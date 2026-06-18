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- Viral Memes: ವೈರಲ್ ಮೀಮ್ಸ್ನ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದ; ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಫೋಟೋ ಹಿಡಿದು ಪೋಸ್
Viral Memes: ವೈರಲ್ ಮೀಮ್ಸ್ನ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದ; ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಫೋಟೋ ಹಿಡಿದು ಪೋಸ್
'ಅರಬ್ ಐಡಲ್' ಶೋನಿಂದ ವೈರಲ್ ಆದ ನಗುವಿನ ಮೂಲಕ ಖ್ಯಾತರಾದ ನಬಿಲ್ ಸೆಬ್ತಿ ಮತ್ತೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026ರ ಪಂದ್ಯವೊಂದರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಮೀಮ್ ಪೋಸ್ಟರ್ ಹಿಡಿದು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಅವರು, ಅದೇ ಐಕಾನಿಕ್ ನಗುವನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ ನೆಟ್ಟಿಗರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಖ್ಯಾತಿ ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹವರ ಪೈಕಿ ಮೊರಾಕೊ ಮೂಲದ ನಬಿಲ್ ಸೆಬ್ತಿ (Nabil Sebti) ಪ್ರಮುಖರು. ತಮ್ಮ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ನಗುವಿನ ಮೂಲಕವೇ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಜನರ ಮೊಬೈಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮೀಮ್ (Meme) ರೂಪದಲ್ಲಿ ರಾರಾಜಿಸುವ ನಬಿಲ್, ಈಗ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026ರ (FIFA World Cup 2026) ಪಂದ್ಯವೊಂದರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಯಾರು ಈ ನಬಿಲ್ ಸೆಬ್ತಿ?
ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ 'ಅರಬ್ ಐಡಲ್' (Arab Idol) ಎನ್ನುವ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋನ ಆಡಿಷನ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ನಬಿಲ್ ಸೆಬ್ತಿ, ಹಾಡು ಹೇಳುವಾಗ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ತಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗದೆ ನಕ್ಕಿದ್ದರು. ಆ ಅವರ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಹಾಗೂ ಮುಗ್ಧವಾದ ನಗು ಎಷ್ಟು ವೈರಲ್ ಆಗಿತ್ತೆಂದರೆ, ಜಗತ್ತಿನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನೆಟ್ಟಿಗನೂ ಆ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ನಕ್ಕಿದ್ದನು. ಅಂದಿನಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ತಮಾಷೆಯ ಸಂದರ್ಭ ಅಥವಾ ಮೀಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಬಿಲ್ ಅವರ ಆ ನಗುವಿನ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ವಿಶ್ವಕಪ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದೇನು?
ಈಗ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026ರ ಪಂದ್ಯವೊಂದನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ನಬಿಲ್ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಅವರು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ವೈರಲ್ ಮೀಮ್ ಚಿತ್ರವಿರುವ ಬೃಹತ್ ಪೋಸ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಸ್ಟೇಡಿಯಂಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಕಣ್ಣುಗಳು ಅವರ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಅವರು ಆ ಪೋಸ್ಟರ್ ತೋರಿಸುತ್ತಾ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಕಡೆಗೆ ಅದೇ ಐಕಾನಿಕ್ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ನಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಈಗ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕತ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
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ನೆಟ್ಟಿಗರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ:
'ಲೆಜೆಂಡ್ ಈಸ್ ಬ್ಯಾಕ್' (Legend is back) ಎಂದು ನೆಟ್ಟಿಗರು ಈ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 'ನಬಿಲ್ ಸೆಬ್ತಿ ಅವರ ನಗು ನೋಡಿದರೆ ಎಂತಹವರಿಗೂ ನಗು ಬರುತ್ತದೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ನೋಡಿ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಕೇವಲ ಒಂದು ಹಳೆಯ ಕ್ಲಿಪ್ನಿಂದಲೇ ಇಂದಿಗೂ ಟ್ರೆಂಡ್ನಲ್ಲಿರುವ ನಬಿಲ್ ಅವರ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಅಚ್ಚರಿಯೇ ಸರಿ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಟಗಾರರು ಗೋಲು ಹೊಡೆದು ಸಂಭ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಗ್ಯಾಲರಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದ ನಬಿಲ್ ಸೆಬ್ತಿ ತಮ್ಮ ನಗುವಿನ ಮೂಲಕ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.