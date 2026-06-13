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- ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಗ್ಯಾಲರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ಗ್ಲಾಮರ್ ಹಬ್ಬ: ಅಮೆರಿಕ ಪಂದ್ಯ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದ Mia Khalifa -ಲಾನಾ ರೋಡೇಸ್
ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಗ್ಯಾಲರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ಗ್ಲಾಮರ್ ಹಬ್ಬ: ಅಮೆರಿಕ ಪಂದ್ಯ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದ Mia Khalifa -ಲಾನಾ ರೋಡೇಸ್
ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಪರಾಗ್ವೆ ನಡುವಿನ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಮಿಯಾ ಖಲೀಫಾ ಹಾಗೂ ಲಾನಾ ರೋಡೇಸ್ ಗ್ಲಾಮರ್ ತಂದರು. ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ಮತ್ತು ಕೆನಡಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ತಮ್ಮ ವಿಶಿಷ್ಟ ಶೈಲಿಯ ಬೆಂಬಲದ ಮೂಲಕ ಗ್ಯಾಲರಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮದ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರು.
ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಗ್ಯಾಲರಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ಲಾಮರ್ ತಂದ ಸ್ಟಾರ್ಸ್
ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಎಂದರೆ ಕೇವಲ ಆಟವಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಗ್ಲಾಮರ್ ಹಬ್ಬ ಕೂಡ ಹೌದು. ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಪರಾಗ್ವೆ ನಡುವಿನ ರೋಚಕ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಲು ಮಾಜಿ ಅಡಲ್ಟ್ ಸಿನಿ ತಾರೆಗಳಾದ ಮಿಯಾ ಖಲೀಫಾ ಹಾಗೂ ಲಾನಾ ರೋಡೇಸ್ ಗ್ಯಾಲರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ನೆಚ್ಚಿನ ತಂಡವನ್ನು ಹುರಿದುಂಬಿಸಲು ಬಂದಿದ್ದ ಈ ಇಬ್ಬರು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ಫೋಟೋಗಳು ಸದ್ಯ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಜಂಟಿ ಆಕರ್ಷಣೆಯ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಸಂಭ್ರಮದ ಕಡಲು
ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹೇಗೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಗ್ಯಾಲರಿಯ ಈ ಫೋಟೋಗಳೇ ಸಾಕ್ಷಿ. ಮುಖಕ್ಕೆ ಬಣ್ಣ ಬಳಿದುಕೊಂಡು, ನೆಚ್ಚಿನ ಆಟಗಾರರ ಜರ್ಸಿ ಧರಿಸಿ, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಧ್ವಜ ಹಿಡಿದು ಇಡೀ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಅನ್ನೇ ತಮ್ಮ ಘೋಷಣೆಗಳ ಮೂಲಕ ಮದುವೆಯ ಮನೆಯಂತೆ ಸಂಭ್ರಮದ ಗೂಡಾಗಿಸುವ ಕಲೆ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು.
ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಗಳ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಶೈಲಿ
ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ದೇಶದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೆಕ್ಸಿಕೋದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ದೊಡ್ಡ ಹ್ಯಾಟ್ (Sombrero Hats) ಧರಿಸಿ, ವಿಭಿನ್ನ ಉಡುಪುಗಳಲ್ಲಿ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಬರುವ ಇವರು, ಪಂದ್ಯದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಹಾಡು ಮತ್ತು ನೃತ್ಯದ ಮೂಲಕ ಗ್ಯಾಲರಿಯಲ್ಲಿ ಸದಾ ಹೈ-ಎನರ್ಜಿಯ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದರು.
ಕೆನಡಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬೆಂಬಲ
ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ವಿಶ್ವಕಪ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ತನ್ನ ಚೊಚ್ಚಲ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗಳಿಸಿದ ಕೆನಡಾ ತಂಡದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆನಂದಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಇಡೀ ಗ್ಯಾಲರಿಯನ್ನು ಕೆಂಪು ಮಯವಾಗಿಸಿ (Sea of Red), ತಂಡವು ಸೋಲಿನ ಸುಳಿಗೆ ಸಿಲುಕಿದಾಗಲೂ ಧೃತಿಗೆಡದೆ ಕೊನೆಯ ನಿಮಿಷದವರೆಗೂ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟುತ್ತಾ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವ ಇವರ ಪ್ರೀತಿ ಫುಟ್ಬಾಲ್ನ ನಿಜವಾದ ಸೌಂದರ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಕ್ರೀಡಾ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಮೆರೆವ ಜಂಟಿ ಸಂಭ್ರಮ
ವಿಭಿನ್ನ ದೇಶ, ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಒಂದೇ ಸೂರಿನಡಿ ಕುಳಿತು ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಅನ್ನು ಆನಂದಿಸುವ ದೃಶ್ಯಗಳು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ. ಮೆಕ್ಸಿಕೋ, ಕೆನಡಾ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಹಸ್ತಲಾಘವ ಮಾಡುತ್ತಾ, ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೆಲ್ಫಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಕ್ರೀಡಾ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸಾರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣದ ರೋಮಾಂಚನ ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುವ ಫ್ಯಾನ್ಸ್
ಪಂದ್ಯದ ಪ್ರತಿ ಸೆಕೆಂಡ್ನ ರೋಚಕತೆ, ಗೋಲು ಹೊಡೆದಾಗ ಏಳುವ ಹರ್ಷೋದ್ಗಾರ ಹಾಗೂ ಗೋಲು ಮಿಸ್ ಆದಾಗ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಮೂಡುವ ನಿರಾಸೆಯ ಭಾವನೆಗಳು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಜೀವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ಗ್ಯಾಲರಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷಣವನ್ನೂ ಕಣ್ಣಲ್ಲೇ ಅಚ್ಚೊತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳಲ್ಲಿ ಸೆರೆಹಿಡಿಯುವ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಗಳ ಈ ಮೂಡ್ ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ.
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