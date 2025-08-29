- Home
ಪ್ರೋಟೀನ್ನ ಉತ್ತಮ ಮೂಲ ಮೊಟ್ಟೆ
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನರು ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಆಹಾರ (Vegetarian food)ವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಪಡೆಯುವುದು ಒಂದು ಸವಾಲು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಪ್ರೋಟೀನ್ನ ಉತ್ತಮ ಮೂಲವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನೂ ತಿನ್ನದ ಕೆಲವು ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಗಳು ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಬೇಕೆಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಗಳು ಚಿಂತಿಸಬೇಡಿ. ಮೊಟ್ಟೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಹೊಂದಿರುವ ಕೆಲವು ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಆಹಾರಗಳಿವೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸ್ನಾಯುಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಹಾಯಕವಾಗಬಹುದು. ಈ ಆಹಾರವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಚಿಂತೆಯಿಲ್ಲದೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಈ 2 ಪದಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇದೆ!
ಪ್ರೋಟೀನ್ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾದ ಪೋಷಕಾಂಶವಾಗಿದ್ದು, ಸ್ನಾಯುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಇದು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ. ಮಾಂಸಾಹಾರಿಗಳಿಗೆ ಮೊಟ್ಟೆ, ಮಾಂಸ, ಮೀನು ಮುಂತಾದ ಪ್ರೋಟೀನ್ನ ಹಲವು ಮೂಲಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಆದರೆ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ನ ಮೂಲಗಳು ಸೀಮಿತವಾಗಿವೆ. ಆದರೆ ಮೊಟ್ಟೆಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಹೊಂದಿರುವ ಕೆಲವು ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಪದಾರ್ಥಗಳಿವೆ. ಅವ್ಯಾವು ಅಂತೀರಾ?. ಮುಂದೆ ಓದಿ...
1. ಸೋಯಾಬೀನ್
ಸೋಯಾಬೀನ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮೂಲವಾಗಿದೆ. 100 ಗ್ರಾಂ ಸೋಯಾಬೀನ್ ಸುಮಾರು 36 ಗ್ರಾಂ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಒಂದು ಮೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 13 ಗ್ರಾಂ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಸೋಯಾಬೀನ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಒಂಬತ್ತು ಅಗತ್ಯ ಅಮೈನೋ ಆಮ್ಲಗಳಿವೆ, ಇದು ಪ್ರೋಟೀನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮೂಲವಾಗಿದೆ. ಸೋಯಾಬೀನ್ ಅನ್ನು ಟೋಫು, ಟೆಂಪೆ(Tempeh), ಸೋಯಾ ಹಾಲು ಮತ್ತು ಸೋಯಾಬೀನ್ ಧಾನ್ಯ (Soybean grain)ಗಳಂತಹ ಹಲವು ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಹುದು.
2. ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳು
ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳು ಪ್ರೋಟೀನ್ನ ಮತ್ತೊಂದು ಉತ್ತಮ ಮೂಲವಾಗಿದೆ. 100 ಗ್ರಾಂ ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳು ಸುಮಾರು 24 ಗ್ರಾಂ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳು ಫೈಬರ್, ಕಬ್ಬಿಣ ಮತ್ತು ಇತರ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿಂದ ಕೂಡ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿವೆ. ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ದಾಲ್, ಮಖಾನಿ ಮತ್ತು ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯ ಸೂಪ್ನಂತಹ ವಿವಿಧ ಭಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಬಳಸಬಹುದು.
ಇದರಲ್ಲೂ ಇದೆ ಪ್ರೋಟೀನ್
ಚೀಸ್
ಮೊಸರು
ನಟ್ಸ್
ಸೀಡ್ಸ್
ಕ್ವಿನೋವಾ
ಚಿಯಾ ಬೀಜಗಳು
ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸೇರಿಸಲು 4 ವಿಧಾನಗಳು
ಬೆಳಗಿನ ಉಪಾಹಾರಕ್ಕೆ ಮೊಸರು ಅಥವಾ ಚೀಸ್ ತಿನ್ನಿರಿ.
ನಿಮ್ಮ ಊಟದಲ್ಲಿ ಬೇಳೆ ಅಥವಾ ಸೋಯಾಬೀನ್ ಸೇರಿಸಿ.
ಊಟಕ್ಕೆ ಟೋಫು ಅಥವಾ ಟೆಂಪೆ ಸೇರಿಸಿ.
ಸ್ನಾಕ್ಸ್ ಆಗಿ ನಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸೀಡ್ಸ್ ಸೇವಿಸಿ.
ಪ್ರೋಟೀನ್ನ ಎರಡು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮೂಲ
ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಗಳು ತಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಪಡೆಯಲು ಹಲವಾರು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಸೋಯಾಬೀನ್ ಮತ್ತು ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳು ಪ್ರೋಟೀನ್ನ ಎರಡು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮೂಲಗಳಾಗಿದ್ದು, ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಗಳು ಯಾವುದೇ ಯೋಚನೆಯಿಲ್ಲದೆ ತಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಲು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಜೊತೆಗೆ ಇತರ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದು ಸಹ ಮುಖ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಿ.