ಇನ್ನು ಬೇಳೆ ಬೇಯಲು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಯುವಿಕೆ ಬೇಡ… ಈ ಸಿಂಪಲ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ
Cooking Tips: ನೀವು ಕೂಡ ಬೇಳೆ ಸಾರು, ಸಾಂಬಾರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಬೇಳೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬೇಯಲಿ ಎಂದು ಅರ್ಧ, ಮುಕ್ಕಾಲು ಗಂಟೆ ಕಾಯುತ್ತೀರಾ? ಇನ್ನು ಹಾಗೆ ಕಾಯಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿದೆ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಸಿಂಪಲ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಇದರಿಂದ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಬೇಳೆ ಮೃದುವಾಗುತ್ತೆ.
ಬೇಳೆ ಬೇಗನೆ ಬೇಯಲು ಸಿಂಪಲ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಳೆ ಸಾರು ಅಥವಾ ಸಾಂಬಾರ್ ಮಾಡಿದಾಗಲೆಲ್ಲಾ, ಬೇಳೆ ಬೇಯಿಸಲು ತುಂಬಾ ಹೊತ್ತು ಕಾಯಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಬೇಳೆ ಬೇಯಿಸಲು ತುಂಬಾ ಸಮಯ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ, ಈ ಸಿಂಪಲ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬಳಸಿ ನೀವು ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಳೆ ಸಾರು ಮಾಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿದೆ ಕೆಲವು ವೈರಲ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ನೀವೂ ಕೂಡ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ.
ಬಿಸಿನೀರನ್ನು ಬಳಸಿ
ಬೇಳೆ ಬೇಯಿಸಲು ಬಿಸಿನೀರನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು. ಇದು ತುಂಬಾ ಸರಳವಾದ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ. ಬೇಳೆಯನ್ನು ತಣ್ಣೀರಿನ ಬದಲು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸುವುದರಿಂದ ಅವು ವೇಗವಾಗಿ ಮೃದುವಾಗುತ್ತವೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರು ಹಾಕಿದರೆ. ಬೇಗನೆ ಬೆಂದು ಮೃದುವಾಗುತ್ತೆ.
ಯಾವಾಗಲೂ ಒಗ್ಗರಣೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಡಿ
ನೀವು ಬೇಳೆಯ ರುಚಿಗೆ ಧಕ್ಕೆಯಾಗದಂತೆ ಬೇಗನೆ ಬೇಯಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಬೇಳೆಯನ್ನು ಬೇಯಿಸಿದ ನಂತರ ಜೀರಿಗೆ, ಇಂಗು, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಶುಂಠಿ, ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳು ಮತ್ತು ಒಣಗಿದ ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳನ್ನು ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ಕೊಟ್ಟು ಸೇರಿಸಿ. ಇದು ಬೇಳೆಯನ್ನು ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿರುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಬೇಳೆ ಬೇಗನೆ ಬೇಯುತ್ತದೆ.
ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸಿ
ಬೇಳೆ ಬೇಗ ಬೇಯಬೇಕು ಅಂದರೆ ಉಪ್ಪನ್ನು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ. ಮೊದಲಿಗೆ ಬೇಳೆಯನ್ನು ಬೇಯಿಸಲು ಬಿಡಿ ಮತ್ತು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪನ್ನು ಸೇರಿಸಿ; ಇದು ಬೇಳೆ ವೇಗವಾಗಿ ಬೇಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ರುಚಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ನಂತರ ಟೊಮೆಟೊ ಸೇರಿಸಿ
ಬೇಳೆಯನ್ನು ಬೇಗನೆ ಬೇಯಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ಟೊಮೆಟೊವನ್ನು ನಂತರ ಸೇರಿಸಬೇಕು. ಟೊಮೆಟೊ, ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು ಅಥವಾ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನಂತಹ ಆಮ್ಲೀಯ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಮೊದಲೇ ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ ಅಡುಗೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ನಿಧಾನಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಬೇಳೆ ಬೆಂದ ನಂತರವೇ ನೀವು ಈ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಬೇಕು.
ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ
ಬೇಳೆ ಬೇಗನೆ ಬೇಯಬೇಕು, ಜೊತೆಗೆ ರುಚಿಯೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ಬಯಸಿದ್ರೆ, ನೀವು ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಬಳಸಬೇಕು. ಬೇಳೆಯನ್ನು ಬೇಯಿಸುವ ಮೊದಲು ಅದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ ಸಿಂಪಡಿಸಿ; ಇದರಿಂದ ಬೇಳೆ ವೇಗವಾಗಿ ಬೇಯುತ್ತದೆ.
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