾಗೂ ಗೆಲುವಿನ ಮುದ್ರೆ
ಸುಮಾರು ಒಂದು ಶತಮಾನದ ಸುದೀರ್ಘ ಅವಧಿಯ ನಂತರ ಉಭಯ ತಂಡಗಳು ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿದ್ದವು. ಆರಂಭಿಕ ಸೆಲ್ಫ್ ಗೋಲ್ನಿಂದ ಪರಾಗ್ವೆ ತಂಡದ ಖ್ಯಾತ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಕೋಟೆ ಧೂಳೀಪಟವಾಯಿತು. ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಪರಾಗ್ವೆ ತಿರುಗಿಬೀಳಲು ಯತ್ನಿಸಿತು. ಬೊಬಾಡಿಲ್ಲಾ ಬದಲಿಗೆ ಬಂದ Mauricio 74ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಪಾರಗ್ವಾಯ್ ಪರ ಏಕೈಕ ಸಮಾಧಾನಕರ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದರು. ಆದರೆ, ಇಂಜುರಿ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ (ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಮಯ) ಅಮೆರಿಕದ ಜಿಯೋವನ್ನಿ ರೇನಾ ಮತ್ತೊಂದು ಗೋಲು ಹೊಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಯುಎಸ್ಎ ತಂಡದ 4-1 ಅಂತರದ ಗೆಲುವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು.
ಬೋಸ್ನಿಯಾ ಪರ ಜೋವೊ ಲುಕಿಚ್ ಚೊಚ್ಚಲ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗೋಲ್ ಸಕ್ಸಸ್
ಮತ್ತೊಂದು ರೋಚಕ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ತುಂಬಿದ್ದ ಕೆಂಪು ರಂಗಿನ ಅಭಿಮಾನಿ ಸಾಗರದ ಮುಂದೆ ಕೆನಡಾ ತಂಡವು ಸೋಲಿನ ಸುಳಿಗೆ ಸಿಲುಕಿತ್ತು. ಪಂದ್ಯದ 21ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡ ಜೋವೊ ಲುಕಿಚ್ ಬೋಸ್ನಿಯಾ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಮುನ್ನಡೆ ತಂದುಕೊಟ್ಟರು. ಇದು ಲುಕಿಚ್ ಅವರ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಚೊಚ್ಚಲ ಗೋಲು ಆಗಿದೆ. ಈ ಗೋಲಿನ ನಂತರ ಕೆನಡಾ ಆಟಗಾರರು ಸತತ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರೂ ಬೋಸ್ನಿಯಾ ಡಿಫೆಂಡರ್ಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಬಂಡೆಯಂತೆ ಅಡ್ಡನಿಂತರು.
ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕೈಚೆಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಆಘಾತ ನೀಡಿದ ಕೆನಡಾ
ಗೋಲು ಗಳಿಸಲು ಕೆನಡಾ ತಂಡವು ಪಂದ್ಯದುದ್ದಕ್ಕೂ ಡಜನ್ಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಿತಾದರೂ, ಆ ಎಲ್ಲ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಗೋಲಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ವಿಫಲವಾಯಿತು. ಬೋಸ್ನಿಯಾ ತಂಡದ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಕೋಟೆಯೊಳಗೆ ನುಗ್ಗಿದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಕೆನಡಾ ತಂಡದ ಆಕ್ರಮಣದ ವೇಗ ಕುಂಠಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದುದನ್ನು ಕಂಡು ಗ್ಯಾಲರಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ತೀವ್ರ ನಿರಾಶೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ರಕ್ಷಕನಾಗಿ ಬಂದ ಕೈಲ್ ಲಾರಿನ್; ಕೆನಡಾ ತಂಡಕ್ಕೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪಾಯಿಂಟ್
ಸೋಲಿನ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಕೆನಡಾ ತಂಡಕ್ಕೆ ಪರ್ಯಾಯ ಆಟಗಾರನಾಗಿ (Substitute) ಮೈದಾನಕ್ಕಿಳಿದ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಕೈಲ್ ಲಾರಿನ್ ರಕ್ಷಕನಾದರು. ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಕೇವಲ ಎರಡೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಪಂದ್ಯದ ಅಂತಿಮ ವಿಶಲ್ ಮೊಳಗಲು ಇನ್ನು 13 ನಿಮಿಷಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗ ಲಾರಿನ್ ಭರ್ಜರಿ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು 1-1 ರಿಂದ ಸಮಬಲಗೊಳಿಸಿದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಸಮಬಲ ಸಾಧಿಸಿದ ಕೆನಡಾ ಸೋಲಿನ ಮುಖಭಂಗದಿಂದ ಪಾರಾಯಿತು. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಕೆನಡಾ ತಂಡ ಗಳಿಸಿದ ಮೊದಲ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದಾಗಿದೆ.
ಇಂದು ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯಲಿದೆ ಬ್ರೆಜಿಲ್, ಸ್ವಿಜರ್ಲೆಂಡ್
ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ಐದು ಬಾರಿಯ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಇಂದು ಮೊರಾಕ್ಕೊ ತಂಡವನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯಲಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಕಾಲಮಾನ ಮುಂಜಾನೆ 3.30ಕ್ಕೆ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯಲಿದೆ.ಇನ್ನು ಕತಾರ್ ಹಾಗೂ ಸ್ವಿಜರ್ಲೆಂಡ್ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ 12.30ಕ್ಕೆ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಹೈಟಿ ಹಾಗೂ ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯ ನಾಳೆ (ಜೂ.14) ಬೆಳಗ್ಗೆ 6.30ಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಹಾಗೂ ಟರ್ಕಿ ನಡುವಿನ ಮುಖಾಮುಖಿ (ಜೂ.14) ಬೆ.9.30ಕ್ಕೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಜಗತ್ತಿನ (Sports News in Kannada) ಕ್ಷಣಕ್ಷಣದ ಕನ್ನಡ ಸುದ್ದಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. IPL Live ಸೇರಿದಂತೆ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸುದ್ದಿ (Cricket News in Kannada), ವಿಶೇಷ ವರದಿಗಳು ಮತ್ತು ನೇರ ಪ್ರಸಾರಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಅಧಿಕೃತ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.