Water Fasting: ವಾಟರ್ ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಎಂದರೇನು? ಇದರಿಂದ ತೂಕ ಇಳಿಸೋದು ಸುಲಭನಾ?
ಈಗಂತೂ ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹಲವು ಬಗೆಯ ಉಪವಾಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದ್ರಲ್ಲೇ ಒಂದು ವಾಟರ್ ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್. ಕೇವಲ ನೀರು ಕುಡಿದು ಮಾಡುವ ಈ ಉಪವಾಸದ ಪ್ರಮುಖ ಲಾಭಗಳೇನು ಅಂತ ನೋಡೋಣ.
ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತೆ
ವಾಟರ್ ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ಬೊಜ್ಜು ಮತ್ತು ಮಧುಮೇಹ ಬರದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ.
ಕೊಬ್ಬು ಕರಗಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ
ವಾಟರ್ ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಶೇಖರಣೆಯಾದ ಕೊಬ್ಬನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕರಗಿಸಬಹುದು. ಇದು ತೂಕ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ.
ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತೆ
ರಕ್ತದೊತ್ತಡ, ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್, ಹೃದ್ರೋಗ, ಮಧುಮೇಹ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನಂತಹ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ವಾಟರ್ ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಸಹಕಾರಿ.
ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಬೆಂಬಲ
ವಾಟರ್ ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತೆ. ಇದು ದೇಹವನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ.
ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಬೆಂಬಲ
ವಾಟರ್ ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೇವಲ ದೈಹಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನೂ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಆರೋಗ್ಯ ವೃದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತೆ.
