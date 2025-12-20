ಕುಕ್ಕರ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಸೀಟಿ ಹೊಡೆಸಬೇಕು? 90% ಜನರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ!
Pressure cooker guide: ಪ್ರೆಶರ್ ಕುಕ್ಕರ್ಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಂದು ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳಾಯ್ತು. ದಶಕಗಳಿಂದಲೂ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿವೆ. ಬಹುತೇಕರಿಗೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಬೇಳೆ ಬೇಯಿಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭ. ಆದರೆ ಬಹುತೇಕರಿಗೆ ಇಂದಿಗೂ ಯಾವ ಖಾದ್ಯಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸೀಟಿ ಬಳಸಬೇಕೆಂದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ.
ಎಷ್ಟು ಸೀಟಿ ಹೊಡೆಸಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ?
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಪ್ರೆಶರ್ ಕುಕ್ಕರ್ ಅತ್ಯಂತ ಅಗತ್ಯವಾದ ಅಡುಗೆ ಉಪಕರಣವಾಗಿದೆ. ಪ್ರೆಶರ್ ಕುಕ್ಕರ್ ಇಲ್ಲದ ಮನೆ ಅಪರೂಪ. ಬೇಗ ಊಟ ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಇದು ಮೊದಲ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಬೇಳೆ ಮತ್ತು ಅನ್ನವನ್ನು ಪ್ರೆಶರ್ ಕುಕ್ಕರ್ನಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಬೇಳೆ ಮತ್ತು ಅನ್ನ ಬೇಯಿಸಲು ಎಷ್ಟು ಸೀಟಿ ಹೊಡೆಸಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ?.
ಏನು ಬೇಯಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಎಂಬುದೂ ಮುಖ್ಯ
ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನೀವು ಕುಕ್ಕರ್ನಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಏನು ಬೇಯಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅಕ್ಕಿ, ಸಣ್ಣ ಬೇಳೆ ಅಥವಾ ಸಣ್ಣಗೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ತರಕಾರಿಗಳಂತಹ ಮೃದುವಾದ, ಬೇಗನೆ ಬೇಯುವ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಗೆ 1 ರಿಂದ 3 ಸೀಟಿಗಳು ಸಾಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಹೆಚ್ಚು ಸೀಟಿ ಹೊಡೆಸಿದರೆ ಅವು ಜಿಗುಟು ಜಿಗುಟಾಗಬಹುದು.
4 ರಿಂದ 8 ಸೀಟಿಗಳು ಸೂಕ್ತ
ಆದರೆ ರಾಜ್ಮಾ ಅಥವಾ ಕಿಡ್ನಿ ಬೀನ್ಸ್, ಕಡಲೆ, ಮಾಂಸ ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಬೇಳೆಕಾಳು, ದಪ್ಪ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಗೆ 4 ರಿಂದ 8 ಸೀಟಿಗಳು ಸೂಕ್ತವಾಗಿವೆ. ಇವು ಮೃದುವಾಗಲು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಸೀಟಿಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ.
ನೆನೆಸಿದರೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಮತ್ತು ಸಮಯ ಎರಡೂ ಉಳಿಯುತ್ತೆ
ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಧಾನ್ಯಗಳು ಅಥವಾ ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು 6 ರಿಂದ 8 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಅಥವಾ ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ನೆನೆಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. ನೆನೆಸುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳ ಹೊರ ಪದರ ಮೃದುವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವು ನೀರನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಸೀಟಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಶೇಕಡ 30 ರಿಂದ 50 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಗ್ಯಾಸ್ ಮತ್ತು ಸಮಯ ಎರಡನ್ನೂ ಉಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಕಡಿಮೆ ನೀರು ಇದ್ದರೆ ಶಿಳ್ಳೆ ಬೇಗನೆ ಊದುತ್ತೆ
ಕುಕ್ಕರ್ ಶಿಳ್ಳೆ ಹೊಡೆಯಲು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಮಯವೂ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ಇದ್ದರೆ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಶಿಳ್ಳೆ ಹೊಡೆಯುವುದು ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತದೆ. ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ನೀರು ಇದ್ದರೆ ಶಿಳ್ಳೆ ಬೇಗನೆ ಊದುತ್ತದೆ. ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಸರಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶಿಳ್ಳೆ ಹೊಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಮೊದಲ ಸೀಟಿ ತನಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಾಖದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ
ಕುಕ್ಕರ್ ಅನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಾಖದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ. ಇದರಿಂದ ಉಗಿ ಬೇಗನೆ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಸೀಟಿ ಬರಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಮೊದಲ ಸೀಟಿ ಊದಿದ ತಕ್ಷಣ, ತಕ್ಷಣವೇ ಉರಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಾಖದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಶಿಳ್ಳೆ ಹೊಡೆಯುವುದರಿಂದ ಆಹಾರವು ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉರಿಯಬಹುದು ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಭಾಗ ಬೇಯದೆ ಉಳಿಯಬಹುದು.
ಮೃದು, ರಸಭರಿತ ಮತ್ತು ರುಚಿಕರ
ಸೀಟಿ ಹೊಡೆದ ನಂತರ ಮುಚ್ಚಳವನ್ನು ತೆರೆಯಲು ಆತುರಪಡಬೇಡಿ. ಸ್ಟೌವ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಕುಕ್ಕರ್ ಅನ್ನು ಕನಿಷ್ಠ 10 ರಿಂದ 15 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ತಣ್ಣಗಾಗಲು ಬಿಡಿ. ಮುಚ್ಚಿದ ಕುಕ್ಕರ್ನ ಒಳಗೆ ಉಳಿದಿರುವ ಉಗಿ ಮತ್ತು ಶಾಖವು ಖಾದ್ಯವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮೃದು, ರಸಭರಿತ ಮತ್ತು ರುಚಿಕರವಾಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಕಾರ ವಿಭಿನ್ನ
ಪ್ರೆಶರ್ ಕುಕ್ಕರ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಮತ್ತು ಗಾತ್ರವು ಶಿಳ್ಳೆ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಅವಧಿಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ದೊಡ್ಡ ಕುಕ್ಕರ್ಗಳು ಶಿಳ್ಳೆ ಹೊಡೆಯಲು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಸಣ್ಣ ಕುಕ್ಕರ್ಗಳು ಕಡಿಮೆ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕುಕ್ಕರ್ನ ಕವಾಟ ಮತ್ತು ಮುಚ್ಚಳವು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಒತ್ತಡವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಮತ್ತು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನಗಳು ಸಹ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿವೆ.
ಆರೋಗ್ಯ, ಸೌಂದರ್ಯ, ಫಿಟ್ನೆಸ್, ಕಿಚನ್ ಟಿಪ್ಸ್, ಸಂಬಂಧ, ಫ್ಯಾಷನ್, ರೆಸಿಪಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಅಧಿಕೃತ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗು ಎಲ್ಲಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.