ಮೀನ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯು ಈ 5 ರಾಶಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟವೋ ಅದೃಷ್ಟ, ಗುರುನಿಂದ ಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ
Surya gochar ಮಾರ್ಚ್ 15, 2026 ರಂದು ಸೂರ್ಯನು ಗುರುವಿನ ರಾಶಿ ಮೀನ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಈ ಸಂಚಾರವನ್ನು "ಮೀನ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ" ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗುರು ಜ್ಞಾನ, ಅದೃಷ್ಟ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಮೀನ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯ ನಂತರ, ಮೇಷ ರಾಶಿಯ ಜನರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಶಂಸಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕೆಲಸಗಳು ಕ್ರಮೇಣ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ. ಸೂರ್ಯನ ಶಕ್ತಿಯು ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಗುರುವಿನ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ, ಅದೃಷ್ಟವು ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಬಹುದು. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಅಥವಾ ಬಡ್ತಿಗಳು ಹೊರಹೊಮ್ಮಬಹುದು. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭದಾಯಕ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಹ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಈ ಸಮಯವು ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸಬಹುದು. ಕೆಲಸವು ಸ್ಥಿರವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಸೂರ್ಯನ ಪ್ರಭಾವವು ನಿಮ್ಮ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಗುರುವಿನ ಅನುಕೂಲಕರ ಪ್ರಭಾವವು ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಲಾಭವನ್ನು ನೀಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಕುಟುಂಬದ ವಾತಾವರಣವು ಸಮತೋಲಿತ ಮತ್ತು ಆಹ್ಲಾದಕರವಾಗಿರಬಹುದು.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಈ ಸಂಚಾರವು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಭರವಸೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಬಹುದು. ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ನನೆಗುದಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಯೋಜನೆಗಳು ವೇಗವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತವೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಹೊರಹೊಮ್ಮಬಹುದು. ಗುರುವಿನ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ, ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಸೂಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶೈಕ್ಷಣಿಕ, ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಸಾಧ್ಯ. ಪ್ರಯಾಣ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಸಹ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕ್ರಮೇಣ ಸುಧಾರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಈ ಸಮಯವು ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಅನುಭವವು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು. ಸೂರ್ಯನ ಪ್ರಭಾವವು ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ನಾಯಕತ್ವದ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗ ಅಥವಾ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಗುರುವಿನ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ, ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳು ಪರಿಹಾರವಾಗಬಹುದು. ಹಳೆಯ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಲಾಭವನ್ನು ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಆಪ್ತರಿಂದ ಬೆಂಬಲವು ನಿಮಗೆ ಮುಂದುವರಿಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಮೀನ ರಾಶಿ
ಮೀನ ರಾಶಿಗೆ ಸೂರ್ಯನ ಪ್ರವೇಶದಿಂದಾಗಿ, ಈ ಸಮಯವು ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಚೈತನ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ವೃತ್ತಿ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು. ಗುರುವಿನ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ ಅದೃಷ್ಟ ಬಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ದೊರೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವೂ ಸಾಧ್ಯ. ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಅಥವಾ ಯೋಜನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಯಲು ಈ ಸಮಯ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ.