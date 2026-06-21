ಬಿರಿಯಾನಿ vs ಪಲಾವ್.. ಇವೆರಡರ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಗೊತ್ತಾ? 99% ಜನರಿಗೆ ಇದು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ!
Biryani vs Pulao difference: ಬಿರಿಯಾನಿ ಮತ್ತು ಪಲಾವ್ ಎರಡೂ ಒಂದೇ ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಗಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ತಪ್ಪು! ಇವೆರಡೂ ನೋಡಲು ಒಂದೇ ತರಹ ಕಂಡರೂ, ಇವುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ, ಬಳಸುವ ಮಸಾಲೆ ಮತ್ತು ರುಚಿಯಲ್ಲಿ ಆಕಾಶ ಭೂಮಿಯಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ.
ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಭಿನ್ನ
ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಭಿನ್ನ
ಬಿರಿಯಾನಿ ಅಂದರೆ ಯಾರಿಗೆ ತಾನೇ ಇಷ್ಟ ಇರಲ್ಲ ಹೇಳಿ? ಅದರಲ್ಲೂ ಹೈದರಾಬಾದಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಎಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹರಟೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತಾ ಸವಿಯುತ್ತಾರೆ. ಬಿರಿಯಾನಿ ಜೊತೆಗೆ ಪುಲಾವ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಫೇಮಸ್. ಹಬ್ಬ ಹರಿದಿನ ಇರಲಿ, ಪಾರ್ಟಿ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಸ್ನೇಹಿತರ ಔತಣಕೂಟವೇ ಇರಲಿ, ಈ ಎರಡು ಖಾದ್ಯಗಳಿಲ್ಲದೆ ಊಟವೇ ಪೂರ್ಣವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರು ಬಿರಿಯಾನಿ ಮತ್ತು ಪಲಾವ್ ನಡುವೆ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇನೂ ಇಲ್ಲ, ಎರಡೂ ಒಂದೇ ಎಂದು ತಪ್ಪು ತಿಳಿಯುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಚೆಫ್ ಕುನಾಲ್ ಕಪೂರ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಇವೆರಡೂ ನೋಡಲು ಒಂದೇ ತರಹ ಕಂಡರೂ, ಇವುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ, ರುಚಿ ಮತ್ತು ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿವೆ.
ಬೇಯಿಸುವ ವಿಧಾನ
ಬೇಯಿಸುವ ವಿಧಾನ
ಚೆಫ್ ಕುನಾಲ್ ಕಪೂರ್ ನೀಡಿರುವ ವಿವರಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಇವೆರಡರ ನಡುವಿನ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿರುವುದು ಬೇಯಿಸುವ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ. ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಾಡುವಾಗ ಮಾಂಸವನ್ನು ಮೊದಲೇ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಮಸಾಲೆ ಪದಾರ್ಥಗಳು, ಮೊಸರು ಮತ್ತು ಎಣ್ಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ (Marinate) ಮಾಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮಸಾಲೆಯ ಖಾರ ಮತ್ತು ರುಚಿ ಮಾಂಸದ ಒಳಗಿನವರೆಗೆ ಇಳಿಯುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಪಲಾವ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಂಸ ಅಥವಾ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಹುರಿಯದೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿಯೇ ಬೇಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಬೆಂದ ಮಾಂಸದ ಅಥವಾ ತರಕಾರಿ ನೀರನಲ್ಲೇ ಅನ್ನವನ್ನೂ ಬೇಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಇದಕ್ಕೆ ಮೃದುವಾದ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾದ ರುಚಿ ಬರುತ್ತದೆ.
ಅಡುಗೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ
ಅಡುಗೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ
ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಾಡುವುದು ಒಂದು ಕಲೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅನ್ನವನ್ನು ಮೊದಲೇ ಶೇಕಡ 70-80 ರಷ್ಟು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಬೇಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ನಂತರ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲೇ ಬೇಯಿಸಿದ ಮಾಂಸದ ಒಂದು ಪದರ (Layer) ಹಾಕಿ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಅರ್ಧ ಬೆಂದ ಅನ್ನದ ಮತ್ತೊಂದು ಪದರವನ್ನು ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಲೇಯರ್ಗಳಾಗಿ ಜೋಡಿಸಿ, ಪಾತ್ರೆಯ ಮೂತಿಯನ್ನು ಸೀಲ್ ಮಾಡಿ 'ದಮ್' ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಪಲಾವ್ ಒಂದೇ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಗನೆ ತಯಾರಾಗುವ ಖಾದ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿ, ಮಾಂಸ, ತರಕಾರಿ ಮತ್ತು ನೀರು... ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕಿ ಬೇಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಲೇಯರಿಂಗ್ ಅಥವಾ ದಮ್ ಕಟ್ಟುವ ಯಾವುದೇ ಪದ್ಧತಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
ಮಸಾಲೆಗಳ ಪ್ರಮಾಣ
ಮಸಾಲೆಗಳ ಪ್ರಮಾಣ
ಮಸಾಲೆಗಳ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ರುಚಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ಅಸಲಿ ಹೋಲಿಕೆಯೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಬಿರಿಯಾನಿ ಹೆಚ್ಚು ಖಾರವಾಗಿ, ಘಾಟಾಗಿ ಮತ್ತು ಸುವಾಸನೆಭರಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೇಸರಿ, ಪುದೀನಾ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, ಹುರಿದ ಈರುಳ್ಳಿ (ಫ್ರೈಡ್ ಆನಿಯನ್) ಮತ್ತು ಕೇವ್ರಾ ವಾಟರ್ ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತುತ್ತಿನಲ್ಲೂ ಬಲವಾದ ಮಸಾಲೆಯ ರುಚಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಪಲಾವ್ ರುಚಿ ತುಂಬಾ ಹಗುರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಾಪೇಕ್ಷವಾಗಿ ಖಾರ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಮಸಾಲೆ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು (Whole Spices) ಬಳಸಿದರೂ, ಅವು ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಸುವಾಸನೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆಯೇ ಹೊರತು ಬಿರಿಯಾನಿಯಷ್ಟು ಘಾಟನ್ನು ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ.
ಬಡಿಸುವ ಮತ್ತು ತಿನ್ನುವ ಶೈಲಿ
ಬಡಿಸುವ ಮತ್ತು ತಿನ್ನುವ ಶೈಲಿ
ಇವುಗಳನ್ನು ಬಡಿಸುವ ಮತ್ತು ತಿನ್ನುವ ವಿಧಾನದಲ್ಲೂ ಸ್ಪಷ್ಟ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿವೆ. ಬಿರಿಯಾನಿ ಎಂಬುದು ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮತ್ತು ಭಾರಿ ಖಾದ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಮಸಾಲೆಗಳ ಘಾಟನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸಲು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಂಪಾದ ರೈತಾ (ಮೊಸರು ಬಜ್ಜಿ) ಅಥವಾ ಮಿರ್ಚಿ ಕಾ ಸಾಲನ್ ಜೊತೆ ಮಾತ್ರ ಬಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಪಲಾವ್ ರುಚಿ ತುಂಬಾ ಹಗುರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಇದನ್ನು ಬರೀ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ತಿನ್ನುವುದಕ್ಕಿಂತ, ಇದಕ್ಕೆ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಘಾಟಾದ ಗ್ರೇವಿ ತರಕಾರಿ ಅಥವಾ ಮಾಂಸದ ಕರಿಯನ್ನು ನೆಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ತಿನ್ನಲು ಜನರು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ.
ಕೊನೆಯ ಮಾತು
ಕೊನೆಯ ಮಾತು
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಬಿರಿಯಾನಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ರಾಯಲ್ (ಶಾಹಿ) ಖಾದ್ಯವಾದರೆ, ಪಲಾವ್ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಆರಾಮ ನೀಡುವ (Comfort Food) ಸರಳ ಖಾದ್ಯವಾಗಿದೆ. ಬಿರಿಯಾನಿ ಖಾರವಾಗಿ, ಘಾಟಾಗಿ, ಸುವಾಸನೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದರೆ, ಪುಲಾವ್ ರುಚಿಯಲ್ಲಿ ಹಗುರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಈ ಎರಡೂ ಖಾದ್ಯಗಳ ರೂಪ ಹತ್ತಿರವಾಗಿದ್ದರೂ, ಅವುಗಳ ರುಚಿ ಮತ್ತು ಸ್ಟೈಲ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಅವುಗಳದ್ದೇ ಆದ ವಿಶೇಷತೆ ಇದೆ. ಈ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಇರುವ ಆಹಾರ ಪ್ರಿಯರಲ್ಲಿ ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿದ್ದಾರೆ.
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