ದೇಶದ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳ Popular Vegetarian Dishes, ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಲೇಬೇಕು
Popular Vegetarian Dishes: ದೇಶದ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿರುವ ಸಸ್ಯಾಹಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ. ನೀವು ಆ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಯಾವ ಆಹಾರ ತಿನ್ನೋದು ಎನ್ನುವ ಯೋಚನೆ ಬಂದರೆ, ಖಂಡಿತಾ ನೀವು ಈ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಬಹುದು. ನಿಮಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ.
Image Credit : Getty
ಸಸ್ಯ ಆಹಾರಗಳು
ಇಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ಹತ್ತು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುವಂತಹ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿರುವ ಮತ್ತು ಟೇಸ್ಟಿಯಾದ ಸಸ್ಯಹಾರಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. ನೀವು ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನೀವು ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಈ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಲು ಮರೆಯಬೇಡಿ.
Image Credit : Getty
ಉತ್ತರಾಖಂಡ
- ಕಫೂಲಿ
- ಭಾಂಗ್ ಕೀ ಚಟ್ನಿ
- ಫಾನು
- ಅಲೂ ಕೆ ಗುಟ್ನೆ
- ಚೈನ್ಸೂ
- ಜಂಗೂರಾ ಕಿ ಖೀರ್
- ಗಾಹಟ್ ಕೆ ಪರೋಟ
- ಬಾಡಿ ಸಿಂಗೋಡಿ
Image Credit : Getty
ತೆಲಂಗಾಣ
- ಸರ್ವ ಪಿಂಡಿ
- ಪಾಚಿ ಪುಲುಸು
- ಹೈದರಾಬಾದಿ ವೆಜ್ ಬಿರಿಯಾನಿ
- ಮಿರ್ಚಿ ಕಾ ಸಲಾನ್
- ಬಗಾರ ಬೈಂಗನ್
- ಕುಬಾನಿ ಕಾ ಮೀಟಾ
- ಸಕಿನಾಲು
- ಗರಿಜೇಲು
- ಒಸ್ಮಾನಿಯಾ ಬಿಸ್ಕಟ್
Image Credit : social media
ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ
- ಮಾದ್ರ
- ಸಿದ್ದು
- ತುಡ್ಕಿಯಾ ಭಾತ್
- ಬಬ್ರು
- ಖಟ್ಟಾ ಚನಾ
- ಅಕ್ರೋಟಿ
- ಪಾತಂಡೆ
- ಧಾಮ್
- ಮೀಥಾ
Image Credit : Getty
ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ
- ಆಲೂ ಕಚೋರಿ ಸಬ್ಜಿ
- ಬೆದ್ಮಿ ಪೂರಿ ಆಲೂ ಸಬ್ಜಿ
- ತೆಹ್ರಿ
- ಭಾಟಿ ಚೋಕಾ
- ಫರಾ
- ನಿಮೋನಾ
- ಪೇಠಾ
- ಮಾಲ್ಪೋವಾ -ರಬ್ಡಿ
- ಪೇಡಾ
Image Credit : Asianet News
ಅಸ್ಸಾಂ
- ಖಾರ್
- ತೇಂಗಾ
- ಪೀಠಾ
- ಅಲೂ ಪಿಟಿಕಾ
- ಬೋರಾ ಸೌಲ್
- ಒಮಿತಾ ಖಾರ್
- ಕ್ಸಾಕ್ ಭಾಜಿ
- ಲುಚಿ ಮತ್ತು ಚೋಲರ್ ದಾಲ್
- ಲಾಬ್ರ
Image Credit : Getty
ಛತ್ತೀಸ್’ಗಡ
- ಚೀಲಾ
- ಫರಾ
- ಬಫರಾ
- ದುಬ್ಕಿ ಖಡಿ
- ಮುಥಿಯಾ
- ಖುರ್ಮಿ
- ಚೌಸೇರಾ
- ಅಂಗಾರಕಾರ್ ರೋಟ
Image Credit : Getty
ಬಿಹಾರ
- ಲಿಟ್ಟಿ ಚೋಕಾ
- ಸತ್ತು ಪರೋಟ
- ಚುಗ್ನಿ
- ದಾಲ್ ಪೀಠಾ
- ಮಾಲ್ಪುವಾ
- ಥೇಕುವಾ
- ಖಾಜ
- ಕಧಿ ಬಡಿ
- ಸೂರನ್ ಕಾ ಚೋಕಾ
Image Credit : Getty
ಹರಿಯಾಣ
- ಕಡಾಯಿ ದೂದ್
- ಬಾಜ್ರ ರೋಟಿ ಮತ್ತು ಲಸೂನ್ ಚಟ್ನಿ
- ಸಿಂಗ್ರೀ ಕಿ ಸಬ್ಜಿ
- ಬೇಸನ್ ಮಸಾಲ ರೋಟಿ
- ಕಚ್ರೀ ಕಿ ಚಟ್ನಿ
- ಗೀ ಬುರ್ರಾ ರೋಟಿ
- ಅಲೂ ರೈತಾ
- ಮೀಥೇ ಚಾವಲ್
- ಚೋಲಿಯಾ
Image Credit : social media
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ
- ಪೂರನ್ ಪೋಳಿ
- ಮಸಾಲ ಪಾವ್
- ಸಾಬುದಾನ ಖಿಚ್ಡಿ
- ವಾಡಾ ಪಾವ್
- ಪಾವ್ ಭಾಜಿ
- ಕೊತ್ತಿಂಬರ್ ವಡಿ
- ಭೇಲ್ ಪುರಿ
- ವರನ್ ಭಾಟ್
- ತಾಲೀಪೀಠ್
Image Credit : Getty
ಗುಜರಾತ್
- ಡೋಕ್ಲಾ
- ಥೇಪ್ಲಾ
- ಉಂಡಿಯು
- ಖಾಂಡ್ವಿ
- ಗುಜರಾತಿ ಕಡಿ
- ಫಾಪ್ಡಾ ಜಲೇಬಿ
- ಮುಥಿಯಾ
- ಹಾಂಡ್ವೋ
- ದಾಲ್ ಧೋಕ್ಲಿ
Image Credit : Getty
ಪಂಜಾಬ್
- ಸರ್ಸೋನ್ ದಾ ಸಾಗ್ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕೀ ದಿ ರೋಟಿ
- ಚೋಲೆ ಬತೂರೆ
- ದಾಲ್ ಮಖಾನಿ
- ಪನೀರ್ ಟಿಕ್ಕಾ
- ಅಲೂ ಪರೋಟ
- ರಾಜ್ಮಾ ಚಾವಲ್
- ಅಮೃತ್’ಸರಿ ಕ್ಲ್ಚಾ
- ಪಂಜಾಬಿ ಕಡೀ ಪಕೋಡ
- ಪಿನ್ನಿ
