ಈ ರೆಸಿಪಿಗಳನ್ನ ಮಾಡುವಾಗ ಟೊಮೆಟೊ ಹಾಕಬೇಡಿ, ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ?
Curries Without Tomatoes: ಟೊಮೆಟೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಳಿ ರುಚಿ ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆಹಾರದ ಬಣ್ಣದ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕೆಲವು ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಟೊಮೆಟೊ ಹಾಕದಿರುವುದೇ ಉತ್ತಮ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ರುಚಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಅದರ ರೂಪವೂ ಹಾಳಾಗುತ್ತದೆ.
ಯಾವ ರೆಸಿಪಿಗೆ ಟೊಮೆಟೊ ಬೆರೆಸಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಬಾರದು?
ಪ್ರತಿ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಟೊಮೆಟೊ ಬಳಸುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಬಿರಿಯಾನಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕರಿವರೆಗೆ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಟೊಮೆಟೊ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಹಾಕುತ್ತೇವೆ. ಇದನ್ನು ಹಾಕುವುದರಿಂದ ವಿಶೇಷ ರುಚಿ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾವು ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಕರಿ, ಗ್ರೇವಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರಬೇಕೆಂದರೆ ಟೊಮೆಟೊ ಪ್ಯೂರಿ ಹಾಕುತ್ತೇವೆ. ಟೊಮೆಟೊಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಳಿ ರುಚಿ ನೀಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಆಹಾರದ ಬಣ್ಣದ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕೆಲವು ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಟೊಮೆಟೊ ಹಾಕದಿರುವುದೇ ಉತ್ತಮ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ರುಚಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಅದರ ರೂಪವೂ ಹಾಳಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾವ ರೆಸಿಪಿಗೆ ಟೊಮೆಟೊ ಬೆರೆಸಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ.
ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ
ಬೆಂಡೆಕಾಯಿಗೂ ಟೊಮೆಟೊ ಹಾಕಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವವರು ಬಹಳ ಮಂದಿ. ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಸಾರು ಅಥವಾ ಪಲ್ಯ ಮಾಡಬೇಕೆಂದರೂ ಟೊಮೆಟೊ ಇರಲೇಬೇಕು ಎಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ನಿಜ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ, ಬೆಂಡೆಕಾಯಿಗೆ ಟೊಮೆಟೊ ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ ವಿಶೇಷ ರುಚಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, ಬರುವ ರುಚಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಚಿತ್ರ ಎನಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಹುಳಿ ಬೇಕಿದ್ದರೆ ನಿಂಬೆರಸ ಹಿಂಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಆದರೆ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿಯನ್ನು ಟೊಮೆಟೊ ಜೊತೆ ಬೇಯಿಸಬೇಡಿ.
ಹಾಗಲಕಾಯಿ
ಹಾಗಲಕಾಯಿ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಹಾಗಲಕಾಯಿ ಗೊಜ್ಜು ಅಥವಾ ಪಲ್ಯ ಮಾಡಲು ಟೊಮೆಟೊ ಬಳಸಬಾರದು. ಹಾಗಲಕಾಯಿ ಪಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೊಮೆಟೊ ಸೇರಿದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಚಿತ್ರ ರುಚಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಲಕಾಯಿಯ ಕಹಿ ಮತ್ತು ಟೊಮೆಟೊದ ಹುಳಿ ಸೇರಿ ಹೊಸ ರುಚಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಹಾಗಲಕಾಯಿ ಪಲ್ಯಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಹಾಕಲೇಬೇಕೆಂದರೆ ನಿಂಬೆ ರಸ ಅಥವಾ ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಪುಡಿ ಸೇರಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಆದರೆ ಹಾಗಲಕಾಯಿಗೆ ಟೊಮೆಟೊವನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಸೇರಿಸಬೇಡಿ.
ಮೆಂತ್ಯ ಸೊಪ್ಪು, ಆಲೂಗಡ್ಡೆ
ಮೆಂತ್ಯ ಸೊಪ್ಪಿನ ಪಲ್ಯಕ್ಕೂ ಟೊಮೆಟೊ ಹಾಕದಿರುವುದೇ ಉತ್ತಮ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಪಲ್ಯದ ರುಚಿಯೇ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಪಲ್ಯ ಮಾಡುವಾಗಲೂ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಟೊಮೆಟೊ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ರುಚಿ ಹಾಳಾಗುತ್ತದೆ. ಪಲ್ಯದ ರುಚಿ ಹುಳಿಯಾಗಿ ವಿಚಿತ್ರ ಎನಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಒಣ ಮಾವಿನ ಪುಡಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿದರೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು.
ಬೀನ್ಸ್ ಪಲ್ಯ
ಬೀನ್ಸ್ ಪಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ಟೊಮೆಟೊ ಸೇರಿಸಬಾರದು. ಬೀನ್ಸ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತುರಿ ಹಾಕಿ ಬೇಯಿಸಿದರೆ ತುಂಬಾ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಥವಾ ಬೀನ್ಸ್ಗೆ ಕತ್ತರಿಸಿದ ಈರುಳ್ಳಿ ಕೂಡ ಸಾಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ಟೊಮೆಟೊ ಹಾಕುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಟೊಮೆಟೊ ಹಾಕುವುದರಿಂದ ಬೀನ್ಸ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಬೇಯುವುದಿಲ್ಲ. ಬೀನ್ಸ್ ಪಲ್ಯದ ರುಚಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಕೇವಲ ಜೀರಿಗೆ, ಈರುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಮಸಾಲೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಬೇಯಿಸಿದರೆ ಸಾಕು. ಈ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನಿಂದ ದೂರವಿದ್ದಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದು.
ಆರೋಗ್ಯ, ಸೌಂದರ್ಯ, ಫಿಟ್ನೆಸ್, ಕಿಚನ್ ಟಿಪ್ಸ್, ಸಂಬಂಧ, ಫ್ಯಾಷನ್, ರೆಸಿಪಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಅಧಿಕೃತ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗು ಎಲ್ಲಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.