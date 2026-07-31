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- ಶ್ರಾವಣದಲ್ಲೇ ಹಾವುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದ್ಯಾಕೆ? ನಾಗರಪಂಚಮಿ ಜೊತೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇದೆಯಾ?
ಶ್ರಾವಣದಲ್ಲೇ ಹಾವುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದ್ಯಾಕೆ? ನಾಗರಪಂಚಮಿ ಜೊತೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇದೆಯಾ?
Snakes in Shravana: ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಮನೆಗಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಹಾವುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಿರಬಹುದು. ಇದರ ಹಿಂದಿನ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರಣಗಳು ಯಾವುವು? ಹಾವುಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೂ ನಾಗರಪಂಚಮಿಗೂ ಏನಾದರೂ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇದೆಯಾ ನೋಡೋಣ.
ಶ್ರಾವಣದಲ್ಲೇ ಹಾವುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದ್ಯಾಕೆ?
ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸ ಆರಂಭವಾದ ತಕ್ಷಣ ಹಾವುಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಘಟನೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಹೊಲಗಳು, ತೋಟಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮನೆಗಳ ಸುತ್ತಲೂ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮನೆಯ ಒಳಗೆ ಸಹ ಹಾವುಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ. ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗುವುದು ನಾಗರ ಪಂಚಮಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ಇದರ ಹಿಂದೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅಥವಾ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕಾರಣವಿದೆಯೇ?
ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ನೆಲೆ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ
ಹಾವುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಿಲಗಳಲ್ಲಿ, ಮರದ ಬೇರು ಅಥವಾ ಹುಲ್ಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಗಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ, ನೆಲೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಸುರಕ್ಷಿತ ನೆಲವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಹಾವುಗಳು ಶೀತರಕ್ತ ಜೀವಿಗಳಾಗಿದ್ದು, ಅವುಗಳ ದೇಹದ ಉಷ್ಣತೆಯು ಪರಿಸರದೊಂದಿಗೆ ಏರಿಳಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಶಾಖದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ತಂಪಾದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಗಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ, ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿನ ಇಳಿಕೆ ಮತ್ತು ತೇವಾಂಶದ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ಬಿಸಿ ಜಾಗವನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ.
ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಹುಡುಕುವುದು
ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪೆಗಳು, ಇಲಿಗಳು, ಕೀಟಗಳು ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಜೀವಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಹಾವುಗಳ ಮುಖ್ಯ ಆಹಾರವಾಗಿದೆ. ತಮ್ಮ ಆಹಾರವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಹಾವುಗಳು ವಿವಿಧ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಕಾಲವೂ ಹೌದು
ಕೆಲವು ಹಾವು ಪ್ರಭೇದಗಳಿಗೆ, ಮಳೆಗಾಲವು ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರ ಸಮಯ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವು ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಮಳೆಗಾಲದ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಹಾವುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ.
ಧಾರ್ಮಿಕ ಮಹತ್ವವೇನು?
ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುವ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿಯನ್ನು ನಾಗ ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ದಿನದಂದು ಹಾವುಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸುವ ಮತ್ತು ನಾಗರ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಲು ಅರ್ಪಿಸುವ ಸಂಪ್ರದಾಯವು ಅನೇಕ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಕುಟುಂಬದ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಈ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬರೋದರಿಂದ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಾವುಗಳ ಓಡಾಟ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಹಬ್ಬದ ಕಾರಣ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಹಾವುಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ.
ಹಾವು ಕಂಡರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?
ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹಾವುಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮಳೆ, ತೇವಾಂಶ ಮತ್ತು ಆಹಾರದ ಹುಡುಕಾಟದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕಾರಣಗಳಿಂದ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಸುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಡಿ ಮತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಬಿರುಕುಗಳು ಅಥವಾ ಬಿಲಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ; ನೀವು ಹಾವನ್ನು ಕಂಡರೆ, ಅದನ್ನು ಹಿಡಿಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಡಿ ಬದಲಾಗಿ, ರಕ್ಷಣಾ ತಂಡದಿಂದ ಸಹಾಯ ಪಡೆಯಿರಿ.