ನಾಳೆಯಿಂದ ಈ 4 ರಾಶಿಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಕಷ್ಟ- ನಷ್ಟ ಎಚ್ಚರ
Shukra gochar in scorpio 2025 challenges for four zodiac signs ನವೆಂಬರ್ 26 2025 ರಂದು, ಅಂದರೆ ನಾಳೆ, ಶುಕ್ರ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇದು ಕೆಲವು ರಾಶಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ.
ಮೇಷ
ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದವರು ಶುಕ್ರನ ಸಂಚಾರವನ್ನು ತುಂಬಾ ಅಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ವ್ಯಾಪಾರ ನಷ್ಟದ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ. ಅಪಘಾತದ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನೀವು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ನೀವು ವಿಫಲರಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಜನರು ತಮ್ಮ ಮಾತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು.
ಕರ್ಕಾಟಕ
ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯವರಿಗೆ ಶುಕ್ರನ ಸಂಚಾರವು ನಷ್ಟವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಮತ್ತು ವೈವಾಹಿಕ ಘರ್ಷಣೆಗಳು ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ನೀವು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನೀವು ನಷ್ಟ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾರೊಂದಿಗೂ ಕಠಿಣ ಅಥವಾ ಅವಮಾನಕರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.
ಸಿಂಹ
ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಕ್ರ ಸಂಚಾರ ಅಶುಭ. ದೈಹಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ವ್ಯವಹಾರ ನಷ್ಟಗಳು ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಸಾಧ್ಯ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನೀವು ಏನೇ ಮಾಡಿದರೂ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಮಾಡಿ. ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ. ಯಾರೊಂದಿಗೂ ಕಟುವಾದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ, ತಪ್ಪಾಗಿಯಾದರೂ ಸಹ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ದೊಡ್ಡ ವಿವಾದವು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ತುಲಾ
ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಕ್ರ ಸಂಚಾರ ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಚಂಚಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದು ದುಃಖಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಮನೆಯ ವಾತಾವರಣವೂ ಹದಗೆಡುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಅನಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಯಾರೊಂದಿಗಾದರೂ ವಾದಕ್ಕೆ ಇಳಿದರೆ, ಅದನ್ನು ಮುಂದೂಡಿ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವೂ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರು ವಿರೋಧವನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.