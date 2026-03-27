₹1500ಕ್ಕೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಡಿನ್ನರ್ ಸೆಟ್, ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡೋಕೆ 3 ಬೆಸ್ಟ್ ಬಜೆಟ್ ಆಪ್ಷನ್
ಮದುವೆಗೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡಲು ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. ₹1500 ಒಳಗಿನ ಈ ಡಿನ್ನರ್ ಸೆಟ್ಗಳು ಉಡುಗೊರೆ ನೀಡಲು ಮತ್ತು ದಿನನಿತ್ಯದ ಬಳಕೆಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿವೆ.
Modern Dinner Set With Price
Steel Dinner Set, 28 Pieces
₹3,049 ಬೆಲೆಯ ಈ ಸ್ಟೀಲ್ ಡಿನ್ನರ್ ಸೆಟ್, 52% ರಿಯಾಯಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ₹1,458 ಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈ ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 28 ಪಾತ್ರೆಗಳಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 4 ಡಿನ್ನರ್ ಪ್ಲೇಟ್ಗಳು, 4 ಗ್ಲಾಸ್ಗಳು, 8 ಬೌಲ್ಗಳು, 4 ಸಣ್ಣ ಕಪ್ಗಳು, 4 ಡೆಸರ್ಟ್ ಸ್ಪೂನ್ಗಳು ಮತ್ತು 4 ಫೋರ್ಕ್ಗಳು ಇವೆ. ಗಿಫ್ಟ್ ನೀಡಲು ಇದೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಆಯ್ಕೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ನೀವು ಅಮೆಜಾನ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬಹುದು.
Opalware Dinner Set Price
ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬಳಕೆ ಹಾಗೂ ಗಿಫ್ಟಿಂಗ್ಗಾಗಿ ನೀವು ಸಿಲ್ಕ್ ಸೀರೀಸ್ನ ಈ ಓಪಲ್ವೇರ್ ಡಿನ್ನರ್ ಸೆಟ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ 19 ಪೀಸ್ಗಳಿದ್ದು, 6 ಜನರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ ಮತ್ತು ಡಿಶ್ವಾಶರ್ ಸೇಫ್ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಬಿಳಿ ಮತ್ತು ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದರ ಮೂಲ ಬೆಲೆ ₹2,145 ಆಗಿದ್ದು, 39% ರಿಯಾಯಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ನೀವು ₹1,299 ಕ್ಕೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮುಖ್ಯ ಸೈಟ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ.
Glass Dinner Set for Home
