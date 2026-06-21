- Home
- Sports
- Football
- ಪಂದ್ಯ ದಿನ ಎಂಟ್ರಿ ಅವತ್ತೆ ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಮರಳಬೇಕು, ಇರಾನ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಟೀಂ ನಿರ್ಬಂಧ ವಿರುದ್ಧ ಫಿಫಾಗೆ ದೂರು
ಪಂದ್ಯ ದಿನ ಎಂಟ್ರಿ ಅವತ್ತೆ ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಮರಳಬೇಕು, ಇರಾನ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಟೀಂ ನಿರ್ಬಂಧ ವಿರುದ್ಧ ಫಿಫಾಗೆ ದೂರು
ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆತಿಥ್ಯ ದೇಶ ಅಮೆರಿಕ ಹಲವು ನಿರ್ಬಂಧ ವಿದಿಸಿದೆ. ಪಂದ್ಯದ ದಿನವೇ ಅಮೆರಿಕಗೆ ಎಂಟ್ರಿಕೊಟ್ಟು ಪಂದ್ಯ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಜಾಗ ಖಾಲಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ನೀತಿ ವಿರುದ್ದ ಫಿಫಾಗೆ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಅಮೆರಿಕ ವಿರುದ್ದ ಫಿಫಾಗೆ ದೂರು
ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿ ಪಂದ್ಯಗಳು ರೋಚಕತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಯಾರು ಟ್ರೋಫಿ ಗೆಲ್ಲುತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ವಿವಾದವೂ ಜೋರಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇರಾನ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ತಂಡದ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ ಹೇರಿರುವ ನಿರ್ಬಂಧ ಇದೀಗ ವಿವಾದವಾಗಿದೆ. ಇರಾನ್ ತಂಡ ಪಂದ್ಯದ ದಿನ ಮಾತ್ರ ಅಮೆರಿಕ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಪಂದ್ಯ ಮುಗಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ನಿರ್ಗಮಿಸಬೇಕು. ಈ ನೀತಿ ವಿರುದ್ಧ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಇರಾನ್ ಮೇಲಿನ ನಿರ್ಬಂಧದಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆ
ಇರಾನ್ ಮೇಲಿನ ನಿರ್ಬಂಧದಿಂದ ಇದು ಫುಟ್ಬಾಲ್ ತಂಡದ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ. ಇರಾನ್ ತಂಡ ಇತರ ತಂಡಗಳಂತೆ ಅಮರಿಕದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಿಲ್ಲ. ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯುವ ದಿನವೇ ಇರಾನ್ ತಂಡ ಅಮೆರಿಕ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಬೇಕು. ಪಂದ್ಯ ಮುಗಿಸಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ತೆರಳಬೇಕು. ಇರಾನ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 24 ಗಂಟೆ ಮಾತ್ರ ಇರಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಇದು ತಂಡದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಇರಾನ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಕೋಚ್ ಅಮೆರಿಕ್ ಗೆಲನೊಯ್ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಫಿಫಾಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ ಇರಾನ್
ಅಮೆರಿಕ ನೀತಿಗಳಿಂದ ಇರಾನ್ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದೆ. ಪಂದ್ಯದ ದಿನ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿ ಅಮೆರಿಕಾಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ಪಂದ್ಯ ಮುಗಿಸಿ ಬಳಿಕ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವುದು ಸುಲಭದ ಮಾತಲ್ಲ.ಪ್ರತಿ ಪಂದ್ಯ, ಸತತ ಪಂದ್ಯಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಪ್ರಯಾಣ ತಂಡದ ಫಲಿತಾಂಶದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದೆ. ಅಮೆರಿಕ ತನ್ನ ನೀತಿ ಸಡಿಸಿಲಿ ಇರಾನ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣ ನಿರ್ಬಂಧ ಸಡಿಲಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಫಿಫಾ ತನ್ನ ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಪಂದ್ಯ ಮುಗಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲು ಹೇಳಿದ ಅಮೆರಿಕ
ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಘಾತ ಅನುಭವಿಸಿದ ಇರಾನ್ ತಂಡ ಮೈದಾನದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರುವಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಬ್ಯಾಗ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದಲ್ಲಿ ತಂಡ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲೇ ಬ್ಯಾಗ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಸಿಕೋಗೆ ತೆರಳುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಅಮೆರಿಕಗೆ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ಪ್ರಯಾಣದಿಂದ ಇರಾನ್ ತಂಡದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತಡ ಹೇರಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಕೋಚ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸುರಕ್ಷತೆ ಕ್ರಮ ಎಂದು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡ ಅಮೆರಿಕ
ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯಾಣ ನಿರ್ಬಂಧವಿದೆ. ಇದು ಇರಾನ್ ತಂಡಕ್ಕೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳಿಂದ ಭದ್ರತಾ ಎಜೆನ್ಸಿಗಳ ಹೇರಿದೆ ನಿರ್ಬಂಧ ಇದು. ಇದು ಸರುಕ್ಷತಾ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ವಿರುದ್ದದ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ.
ದೂರು ಆಲಿಸಲಿದೆ ಫಿಫಾ, ವರಸೆ ಬದಲಿಸಿದ ಅಮೆರಿಕ
ಫಿಫಾ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ದೂರು ದಾಖಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅಮೆರಿಕ ತನ್ನ ವರಸೆ ಬದಲಿಸಿದೆ. ಇರಾನ್ ಕೋಚ್ ನೀಡಿರುವ ದೂರು ಆಲಿಸಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲಿದೆ ಎಂದು ಫಿಫಾ ಹೇಳಿದೆ. ಆದರೆ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಲು ಫಿಫಾ ನಿರಾಕರಿಸಿದೆ. ಇತ್ತ ವೈಟ್ ಹೌಸ್ನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಆ್ಯಂಡ್ಯೂ ಗಿಯೂಲಾನಿ ವರಸೆ ಬದಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇರಾನ್ ಮೇಲಿನ ಕಠಿಣ ನೀತಿಯನ್ನು ಮರು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಜಗತ್ತಿನ (Sports News in Kannada) ಕ್ಷಣಕ್ಷಣದ ಕನ್ನಡ ಸುದ್ದಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. IPL Live ಸೇರಿದಂತೆ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸುದ್ದಿ (Cricket News in Kannada), ವಿಶೇಷ ವರದಿಗಳು ಮತ್ತು ನೇರ ಪ್ರಸಾರಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಅಧಿಕೃತ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.