2026 ರಲ್ಲಿ ಶನಿ 3 ಬಾರಿ ಚಲನೆಯಿಂದ 3 ರಾಶಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಲಾಭ, ಅದೃಷ್ಟ
Saturn triple shift in 2026 will change the fate of 3 zodiac signs 2026 ರಲ್ಲಿ ಶನಿಯು ಮೂರು ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಚಲಿಸುವುದರಿಂದ ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಅಸಾಧಾರಣ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ತರುತ್ತಾನೆ.
ಶನಿ
ಪಂಚಾಂಗದ ಪ್ರಕಾರ 2026 ರಲ್ಲಿ ಶನಿಯು ನಕ್ಷತ್ರಗಳನ್ನು ಮೂರು ಬಾರಿ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಾನೆ: ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ಜನವರಿ 20 ರಂದು (ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:13) ಅದು ಉತ್ತರ ಭಾದ್ರಪದಕ್ಕೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ, ಮೇ 17 ರಂದು (ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3:49) ಅದು ರೇವತಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 9 ರಂದು (ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7:28) ಅದು ಉತ್ತರ ಭಾದ್ರಪದಕ್ಕೆ ಮರಳುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಪರಿವರ್ತನೆಗಳು ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತವೆ, ಆಯ್ದ ರಾಶಿಚಕ್ರಗಳಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ತರುತ್ತವೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶನಿಯ ನಿರಂತರ ಆಶೀರ್ವಾದ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. 2026 ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಣಕಾಸು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವರ್ಷಾಂತ್ಯದ ಮೊದಲು ಅವಿವಾಹಿತರು ಸರಿಯಾದ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಬಹುದು. ಕುಟುಂಬದ ಆಸ್ತಿ, ಹೊಸ ಮನೆ ಅಥವಾ ಅತ್ತೆ-ಮಾವರಿಂದ ಅಮೂಲ್ಯ ಉಡುಗೊರೆಗಳ ಮೂಲಕ ಲಾಭವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಶನಿಯ ಬೆಂಬಲ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ, ಇದು ಸ್ಪಷ್ಟ ವೃತ್ತಿಪರ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಬಡ್ತಿ ಮತ್ತು ಮನ್ನಣೆ ಸಿಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಲೀಕರು ಹೊಸ ವಾಹನ ಅಥವಾ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, 2026 ಮದುವೆಗೆ ಸೂಕ್ತ ವರ್ಷವಲ್ಲದಿರಬಹುದು.
ಮೀನ ರಾಶಿ
ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶನಿಯ ಪ್ರಬಲ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯು ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಂಗಾತಿಗಳೊಂದಿಗೆ. ಒಟ್ಟಿಗೆ ದೀರ್ಘ ಪ್ರವಾಸಗಳು ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರಬಹುದು. ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಉತ್ತಮ ಲಾಭವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಮೀನ ರಾಶಿಯವರು ವರ್ಷವಿಡೀ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯವನ್ನು ಕಾಣುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.