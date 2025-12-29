ಪುತ್ರದ ಏಕಾದಶಿ ಯಾವಾಗ? ಸಂತಾನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ, ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿಗಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ವ್ರತ ಮಾಡಿ
Putrada Ekadashi 2025: ಪುತ್ರದ ಏಕಾದಶಿಯು 2025 ರ ವರ್ಷದ ಅಂತ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಏಕಾದಶಿಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಅನೇಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಉಪವಾಸವನ್ನು ಆಚರಿಸುವುದರಿಂದ ಯೋಗ್ಯ ಮಗುವಿನ ಜನನವಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ನಂಬಿಕೆ ಕೂಡ ಇದೆ.
ಪುತ್ರದ ಏಕಾದಶಿ ಉಪವಾಸ
ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಪೌಷ ಮಾಸದ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷದ ಮೇಲೆ ಬರುವ ಏಕಾದಶಿಯನ್ನು ಪುತ್ರದ ಏಕಾದಶಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವರ್ಷ, ಪುತ್ರದ ಏಕಾದಶಿ 2025 ರ ವರ್ಷದ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರಿಗೆ ಪುತ್ರದ ಏಕಾದಶಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ 30 ಅಥವಾ 31 ಯಾವಾಗ ಆಚರಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಸಂಶಯ ಇದೆ. ಆ ಕುರಿತು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಪುತ್ರದ ಏಕಾದಶಿ ಮಹತ್ವ
ಪುತ್ರದ ಏಕಾದಶಿ ಉಪವಾಸವನ್ನು ಆಚರಿಸುವುದರಿಂದ ಯೋಗ್ಯ ಮಗುವಿನ ಜನನವಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಪುತ್ರದ ಏಕಾದಶಿ ಉಪವಾಸವನ್ನು ಯಾವಾಗ ಆಚರಿಸಬೇಕು, ಪೂಜಾ ವಿಧಾನ, ಶುಭ ಯೋಗ, ಶುಭ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಇತರ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಗತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಿರಿ...
2025 ರಲ್ಲಿ ಪುತ್ರದ ಏಕಾದಶಿಯನ್ನು ಯಾವಾಗ ಆಚರಿಸಬೇಕು?
ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಾರ, ಪೌಷ ಮಾಸದ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷದ ಏಕಾದಶಿ ತಿಥಿಯು ಡಿಸೆಂಬರ್ 30 ರ ಮಂಗಳವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7.51 ಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ 31 ರ ಬುಧವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ5 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಪಂಡಿತರ ಪ್ರಕಾರ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 30 ರಂದು ಏಕಾದಶಿ ತಿಥಿಯು ಇಡೀ ದಿನ ಇರುವುದರಿಂದ, ಆ ದಿನ ಪುತ್ರದ ಏಕಾದಶಿ ಉಪವಾಸವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನದಂದು ಬುಧ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯನ ಸಂಯೋಗವು ಬುಧಾದಿತ್ಯ ಎಂಬ ರಾಜ್ಯಯೋಗವನ್ನು ಸಹ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಈ ಉಪವಾಸದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಪುತ್ರದ ಏಕಾದಶಿ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 30, 2025: ಶುಭ ಸಮಯ
- ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9:50 ರಿಂದ 11:09 ರವರೆಗೆ
- ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11:09 ರಿಂದ 12:29 ರವರೆಗೆ
- ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:08 ರಿಂದ 12:50 ರವರೆಗೆ
- ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:29 ರಿಂದ 1:48 ರವರೆಗೆ
- ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3:08 ರಿಂದ 4:27 ರವರೆಗೆ
ಪುತ್ರದ ಏಕಾದಶಿ ವ್ರತ ಮತ್ತು ಪೂಜಾ ವಿಧಿ
ಡಿಸೆಂಬರ್ 30, ಮಂಗಳವಾರ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ನೀರು, ಅಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಹೂವುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಉಪವಾಸ ಮತ್ತು ಪೂಜೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸುವ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಪೂಜಿಸುವ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ ಮತ್ತು ಗೋಮೂತ್ರ ಅಥವಾ ಗಂಗಾ ಜಲ ಸಿಂಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಿ.
ಪೂಜೆಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ
- ಪೂಜೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲು, ಎಲ್ಲಾ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆಯಂತೆ, ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಲಾದ ಯಾವುದೇ ಶುಭ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಮೊದಲು, ಪೂಜಾ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮರದ ಹಲಗೆ ಅಥವಾ ಮೇಜನ್ನು ಇರಿಸಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಮೇಲೆ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಹರಡಿ.
- ವಿಷ್ಣುವಿನ ವಿಗ್ರಹ ಅಥವಾ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಮರದ ಹಲಗೆಯ ಮೇಲೆ ಇರಿಸಿ ಶುದ್ಧ ತುಪ್ಪದ ದೀಪವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಿ. ಭಗವಂತನ ವಿಗ್ರಹದ ಮೇಲೆ ಕುಂಕುಮ ತಿಲಕವನ್ನು ಹಚ್ಚಿ. ಹೂವಿನ ಹಾರವನ್ನು ಹಾಕಿ. ಬಳಿಕ ಕುಂಕುಮ, ಅಕ್ಕಿ, ಶ್ರೀಗಂಧ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸಿ.
‘ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೇ ವಾಸುದೇವಾಯ
- ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಾಗ, ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ‘ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೇ ವಾಸುದೇವಾಯ’ ಎಂಬ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಜಪಿಸುತ್ತಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆಯಂತೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಆಹಾರವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ, ಮತ್ತು ನೈವೇದ್ಯದಲ್ಲಿ 2-3 ತುಳಸಿ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಇರಿಸಿ. ಪೂಜೆಯ ನಂತರ, ಆಚರಣೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಭಗವಂತನ ಆರತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ.
- ದಿನವಿಡೀ ಉಪವಾಸದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿ. ರಾತ್ರಿ ಮಲಗಬೇಡಿ, ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಹಾಡಿ ಅಥವಾ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಪಠಿಸಿ. ಮರುದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ, ಅಂದರೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ 31 ರಂದು, ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಊಟ ಹಾಕಿ ದಾನ ನೀಡಿ. ಇದಾದ ನಂತರ, ನೀವು ಊಟ ಮಾಡಿ.
ಶ್ರದ್ಧೆ ನಿಯಮದಿಂದ ಉಪವಾಸ
ಪುತ್ರದ ಏಕಾದಶಿ ಉಪವಾಸವನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಆಚರಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಆಚರಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಯೋಗ್ಯ ಮಗುವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ. ಈ ಉಪವಾಸದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಮಹಾಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದಂತೆ ಶ್ರದ್ಧೆ, ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಉತ್ತಮವಾದ ಮಗುವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.