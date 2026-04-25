Cucumber Tips: ಸೌತೆಕಾಯಿ ಕಹಿ ಅಂತ ಎಸೆಯಬೇಡಿ, ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಕಹಿ ಇರಲ್ಲ!
Cucumber Tips: ಸೌತೆಕಾಯಿ ಕಹಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಬೇಸರ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಅದನ್ನು ಎಸೆಯುವ ಬದಲು, ಕೆಲವು ಸುಲಭ ಉಪಾಯಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಅದರ ಕಹಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ಮತ್ತೆ ಸಿಹಿಯಾಗಿಸಬಹುದು. ಆ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿವೆ.
ಸೌತೇಕಾಯಿಯಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ಸ್
ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಲು ಸೌತೆಕಾಯಿ ತಿಂದರೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಕೆ, ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ, ಪೊಟ್ಯಾಶಿಯಂ, ಮೆಗ್ನೀಶಿಯಂ, ಫೈಬರ್ನಂತಹ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿವೆ. ಆ್ಯಂಟಿಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಗಳು ಕೂಡ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿವೆ.
ಸೌತೆಕಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಶೇ. 95 ರಿಂದ 96 ರಷ್ಟು ನೀರು ಇರುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಸೌತೆಕಾಯಿ ತಿಂದರೆ ದೇಹ ತಂಪಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೈಡ್ರೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನೂ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸೌತೆಕಾಯಿ ಕಹಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಕಹಿ ಸೌತೆಕಾಯಿಯನ್ನು ಎಸೆಯುವ ಬದಲು, ನಾವು ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಸಿಹಿಯಾಗಿಸಬಹುದು.
ತುದಿಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಉಜ್ಜಿ
ಸೌತೆಕಾಯಿಯ ಎರಡೂ ತುದಿಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ. ನಂತರ ಕತ್ತರಿಸಿದ ಭಾಗದಿಂದ ಸೌತೆಕಾಯಿಯ ಮೇಲೆ ವೃತ್ತಾಕಾರವಾಗಿ ಉಜ್ಜಿ. ಇದರಿಂದ ಬಿಳಿ ನೊರೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು ಕಹಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ.
ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಕತ್ತರಿಸಿ
ಸೌತೆಕಾಯಿಯನ್ನು ಎರಡು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ, ಅದರ ತುದಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿದರೂ ಕಹಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಉಪ್ಪು ಬಳಸಿ
ಸೌತೆಕಾಯಿಯ ತುದಿಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ. ಕತ್ತರಿಸಿದ ತುಂಡಿನಿಂದ ಉಪ್ಪಿನ ಮೇಲೆ ಉಜ್ಜಿದರೆ ಕಹಿ ಮಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಥವಾ ಉಪ್ಪು ನೀರಲ್ಲಿ 5 ನಿಮಿಷ ನೆನೆಸಿಟ್ಟರೂ ಸಾಕು.
ತಣ್ಣೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿ
ಸೌತೆಕಾಯಿ ತುಂಡುಗಳನ್ನು 5-10 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ತಣ್ಣೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿಡಿ. ಇದು ಕಹಿ ರುಚಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ.
ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆಯಿರಿ
ಸೌತೆಕಾಯಿಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಹಿ ಅಂಶ ಅದರ ಸಿಪ್ಪೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆದು ತಿಂದರೆ ಕಹಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
ಸರಿಯಾದ ಸೌತೆಕಾಯಿ ಆರಿಸಿ
ಯಾವಾಗಲೂ ತಾಜಾ, ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಮತ್ತು ತಿಳಿ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಸೌತೆಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿ. ಹೆಚ್ಚು ಹಣ್ಣಾದ ಅಥವಾ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿದ ಸೌತೆಕಾಯಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಹಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ.
