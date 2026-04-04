ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲೂ ರವೆ ಇಡ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತಾ?, ಅಮ್ಮ ಮಾಡೋ ತರ ಸಾಫ್ಟಾಗಿ ಬರಲು 7 Secrets Tips
Rava Idli Recipe: ಮನೆಯವರಿಗೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟವಾಗುವ ಉಪಹಾರ ಮಾಡುವುದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲೇ ಸರಿ. ಅದರಲ್ಲೂ ಇಡ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಸಾಕು ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತೆ ಸ್ಪಂಜಿನ ಹಾಗೆ ಮೆತ್ತಗೆ ಇರಬೇಕು ಎಂದು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ನಿಮಗೀಗ ಮನೇಲಿ ಮಾಡುವ ರವೆ ಇಡ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಬೇಸರವೇ? ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಚಿಂತಿಸಬೇಡಿ!
ಈ ಸಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿ
ಸಾಮಾನ್ಯ ಇಡ್ಲಿ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಸಮಯ ಹೆಚ್ಚು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ರವೆ ಇಡ್ಲಿಯನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ (ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಆಗಿ) ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಲು ಕೆಲವು ಸಿಂಪಲ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿದರೆ ಸಾಕು. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಅವಸರ ಇಲ್ಲದೆ ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿಯಂತಹ ಮೆತ್ತನೆಯ ಇಡ್ಲಿಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರುಚಿಕರವಾದ ರವೆ ಇಡ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲು 7 ಮುಖ್ಯವಾದ ಪ್ರೊ ಟಿಪ್ಸ್ (Pro Tips) ಇಲ್ಲಿವೆ. ಹೋಟೆಲ್ ಶೈಲಿಯಲ್ಲೇ ಇಡ್ಲಿ ಬರಬೇಕೆಂದರೆ ಈ ಸಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಅಗತ್ಯ.
ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ರವೆ ಇಡ್ಲಿಗಾಗಿ
ರವೆ ಇಡ್ಲಿ ಒಂದು ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶಯುಕ್ತ ಹಾಗೂ ಬೇಗನೆ ತಯಾರಾಗುವ ಉಪಹಾರ. ಆದರೆ ತುಂಬಾ ಜನರಿಗೆ ಇಡ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗುವುದು ಅಥವಾ ಸರಿಯಾಗಿ ಬೇಯದೆ ಇರುವ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಡುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವ ಈ 7 ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿದರೆ ನೀವು ಕೂಡ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ರವೆ ಇಡ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು.
ರವೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಹುರಿಯಿರಿ
ಹಸಿ ರವೆಯಿಂದ ಇಡ್ಲಿ ಮಾಡಿದರೆ ಅವು ಮೆತ್ತಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ತುಪ್ಪ ಹಾಕಿ ರವೆಯ ಬಣ್ಣ ಬದಲಾಗದಂತೆ, ಘಮ ಬರುವವರೆಗೆ ಹುರಿಯಬೇಕು. ಇದು ಇಡ್ಲಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಮೊಸರು ಮತ್ತು ರವೆಯ ಪ್ರಮಾಣ
ಒಂದು ಕಪ್ ರವೆಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಮುಕ್ಕಾಲು ಕಪ್ ಮೊಸರು ಇರಲಿ. ಮೊಸರು ತೀರಾ ಸಪ್ಪಗೆ ಇರಬಾರದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಳಿ ಇದ್ದರೆ ಇಡ್ಲಿ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಹಿಟ್ಟು ನೆನೆಯಲು ಬಿಡಿ
ರವೆ ಮತ್ತು ಮೊಸರು ಬೆರೆಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಡ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಡಿ. ಕನಿಷ್ಠ 15 ರಿಂದ 20 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ನೆನೆಯಲು ಬಿಡಿ. ಆಗಲೇ ರವೆ ಮೆತ್ತಗಾಗಿ ಇಡ್ಲಿಗಳು ಸ್ಪಂಜಿನಂತೆ ಬರುತ್ತವೆ.
ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ ಬಳಕೆ
ಹಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನೆದ ನಂತರ, ಇಡ್ಲಿ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಹಾಕುವ ಮುನ್ನವೇ ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ ಬೆರೆಸಿ. ಬೆರೆಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಬೇಯಿಸಲು ಇಡಿ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಗಾಳಿಯ ಗುಳ್ಳೆಗಳು ಹೋಗಿ ಇಡ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ.
ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ
ಹಿಟ್ಟು ಕಲಸುವಾಗ ನೀರನ್ನು ಹದವಾಗಿ ಬಳಸಿ. ಹಿಟ್ಟು ತೀರಾ ತೆಳುವಾದರೆ ಇಡ್ಲಿಗಳು ಚಪ್ಪಟೆಯಾಗುತ್ತವೆ, ತೀರಾ ಗಟ್ಟಿಯಾದರೆ ಇಡ್ಲಿ ಮೆತ್ತಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ.
ರುಚಿಕರ ಒಗ್ಗರಣೆ
ಒಗ್ಗರಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಸಿವೆ, ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ, ಕಡಲೆಬೇಳೆ, ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಶುಂಠಿ ತುರಿ ಮತ್ತು ಕರಿಬೇವು ಹಾಕಿ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ಬೆರೆಸಿದರೆ ಪ್ರತಿ ತುತ್ತಿನಲ್ಲೂ ಅದ್ಭುತ ರುಚಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಬೇಯಿಸುವ ಸಮಯ
ಇಡ್ಲಿ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿ ಬಂದ ಮೇಲೆಯೇ ಇಡ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಡಿ. ಮಧ್ಯಮ ಉರಿಯಲ್ಲಿ 10-12 ನಿಮಿಷ ಬೇಯಿಸಿದರೆ ಸಾಕು. ಬೆಂದ ತಕ್ಷಣ ತೆಗೆಯದೆ 2 ನಿಮಿಷ ಬಿಟ್ಟು ತೆಗೆದರೆ ಇಡ್ಲಿ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳದೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ.
ಈ ಸಣ್ಣ ಜಾಗೃತಿಗಳನ್ನು ವಹಿಸಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಸ್ಟೈಲ್ ರವೆ ಇಡ್ಲಿ ಸಿದ್ಧ! ಇವುಗಳನ್ನು ಬಿಸಿಬಿಸಿ ಕಾಯಿ ಚಟ್ನಿ ಅಥವಾ ಸಾಂಬಾರ್ ಜೊತೆ ತಿಂದರೆ ಅಮೃತದಂತಿರುತ್ತದೆ.
