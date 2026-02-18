ಬೆಂಗಳೂರು ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲು ನಿಗಮ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲುಗಳಲ್ಲಿ ಸೀಲ್ ಆಗಿರುವ ಮದ್ಯದ ಬಾಟಲಿಗಳನ್ನು ಅನುಮತಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿದೆ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದೆಹಲಿ ಮೆಟ್ರೋ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಫೆ.18): ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಬೆಂಗಳೂರಿಗರು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಮದ್ಯದ ಬಾಟಲಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಅವಕಾಶ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆದರೆ, ಷರತ್ತು ಏನೆಂದರೆ, ಈ ಮದ್ಯದ ಬಾಟಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಓಪನ್ ಆಗಿರಬಾರದು. ಸೀಲ್ ಆಗಿರುವ ಬಾಟಲಿಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರವೇ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲು ನಿಗಮ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಬಿಎಂಆರ್ಸಿಎಲ್) ಮೂಲಗಳು ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಹಲವು ಬಾರಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿವೆ. ತಾತ್ವಿಕ ಅನುಮೋದನೆ ಇದ್ದರೂ, ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
"ನಾವು ದೆಹಲಿ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ದೆಹಲಿ ಮೆಟ್ರೋದ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮದ್ಯ ಸಾಗಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ. ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕಗೊಂಡ ನಂತರ, ಸುಮಾರು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುವಂತೆ, ಮದ್ಯ ಸಾಗಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗುವುದು" ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ಮದ್ಯದ ಬಾಟಲಿಗಳನ್ನು ಅನುಮತಿಸಲು ವಿಶೇಷ ಅನುಮತಿ ಅಥವಾ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪರವಾನಗಿಯ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬಿಎಂಆರ್ಸಿಎಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದ ನಂತರ, ಈ ನಿಬಂಧನೆಯನ್ನು ಮೆಟ್ರೋದ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಆದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗುವುದು.
ಮದ್ಯ ಸೇವಿಸಿ ಮೆಟ್ರೋ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ಇದೆ
"ಪ್ರಸ್ತುತ, ಮದ್ಯ ಸಾಗಣೆ ಅನುಮತಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾರಣವಿಲ್ಲ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಜನರು ಮದ್ಯ ಸೇವಿಸಿದ ನಂತರವೂ ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಅನುಮತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಸೇವನೆಯು ಅನುಮತಿಸಲಾದ ಮಿತಿಯೊಳಗೆ ಇರಬೇಕು" ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿದರು.
ಆದರೆ, ಅಧಿಕಾರಿಯು ಅನುಮತಿಸುವ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಅನುಚಿತವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಬಾರದು ಅಥವಾ ಇತರರಿಗೆ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಾರದು ಎಂದು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು.
ನಿಷೇಧಿತ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮದ್ಯ ಸಾಗಾಟ
ಪ್ರಸ್ತುತ, ಎಲ್ಲಾ ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾದ ಫಲಕಗಳು ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲುಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಗಿಸಲು ನಿಷೇಧಿತ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಬಿಎಂಆರ್ಸಿಎಲ್ ಎಂಟು ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ 58 ಅಂತಹ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದೆ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಚೂಪಾದ ವಸ್ತುಗಳು, ಬಂದೂಕುಗಳು, ಉಪಕರಣಗಳು, ಸ್ಫೋಟಕ ವಸ್ತುಗಳು, ಸುಡುವ ವಸ್ತುಗಳು, ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು, ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಇತರವು ಸೇರಿವೆ. ಮದ್ಯವನ್ನು ಸುಡುವ ವಸ್ತುಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪಿರಿಟ್ಗಳಾಗಿ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
"ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮದ್ಯವನ್ನು ಏಕೆ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ನಾವು ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹಲವಾರು ವಿನಂತಿಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ರೈಲುಗಳ ಒಳಗೆ ತಿನ್ನಲು ಮತ್ತು ಕುಡಿಯಲು ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಯಾವುದೇ ಇತರ ಸಾಮಾನುಗಳಂತೆ ಮುಚ್ಚಿದ ಬಾಟಲಿಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸುವುದರಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗಬಾರದು ಎಂದು ಕೆಲವರು ಗಮನಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಬಾಟಲಿಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದ ನಿದರ್ಶನಗಳೂ ಇವೆ, ”ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ಹೇಳಿದರು.
ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿದ ಬಿಎಂಆರ್ಸಿಎಲ್ ನಿರ್ದೇಶಕ (ಆರ್ಇಎಸ್ ಮತ್ತು ಒ & ಎಂ) ಸುಮಿತ್ ಭಟ್ನಾಗರ್, ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲುಗಳ ಒಳಗೆ ಮದ್ಯದ ಬಾಟಲಿಗಳನ್ನು ಅನುಮತಿಸುವ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.