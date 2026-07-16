- Home
- Sports
- Football
- ಗೋಲ್ಡನ್ ಬೂಟ್ ರೇಸ್: ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಎದುರು ಸೆಮೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ ಹೊಡೀದಿದ್ರೂ, ಎಂಬಾಪೆ ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ ಮೆಸ್ಸಿ ನಂ.1!
ಗೋಲ್ಡನ್ ಬೂಟ್ ರೇಸ್: ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಎದುರು ಸೆಮೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ ಹೊಡೀದಿದ್ರೂ, ಎಂಬಾಪೆ ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ ಮೆಸ್ಸಿ ನಂ.1!
ಬೆಂಗಳೂರು: 2026ರ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಘಟ್ಟ ತಲುಪಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಹಾಗೂ ಸ್ಪೇನ್ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಲಿವೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬೂಟ್ ರೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಎಂಬಾಪೆ ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ ಮೆಸ್ಸಿ ನಂ.1 ಸ್ಥಾನಕ್ಕೇರಿದ್ದಾರೆ.
ಗೋಲು ಗಳಿಸದಿದ್ದರೂ ಮೆಸ್ಸಿ ನಂ.1
ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಗೋಲು ಗಳಿಸದಿದ್ದರೂ, ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ನಾಯಕ ಲಿಯೋನೆಲ್ ಮೆಸ್ಸಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬೂಟ್ ರೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ತಲಾ ಎಂಟು ಗೋಲುಗಳು
ಲಿಯೋನೆಲ್ ಮೆಸ್ಸಿ ಮತ್ತು ಫ್ರಾನ್ಸ್ ನಾಯಕ ಕೀಲಿಯನ್ ಎಂಬಾಪೆ ಇಬ್ಬರೂ ತಲಾ ಎಂಟು ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗೋಲುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಮವಾದರೆ, ಗೋಲ್ಡನ್ ಬೂಟ್ಗಾಗಿ ಅಸಿಸ್ಟ್ಗಳ (ಗೋಲಿಗೆ ನೆರವು) ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಎಂಬಾಪೆ ಹಿನ್ನಡೆ
ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೂ ಮುನ್ನ, ಎಂಬಾಪೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬೂಟ್ ರೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಮೆಸ್ಸಿಗಿಂತ ಮುಂದಿದ್ದರು. ಎಂಬಾಪೆ 8 ಗೋಲು ಮತ್ತು 3 ಅಸಿಸ್ಟ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಮೆಸ್ಸಿ 8 ಗೋಲು ಮತ್ತು 2 ಅಸಿಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾವನ್ನು ಗೆಲುವಿನತ್ತ ಮುನ್ನಡೆಸಿದ ಎರಡು ಅಸಿಸ್ಟ್ಗಳೊಂದಿಗೆ, ಮೆಸ್ಸಿ ಈಗ 8 ಗೋಲು ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಅಸಿಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ, 8 ಗೋಲು ಮತ್ತು 3 ಅಸಿಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಎಂಬಾಪೆಯನ್ನು ಅವರು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ.
ಎಂಬಾಪೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಇದೆ ಅವಕಾಶ
ಶನಿವಾರ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಯಲಿರುವ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕಾಗಿ ನಡೆಯುವ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದರೆ ಅಥವಾ ಅಸಿಸ್ಟ್ ನೀಡಿದರೆ, ಎಂಬಾಪೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬೂಟ್ ರೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ.
ಮೊದಲ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬೂಟ್ಗಾಗಿ ಮೆಸ್ಸಿ
ಕಳೆದ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಎಂಬಾಪೆ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ನಿಂದಾಗಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬೂಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಮೆಸ್ಸಿ, ಈ ಬಾರಿ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬೂಟ್ ಗೆಲ್ಲುವ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ ಭಾನುವಾರ ಸ್ಪೇನ್ ವಿರುದ್ಧ ಫೈನಲ್ಗೆ ಇಳಿಯಲಿದ್ದಾರೆ.
ಎರಡು ಬಾರಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬಾಲ್
2014ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಫೈನಲ್ ತಲುಪಿದಾಗ, ಮೆಸ್ಸಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ನೀಡುವ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬಾಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದರು. 2022ರಲ್ಲಿ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆದಾಗಲೂ ಮೆಸ್ಸಿಗೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬಾಲ್ ಲಭಿಸಿತ್ತು.
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಜಗತ್ತಿನ (Sports News in Kannada) ಕ್ಷಣಕ್ಷಣದ ಕನ್ನಡ ಸುದ್ದಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. IPL Live ಸೇರಿದಂತೆ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸುದ್ದಿ (Cricket News in Kannada), ವಿಶೇಷ ವರದಿಗಳು ಮತ್ತು ನೇರ ಪ್ರಸಾರಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಅಧಿಕೃತ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.