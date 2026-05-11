ಈ 3 ಮೂಲಾಂಕದ ಜನರು ಲವ್ವಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಮೋಸ ಹೋಗೋದು ಕಾಮನ್! ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೂ ಇದೆ
Numerology Love Life: ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯಿಟ್ಟು, ತನ್ನ ಹೃದಯವನ್ನೇ ಅರ್ಪಿಸಿದರೂ ಕೂಡ ಕೆಲವರು ಮೋಸ ಹೋಗಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಅನುಭವ ಯಾಕೆ ಆಗುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರವು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿ ವಿವರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತದೆ.
ಪದೇ ಪದೇ ಮೋಸಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ
ಕೆಲವರು ಒಮ್ಮೆ ಲವ್ವಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದರೆ ಸಂಗಾತಿಯ ಮೇಲೆ ಮಿತಿಮೀರಿ ವಿಶ್ವಾಸವಿಡುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯ ಮೇಲೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಶ್ವಾಸವಿಟ್ಟು, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನೂ ಗಮನಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾರೋ ಅಷ್ಟೇ ನೋವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವ ಸ್ವಭಾವ ಇವರದ್ದು. ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಕೆಲವು ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪದೇ ಪದೇ ಮೋಸಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸ್ವಭಾವದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ಇವರು ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗಾಯಗೊಂಡರೆ ಅದರಿಂದ ಹೊರಬರಲು ಬಹಳ ಸಮಯ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಜವಾದ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರುತ್ತದೆ.
ಸಂಖ್ಯೆ 2 (ದಿನಾಂಕ 2, 11, 20, 29 ರಂದು ಜನನ)
ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮೇಲೆ ಚಂದ್ರನ ಪ್ರಭಾವ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವರು ತುಂಬಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನವರು ಮತ್ತು ಭಾವಜೀವಿಗಳು. ಇತರರನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ನಂಬುವುದು ಮತ್ತು ಬೇಗನೆ ಅನುಬಂಧ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಇವರ ಸ್ವಭಾವ. ಪ್ರೀತಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಾಗಿ ಯಾವುದನ್ನಾದರೂ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧರಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಇದೇ ವಿಶ್ವಾಸ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅವರಿಗೆ ನಷ್ಟವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸಂಗಾತಿ ತೋರಿಸುವ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನೂ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಳುಗಿಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಇವರು ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದ್ರೋಹ ಮತ್ತು ಬ್ರೇಕಪ್ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಸಂಖ್ಯೆ 7 (ದಿನಾಂಕ 7, 16, 25 ರಂದು ಜನನ)
ಕೇತು ಪ್ರಭಾವ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಬಹಳ ಆಳವಾಗಿ ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಬಾರಿ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಮನಸ್ಸು ಕೊಟ್ಟರೆ, ಅವರನ್ನೇ ತಮ್ಮ ಪ್ರಪಂಚವೆಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ಅಚಲವಾದ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಇರುವುದು ಇವರ ವಿಶೇಷತೆ. ಆದರೆ, ತಪ್ಪು ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದರೂ ಕೂಡ ಅವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಲು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ನೋವುಣ್ಣುತ್ತಲೇ ಆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಹೃದಯ ಒಡೆದರೆ, ಇವರು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಂಟಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೇ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
ಸಂಖ್ಯೆ 9 (ದಿನಾಂಕ 9, 18, 27 ರಂದು ಜನನ)
ಅಂಗಾರಕನ (ಮಂಗಳ) ಪ್ರಭಾವವಿರುವ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಆವೇಶಭರಿತರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರೀತಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲು ಮತ್ತು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಎಷ್ಟು ದೂರ ಬೇಕಾದರೂ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿ ಮಾಡಿದ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕ್ಷಮಿಸುವ ಸ್ವಭಾವ ಇವರದ್ದು. ಆದರೆ, ಇದೇ ಗುಣದಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಸಂಗಾತಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಮೋಸವನ್ನು ಬೇಗನೆ ಗುರುತಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸಂಬಂಧ ಕೊನೆಗೊಂಡ ನಂತರವೂ ಆ ನೆನಪುಗಳಿಂದ ಹೊರಬರಲು ಇವರಿಗೆ ಬಹಳ ಕಾಲ ಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ.
(Disclaimer: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮಾಹಿತಿ ಖಚಿತವಾಗಿ ಸತ್ಯ ಅಥವಾ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ದೃಢೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಮಾಹಿತಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸಬೇಡಿ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಸಂಬಂಧಿತ ತಜ್ಞರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.)