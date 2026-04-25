ಅಕ್ಬರ್ ಕಾಲದ ಸಮೋಸಾ ರೆಸಿಪಿ ವೈರಲ್… ಒಳಗೆ ಏನು ಇತ್ತು ಗೊತ್ತಾ?
ಸಂಜೆ ಚಹಾ ಜೊತೆ ಏನಾದ್ರೂ ಖಾರವಾಗಿ ತಿನ್ನಬೇಕು ಅನಿಸಿದಾಗ, ಮೊದಲು ನೆನಪಾಗುವುದೇ ಸಮೋಸ. ಮಸಾಲೆಯುಕ್ತ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ತುಂಬಿದ ಸಮೋಸ ತಿನ್ನುವುದೇ ಒಂದು ಮಜ. ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಪಲ್ಯವಿಲ್ಲದ ಸಮೋಸ ಅಪೂರ್ಣ ಎನಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಇಲ್ಲದ ಸಮೋಸದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಗನಿಸುತ್ತದೆ? ಕೇಳಲು ವಿಚಿತ್ರ ಎನಿಸಿದರೂ, ಅಂತಹ ಸಮೋಸ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿತ್ತು.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಹಳೆಯ ರೆಸಿಪಿಯೊಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿದೆ. ಈ ರೆಸಿಪಿಯಲ್ಲಿ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಅಥವಾ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ, ಆದರೂ ಇದು ರಾಜ-ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು. ಈ ರಾಜಮನೆತನದ ಮತ್ತು ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಮೋಸದ ರೆಸಿಪಿಯನ್ನು ಇತಿಹಾಸಕಾರ ಡಾ. ಎಂ.ಎಫ್. ಖಾನ್ ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 'ಎಕ್ಸ್' (X) ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ, ಅವರು ಅತ್ಯಂತ ಅಪರೂಪದ ಪರ್ಷಿಯನ್ ಹಸ್ತಪ್ರತಿ 'ನಿಮತನಮಾ' (Ni'matnama) ಅನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಇದನ್ನು "ರುಚಿಯ ಪುಸ್ತಕ" (Book of Delights) ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು 1501 ರಿಂದ 1510 ರ ನಡುವೆ ಮಧ್ಯ ಭಾರತದ ಮಾಂಡು (ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ) ಸುಲ್ತಾನರಿಗಾಗಿ ಬರೆಯಲಾಗಿತ್ತು.
ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ "ರಾಜಮನೆತನದ ಸಮೋಸ" (royal samosa) ರೆಸಿಪಿ ಇದೆ, ಇದು ಇಂದಿನ ಸಮೋಸಕ್ಕಿಂತ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಆಧುನಿಕ ಸಮೋಸದಲ್ಲಿ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಮತ್ತು ಮಸಾಲೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಕಥೆಯೆಂದರೆ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಮತ್ತು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ನಂತರ ಬಳಕೆಗೆ ಬಂದವು, ಆದ್ದರಿಂದ ಹಳೆಯ ಸಮೋಸದಲ್ಲಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ.
ಆ ಕಾಲದ ಸಮೋಸದಲ್ಲಿ ಈ ಪದಾರ್ಥಗಳಿದ್ದವು: ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಿಸಿದ ಕೀಮಾ ಮಾಂಸ, ಸಣ್ಣಗೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಈರುಳ್ಳಿ, ಒಣ ಶುಂಠಿ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಗುಲಾಬಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿದ ಕೇಸರಿ, ಬದನೆಕಾಯಿ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಸಮೋಸದಲ್ಲಿ ತುಂಬಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು, ನಂತರ ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಕರಿಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ರಾಜಮನೆತನದ ಸಮೋಸದ ಪಲ್ಯ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅದರ ಹಿಟ್ಟು ಕೂಡ ಇಂದಿನ ಸಮೋಸಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ತಿಳಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗಬಹುದು. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಮೋಸ ತಯಾರಿಸಲು ಮೈದಾ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೂರು ವಿಧದ ಹಿಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ: ದಪ್ಪ ಹಿಟ್ಟು, ನುಣುಪಾದ ಹಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕರಿಸದ ಹಿಟ್ಟು.
ಸಮೋಸ ತಯಾರಿಸಲು, ಬೇಯಿಸಿದ ಕೀಮಾ ಮಾಂಸದೊಂದಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಮಾಣದ ಸಣ್ಣಗೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಈರುಳ್ಳಿ ಬೆರೆಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಣ ಶುಂಠಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನಷ್ಟು ಕತ್ತರಿಸಿದ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಗುಲಾಬಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕೇಸರಿ ಕರಗಿಸಿ, ಬದನೆಕಾಯಿ ತಿರುಳಿನೊಂದಿಗೆ ಈ ಮಿಶ್ರಣಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಬಳಿಕ, ಈ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಮಸಾಲೆಯನ್ನು ಹಿಟ್ಟಿನೊಳಗೆ ತುಂಬಿ ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಕರಿಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು.
