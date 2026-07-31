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- ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ರಾಹುವಿನ ದೊಡ್ಡ ಸಂಚಾರ; ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳ ಆರಂಭದಲ್ಲಿಯೇ 4 ರಾಶಿ ಅದೃಷ್ಟ ಪ್ರಾರಂಭ
ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ರಾಹುವಿನ ದೊಡ್ಡ ಸಂಚಾರ; ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳ ಆರಂಭದಲ್ಲಿಯೇ 4 ರಾಶಿ ಅದೃಷ್ಟ ಪ್ರಾರಂಭ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ರಾಹುವನ್ನು ಒಂದು ಅಸ್ಪಷ್ಟ ಗ್ರಹವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ರಾಹು ತನ್ನ ರಾಶಿ ಅಥವಾ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದಾಗಲೆಲ್ಲಾ, ಅದು ಎಲ್ಲಾ 12 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ
ಮೇಷ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ ಸ್ವತಃ ಮಂಗಳ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಮಂಗಳನ ಧನಿಷ್ಠ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ರಾಹುವಿನ ಪ್ರವೇಶವು ನಿಮಗೆ ಫಲಪ್ರದವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ನಿಮಗೆ ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಹಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದ್ದ ಯೋಜನೆಗೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ವೇಗ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ನೀವು ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ
ಈ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜದ ಬದಲಾವಣೆಯು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ವಿದೇಶ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನೂ ಮಾಡಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರವು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತದೆ. ಕಾರ್ಮಿಕ ವರ್ಗದ ಜನರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ
ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಅವಧಿಯು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ. ನೀವು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಹಣದಿಂದ ಉತ್ತಮ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಹಣದಿಂದ ಉತ್ತಮ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳನ್ನು ನೀವು ಗೆಲ್ಲುತ್ತೀರಿ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ
ಧನಿಷ್ಠ ನಕ್ಷತ್ರವು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ನೀವು ನೋಡುತ್ತೀರಿ. ಅಲ್ಲದೆ, ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯ ಲಕ್ಷಣಗಳಿವೆ. ನಿಮಗೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಉತ್ತಮ ಒಪ್ಪಂದ ಸಿಗಬಹುದು.