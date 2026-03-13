ಇಂದಿನಿಂದ 3 ರಾಶಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಅದೃಷ್ಟ , ಶುಕ್ರ-ಮಂಗಳನಿಂದ ಆಸ್ತಿಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ, ಜೇಬು ತುಂಬತ್ತೆ
Shukra mangal will bring money ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಮಾರ್ಚ್ 13 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8:17 ರಿಂದ ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಮಂಗಳ ಪರಸ್ಪರ 30 ಡಿಗ್ರಿ ಕೋನದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಜೀವನವು ಬದಲಾಗಬಹುದು.
ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಮಂಗಳ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಗ್ರಹಗಳ ಚಲನೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಪರಸ್ಪರ ಅಂತರವು ಎಲ್ಲಾ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಜನರ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಎರಡು ಗ್ರಹಗಳು 30 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತರದಲ್ಲಿರುವಾಗ, ಅದನ್ನು ಹನ್ನೆರಡನೆಯ ಯೋಗ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಮಾರ್ಚ್ 13 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8:17 ರಿಂದ, ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಮಂಗಳ ಪರಸ್ಪರ 30 ಡಿಗ್ರಿ ಕೋನದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಹನ್ನೆರಡನೆಯ ಯೋಗವನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮೇಷ
ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಮಂಗಳನ ಈ ವಿಶೇಷ ಸಂಯೋಗವು ಹಣಕಾಸಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನೀವು ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಹರಿವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಹಳೆಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಈಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಲಾಭವಿರುತ್ತದೆ. ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಹಲವು ಅವಕಾಶಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಭಾವನೆ ಮೂಡಿಸುವ ಕೆಲವು ಸುದ್ದಿಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಕಳೆಯಲು ನಿಮಗೆ ಉಚಿತ ಸಮಯ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಸಿಂಹ
ಈ ಸಂಯೋಜನೆಯು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು. ನೀವು ದೊಡ್ಡ ಮನೆಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶಗಳೂ ಇರುತ್ತವೆ. ನೀವು ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ, ನಿಮಗೆ ಲಾಭವೂ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಮನೆಯ ವಾತಾವರಣ ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಶಾಂತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಕೊರತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
ವೃಶ್ಚಿಕ
ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಹುಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು. ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು ಸಹ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬರಬಹುದು. ನೀವು ಉತ್ತಮ ಸಮಯವನ್ನು ಸಹ ಕಳೆಯುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ಮನೆ, ಫ್ಲಾಟ್ ಅಥವಾ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಹೊಸ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಅದೃಷ್ಟ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಖರೀದಿಸಬೇಕೆಂದು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದದ್ದನ್ನು ನೀವು ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದ ವಾತಾವರಣವಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಕೆಲವು ಶುಭ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾಗಬಹುದು. ಹೊಸ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಲು ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಮಯ. ಈ ಯೋಜನೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೀರಿ.