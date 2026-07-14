ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಗಳಾದ ಫ್ರಾನ್ಸ್‌-ಸ್ಪೇನ್‌ ಹಾಗೂ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ-ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಲಿವೆ. ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ-ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ ನಡುವಿನ ಐತಿಹಾಸಿಕ ವೈರತ್ವ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಮೆಸ್ಸಿ, ಎಂಬಾಪೆ, ಕೇನ್ ಅವರಂತಹ ತಾರಾ ಆಟಗಾರರ ನಡುವಿನ ಪೈಪೋಟಿ ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.

ಅಟ್ಲಾಂಟಾ: ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ಗಳ ಭಾರೀ ಕುತೂಹಲ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು, ಬದ್ಧವೈರಿಗಳ ನಡುವೆ ತೀವ್ರ ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದಿ ಏರ್ಪಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಮೊದಲ ಸೆಮೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್‌ ಹಾಗೂ ಸ್ಪೇನ್‌ ಎದುರಾದರೆ, 2ನೇ ಸೆಮೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಹಾಗೂ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗಲಿವೆ. ವಿಶ್ವ ರ್‍ಯಾಂಕಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಗ್ರ-4 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿರುವ ತಂಡಗಳೇ ಸೆಮೀಸ್‌ಗೇರಿರುವುದು ಸಹ ವಿಶೇಷ. ಅಲ್ಲದೇ, ಈ ನಾಲ್ಕೂ ತಂಡಗಳು ಮಾಜಿ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಗಳೇ. ಹೀಗಾಗಿ, ಯಾರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಟ್ರೋಫಿ ಒಲಿಯಲಿದೆ ಎನ್ನುವ ಕುತೂಹಲವೂ ಇದೆ.

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ಫ್ರಾನ್ಸ್‌ vs ಸ್ಪೇನ್‌

ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಪೇನ್‌ 2 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಟೂರ್ನಿಯ ಸೆಮೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಎದುರಾಗಲು ಸಜ್ಜಾಗಿವೆ. 2024ರ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಶಿಪ್‌ನ ಸೆಮೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಉಭಯ ತಂಡಗಳು ಸೆಣಸಿದ್ದವು. ಸ್ಪೇನ್‌ 2-1ರಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು, ಬಳಿಕ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ ಸಹ ಆಗಿತ್ತು. 2024-25ರ ಯುಇಎಫ್‌ಎ ನೇಷನ್ಸ್‌ ಲೀಗ್‌ನ ಸೆಮೀಸ್‌ನಲ್ಲೂ ಸ್ಪೇನ್‌ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸಿತ್ತು. ಫ್ರಾನ್ಸ್‌ ವಿರುದ್ಧ 5-4ರಲ್ಲಿ ಜಯಿಸಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ, ಫ್ರಾನ್ಸ್‌ ಈಗ ಸೇಡಿಗೆ ಕಾಯುತ್ತಿದೆ.

ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ vs ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌

ಈ ಎರಡು ದೇಶಗಳ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಶೇ.100ರಷ್ಟು, ಬದ್ಧವೈರಿಗಳ ನಡುವಿನ ಕಾದಾಟ ಎಂದು ಕರೆಯಬಹುದು. ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಹಾಗೂ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ 1982ರಲ್ಲಿ ಫಾಲ್ಕ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್‌ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸೆಣಸಿದ್ದವು. ಆ ಬಳಿಕ 1986ರ ಫುಟ್ಬಾಲ್‌ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನ ಕ್ವಾರ್ಟರ್‌ ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಉಭಯ ದೇಶಗಳ ಎದುರಾದಾಗ, ಡಿಯಾಗೋ ಮರಡೋನಾರ ‘ಹ್ಯಾಂಡ್‌ ಆಫ್‌ ಗಾಡ್‌’ ಗೋಲು ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ಅದೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮರಡೋನಾ, ಶತಮಾನದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಗೋಲು ಎಂದು ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಗೋಲು ಬಾರಿಸಿ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡನ್ನು ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಿಂದ ಹೊರದಬ್ಬಿದ್ದರು.

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1998ರ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲೂ ಈ ಎರಡು ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ಕಿತ್ತಾಟ ನಡೆದಿತ್ತು. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ನ ಡೇವಿಡ್‌ ಬೆಕ್‌ಹ್ಯಾಮ್‌, ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾದ ಡಿಯಾಗೋ ಸಿಮಿಯೋನಿಗೆ ಕಾಲಿನಿಂದ ಒದ್ದು ರೆಡ್‌ಕಾರ್ಡ್‌ಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಆ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ ಪೆನಾಲ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೋತಿತ್ತು. ಬಳಿಕ 2002ರ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಬೆಕ್‌ಹ್ಯಾಮ್‌ ಬಾರಿಸಿದ ಗೋಲಿನ ನೆರವಿನಿಂದ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ವಿರುದ್ಧ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ ಗುಂಪು ಹಂತದ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದಿತ್ತು.

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ತಾರಾ ಆಟಗಾರರ ನಡುವೆ ಪೈಪೋಟಿ

ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಟಗಾರರ ನಡುವಿನ ಪೈಪೋಟಿಯೂ ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಫ್ರಾನ್ಸ್‌ ಹಾಗೂ ಸ್ಪೇನ್‌ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೀಲಿಯನ್‌ ಎಂಬಾಪೆ ಹಾಗೂ ಲ್ಯಾಮಿನೆ ಯಮಾಲ್‌ ನಡುವೆ ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದಿ ಏರ್ಪಡಲಿದೆ. ಎಂಬಾಪೆ ಈಗಾಗಲೇ 8 ಗೋಲು ಬಾರಿಸಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಲಯದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಯಮಾಲ್‌ ಗಳಿಸಿರುವುದು ಒಂದೇ ಗೋಲಾದರೂ, ತಂಡದ ಬಹುತೇಕ ಗೋಲುಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಪಾತ್ರವಿದೆ.

ಇನ್ನು, ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಹಾಗೂ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯ ಲಿಯೋನೆಲ್‌ ಮೆಸ್ಸಿ ಹಾಗೂ ಹ್ಯಾರಿ ಕೇನ್‌ ಮಧ್ಯೆ ಏರ್ಪಡಲಿರುವ ಕಾದಾಟದಿಂದಾಗಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಇಬ್ಬರು ಗೋಲ್‌ ಸರದಾರರ ನಡುವೆ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸುವವರು ಯಾರು? ಕಾದು ನೋಡಬೇಕು.

ಗೋಲು ಮಷಿನ್‌ಗಳ ಪೈಪೋಟಿ!

ಈ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಗೋಲು ಬಾರಿಸಿರುವ ಅಗ್ರ-5 ಆಟಗಾರರ ಪೈಕಿ ನಾಲ್ವರು ಸೆಮೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಲಿಯೋನೆಲ್‌ ಮೆಸ್ಸಿ ಹಾಗೂ ಕೀಲಿಯನ್‌ ಎಂಬಾಪೆ ತಲಾ 8 ಗೋಲು ಗಳಿಸಿ ಜಂಟಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ನ ಹ್ಯಾರಿ ಕೇನ್‌ ಹಾಗೂ ಜ್ಯೂಡ್‌ ಬೆಲ್ಲಿಂಗ್‌ಹ್ಯಾಮ್‌ ತಲಾ 6 ಗೋಲು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.