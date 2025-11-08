Indian mythology: ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮನು ತನ್ನ ಗುರು ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರರೊಂದಿಗೆ ಮಿಥಿಲೆಗೆ ಈ ಷರತ್ತನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಬಂದನು. ರಾಮ-ಸೀತಾ ಸ್ವಯಂವರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲವು ಅಪರೂಪದ ಮತ್ತು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ..
ವಿವಾಹ ಪಂಚಮಿ 2025: ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ, ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸದ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಗವಾನ್ ರಾಮ ಮತ್ತು ಸೀತೆಯ ವಿವಾಹದ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ವಿವಾಹ ಪಂಚಮಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಈ ಶುಭ ಹಬ್ಬವು ನವೆಂಬರ್ 25, 2025 ರಂದು ಬರುತ್ತದೆ. ರಾಮ ಮತ್ತು ಸೀತೆ ತ್ರೇತಾಯುಗದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ರಾಮ ಅಯೋಧ್ಯೆಯ ರಾಜನ ಮಗ ಮತ್ತು ಸೀತೆ ಜನಕಪುರದ ರಾಜ ಜನಕನ ಮಗಳು. ಅವರು ಸ್ವಯಂವರ ಮೂಲಕ ಭೇಟಿಯಾದರು. ರಾಮ ಮತ್ತು ಸೀತೆ ಕಥೆ ಕೇವಲ ಪೌರಾಣಿಕ ಕಥೆಯಲ್ಲ. ಪವಾಡದ ಘಟನೆಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ ದೈವಿಕ ಕಥೆಯಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮನು ತನ್ನ ಗುರು ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರರೊಂದಿಗೆ ಮಿಥಿಲೆಗೆ ಈ ಷರತ್ತನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಬಂದನು. ರಾಮ-ಸೀತಾ ಸ್ವಯಂವರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲವು ಅಪರೂಪದ ಮತ್ತು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ..
ಆ ಬಿಲ್ಲಿನ ಹೆಸರು ‘ಪಿನಾಕ’
ಶ್ರೀರಾಮನು ಮುರಿದ ಬಿಲ್ಲನ್ನು 'ಪಿನಾಕ' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಇದು ಶಿವನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಬಿಲ್ಲು.
ಇದು ಸ್ವಯಂವರವಲ್ಲ, ವೀರ-ಶುಲ್ಕ್
ಶಿವನ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಎತ್ತಿ ಕಟ್ಟಬಲ್ಲವನು ಸೀತೆಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಜನಕ ರಾಜ ಘೋಷಿಸಿದ್ದ. ಇದನ್ನು "ವೀರ-ಶುಲ್ಕ್" ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು, ಅಂದರೆ ಶೌರ್ಯದ ಬೆಲೆ.
ಬಿಲ್ಲು ಎತ್ತಿಕೊಂಡಳು ಪುಟ್ಟ ಸೀತೆ
ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೀತೆ ಆಟವಾಡುತ್ತಾ ಆ ಬೃಹತ್ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಎತ್ತಿದಳು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಜನಕನು ತನ್ನ ಮಗಳು ಅದನ್ನು ಎತ್ತುವವನನ್ನೇ ಮದುವೆಯಾಗುವುದಾಗಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದನು.
ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಎತ್ತಿದ್ದಲ್ಲದೆ ಅದನ್ನು ಮುರಿದ ರಾಮ
ಆ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಬ್ಬಿಣದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಇಡಲಾಗಿತ್ತು. ಶ್ರೀರಾಮನು ಅದನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಎತ್ತಿದನು ಮತ್ತು ಅವನು ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಕಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅದು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುರಿದುಹೋಯಿತು.
ರಾವಣನ ವೈಫಲ್ಯ
ಕೆಲವು ಜಾನಪದ ಕಥೆಗಳು ಹೇಳುವಂತೆ ರಾವಣನು ಕೂಡ ಈ ಸ್ವಯಂವರಕ್ಕೆ ಬಂದನು, ಆದರೆ ಅವನು ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಎತ್ತಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅವಮಾನಿತನಾಗಿ ಹಿಂತಿರುಗಿದನು.
ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ಕೋಪ
ಎಲ್ಲಾ ರಾಜರು ವಿಫಲರಾದಾಗ ಮತ್ತು ಜನಕನು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ವೀರ ಉಳಿದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದಾಗ, ಲಕ್ಷ್ಮಣನು ಕೋಪಗೊಂಡು ರಘುವಂಶಿಗಳು ಇನ್ನೂ ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಪರಶುರಾಮನ ಆಗಮನ
ಬಿಲ್ಲು ಮುರಿಯುವ ಶಬ್ದವನ್ನು ಕೇಳಿ ಪರಶುರಾಮನು ಕೋಪಗೊಂಡು ಬಂದನು. ಅವನು ರಾಮನನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದನು ಮತ್ತು ಉತ್ತರಗಳು ರಾಮನು ವಿಷ್ಣುವಿನ ಅವತಾರ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದವು.
ರಾಮ ಮತ್ತು ಸೀತೆಯ ಯುಗ
ಕೆಲವು ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸ್ವಯಂವರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೀತೆಗೆ ಸುಮಾರು 6 ರಿಂದ 8 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ರಾಮನಿಗೆ ಸುಮಾರು 15 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿತ್ತು. ಇದು ಆ ಯುಗದ ಬಾಲ್ಯವಿವಾಹ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ.
ಪರಶುರಾಮ ಜನಕನಿಗೆ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು
ಪಿನಾಕ ಧನುಸ್ಸನ್ನು ಪರಶುರಾಮನು ರಾಜ ಜನಕನಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದನು. ವಿಷ್ಣುವಿನ ಅವತಾರವೂ ಆದ ಪರಶುರಾಮನು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು 21 ಬಾರಿ ನಾಶಮಾಡಿದನು. ಈ ಧನುಸ್ಸನ್ನು ಶಿವನು ಪರಶುರಾಮನಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದನು.
ಪಿನಾಕ ಬಿಲ್ಲಿನ ನಾಲ್ವರು ತಜ್ಞರು
ದಂತಕಥೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಶಿವನ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಹೇಗೆ ಚಲಾಯಿಸಬೇಕೆಂದು ಕೇವಲ ನಾಲ್ವರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ತಿಳಿದಿತ್ತು - ಶಿವ, ವಿಷ್ಣು, ಪರಶುರಾಮ ಮತ್ತು ರಾಮ. ರಾಮನು ಅದನ್ನು ಮುರಿದದ್ದು ಈ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಆಯುಧದ ಯುಗದ ಅಂತ್ಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸಿತು.