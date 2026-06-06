ಬೆಳಗ್ಗೆ ಪರಿಮಳಯುಕ್ತ, ರುಚಿಯಾದ ಟೀ ಕುಡಿದ್ರೆ ಇಡೀ ದಿನ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.
ಮಳೆಗಾಲದ ಸಿಹಿ ಜೊತೆ ಖಾರವಾದ ಟೀ ಕುಡಿಯೋದ್ರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಮಜಾ ಇರುತ್ತೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಟೀ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಹುದು.
ನೀರು: 1 ಕಪ್, ಹಾಲು: 1/2 ಕಪ್, ಟೀ ಪುಡಿ: 2 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್, ಸಕ್ಕರೆ: ಒಂದೂವರೆ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್, 1/2 ಇಂಚು ಶುಂಠಿ, 1 ಲವಂಗ/ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿ, ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ ಏಲಕ್ಕಿ
ಮಸಾಲೆ ಪರಿಮಳ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಟೀ ಪುಡಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಚಹಾದ ಬಣ್ಣ ಬರೋವರೆಗೂ 2-3 ನಿಮಿಷ ಕುದಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದು ಉತ್ತಮ. ಇದು ಚಹಾದ ರುಚಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಮೊದಲಿಗೆ ನೀರು ಕುದಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಂತರ ಇದಕ್ಕೆ ತುರಿದ ಶುಂಠಿ, ಏಲಕ್ಕಿ, ಲವಂಗ, ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು 3-4 ನಿಮಿಷ ಕುದಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಮಸಾಲೆ ಪರಿಮಳ ಬರೋವರೆಗೂ ಕುದಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಚಹಾದ ಬಣ್ಣ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಹಾಲು ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು 3-4 ನಿಮಿಷ ಕುದಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ವಿಧಾನ ಚಹಾಕ್ಕೆ ಗಾಢವಾದ ಬಣ್ಣ, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಟೇಸ್ಟ್, ಪರಿಮಳ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಕೊನೆಗೆ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಚಹಾವನ್ನು ಜರಡಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡ್ರೆ ಟೀ ಕುಡಿಯಲು ಸಿದ್ಧ. ಮಳೆ ಬರ್ತಿದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಟೀ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕುಡಿದು ಮಳೆಗಾಲ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ.
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