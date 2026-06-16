ನೂಡಲ್ಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಅಂಟಿಕೊಂಡು ಮೆತ್ತಗಾಗುತ್ತಾ? ಬಿಡಿ ಬಿಡಿಯಾಗಲು ಇದು ಸರಿಯಾದ ವಿಧಾನ
How to make non sticky noodles: ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನೂಡಲ್ಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅವು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಅಂಟಿಕೊಂಡು ಮೆತ್ತಗಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಬಿಡಿಯಾಗಿ ಮಾಡಲು ಈ ಟಿಪ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆದ ನೂಡಲ್ಸ್ ರೆಸಿಪಿ ಫಟ್ ಅಂತ ರೆಡಿಯಾಗುತ್ತೆ.
ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ
ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ
ನೂಡಲ್ಸ್ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ಹಕ್ಕಾ ನೂಡಲ್ಸ್ನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಚೌಮೀನ್ ಅನ್ನು ಜನರು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಹಲವು ಬಾರಿ ಇದನ್ನು ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ತರುವ ಬದಲು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಮಾಡಲು ಮನಸ್ಸಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಎದುರಾಗುತ್ತದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೂಡಲ್ಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅದು ಮೆತ್ತಗಾಗುತ್ತದೆ (ಗಂಜಿ ತರಹ) ಅಥವಾ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ತೀರಾ ಅಂಟಿಕೊಂಡು ಬಿಡುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದ ತಿನ್ನುವಾಗ ಅಷ್ಟೊಂದು ರುಚಿ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮಗೂ ಹೀಗಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನಾವು ನಿಮಗಾಗಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಟಿಪ್ಸ್ ತಂದಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನೂಡಲ್ಸ್ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳದೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರಬೇಕೆಂದು ನೀವು ಬಯಸಿದರೆ, ಈ ಸುಲಭವಾದ ಟಿಪ್ಸ್ ಅನ್ನು ಖಂಡಿತ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಫುಡ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಕಾಜಲ್ ಕಶ್ಯಪ್ (Fun2oosh Food) ತಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ನೂಡಲ್ಸ್ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳದಂತೆ ಮತ್ತು ಅತಿಯಾಗಿ ಬೇಯದಂತೆ ಹೇಗೆ ತಡೆಯುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಈ ಟಿಪ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಈ ಟಿಪ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
1. ಕುದಿಯುವ ನೀರಿಗೆ ಹಾಕಿ
ನೂಡಲ್ಸ್ ಬೇಯಿಸುವ ಮೊದಲ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯೆಂದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ಹಾಕಿ ಕುದಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಿ. ಕಡಿಮೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೂಡಲ್ಸ್ ಹಾಕುವುದರಿಂದ ನೀರಿನ ತಾಪಮಾನ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ.
2. ನೀರಿಗೆ ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ
2. ನೀರಿಗೆ ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ
ನೀರು ಕುದಿಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ 1 ಚಮಚ ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು 1-2 ಚಮಚ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ. ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕುವುದರಿಂದ ನೂಡಲ್ಸ್ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಎಣ್ಣೆಯು ನೂಡಲ್ಸ್ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳದಂತೆ ತಡೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪಿನಿಂದಾಗಿ ಅವು ಒಳಗಿನವರೆಗೂ ಉಪ್ಪು ಹಿಡಿಯುತ್ತವೆ.
3. ಓವರ್ಕುಕ್ (ಅತಿಯಾಗಿ ಬೇಯಿಸಬೇಡಿ) ಮಾಡಬೇಡಿ
3. ಓವರ್ಕುಕ್ (ಅತಿಯಾಗಿ ಬೇಯಿಸಬೇಡಿ) ಮಾಡಬೇಡಿ
ನೂಡಲ್ಸ್ ಕುದಿಸುವಾಗ ಅದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೇಯಿಸಬಾರದು ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಿ. ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಯಿಸಿದರೆ ಅದು ಕರಗಿ ಹೋಗಬಹುದು (ಮೆತ್ತಗಾಗಬಹುದು), ಆದ್ದರಿಂದ ನೂಡಲ್ಸ್ ಅನ್ನು 90% ಮಾತ್ರ ಬೇಯಿಸಿ. ನಂತರ ತರಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಬೇಯಿಸುವಾಗ ಇವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೆಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
4. ತಣ್ಣೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಿರಿ
4. ತಣ್ಣೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಿರಿ
ನೂಡಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೀರಿನಿಂದ ಸೋಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದರ ಮೇಲೆ ತಣ್ಣೀರನ್ನು ಹಾಕಿ. ಇದರಿಂದ ಅವುಗಳ 'ಕುಕಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್' (ಬೇಯುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ) ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೂಡಲ್ಸ್ ಮೆತ್ತಗಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ.
5. ಎಣ್ಣೆಯಿಂದ ಕೋಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ
5. ಎಣ್ಣೆಯಿಂದ ಕೋಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ
ನೂಡಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೀರಿನಿಂದ ತೆಗೆದ ನಂತರ ಒಂದು ಒಣಗಿದ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇಡಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಈಗಲೂ ಕೆಲವು ನೂಡಲ್ಸ್ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಅಂಟಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಲು ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ 1 ಸಣ್ಣ ಚಮಚ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಕೈಯಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಇದರಿಂದ ನೂಡಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ತೆಳುವಾದ ಪದರ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ.
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