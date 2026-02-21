ಫೆಬ್ರವರಿ 21 ಇಂದು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾರಾಯಣ ಯೋಗ, ಈ ರಾಶಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಸಂಪತ್ತು
rashifal 21 february 2026 Saturday ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾರಾಯಣ ಯೋಗವು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಶುಭ ಯೋಗವಾಗಿದ್ದು, ಸಂಪತ್ತು (ಶುಕ್ರ) ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯ (ಬುಧ) ಅಧಿಪತಿಗಳಾದ ಶುಕ್ರ-ಬುಧರು ಒಂದೇ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿದಾಗ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಹಣ
ಮೇಷ: ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಆಸೆ ಈಡೇರುವುದಿಲ್ಲ, ಅದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅಸಮಾಧಾನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ದಿನವಿಡೀ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಅಥವಾ ಹಣಕಾಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ: ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ನೀವು ಬಯಸಿದಷ್ಟು ಕೆಲಸಗಳು ನೆರವೇರದ ಕಾರಣ ನೀವು ಆತಂಕವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಗೃಹೋಪಯೋಗಿ ವಸ್ತುಗಳ ದುರಸ್ತಿ ನಿಮಗೆ ಗಣನೀಯ ಪ್ರಮಾಣದ ವೆಚ್ಚವನ್ನುಂಟುಮಾಡಬಹುದು.
ಶುಭ
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ: ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿಗೆ ಬೆಲೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಫೆಬ್ರವರಿ 21, 2026, ಜೀವನದ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಶುಭ ದಿನ. ನಿಮಗೆ ಇರುವ ಯಾವುದೇ ಪಾದದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ: ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆಯು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ತರುತ್ತದೆ. ಕಚೇರಿ ಕೆಲಸಗಳು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ನೀವು ಇನ್ನೂ ಮದುವೆಯಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಫೆಬ್ರವರಿ 21, 2026 ರಂದು ಮದುವೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪವು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಉತ್ತಮ
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ: ನಾಳೆಯವರೆಗೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮುಂದೂಡುವುದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಗಂಭೀರ ತೊಂದರೆಯಾಗಬಹುದು. ಸ್ವಂತ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರು ಫೆಬ್ರವರಿ 21, 2026 ರಂದು ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟವನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ನಿಮಗೆ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಯಾರಾದರೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮೋಸ ಮಾಡಬಹುದು.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ: ಹಣದ ಅನ್ವೇಷಣೆಯಲ್ಲಿ, ನೀವು ವಿಶೇಷ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಹವಾಸವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ದಿನವಿಡೀ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಿರುತ್ತೀರಿ.
ಶುಭ ದಿನ
ತುಲಾ ರಾಶಿ: ನಿಮ್ಮ ಮುಂಗೋಪವು ವಿಶೇಷ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಜಗಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಇದು ಶುಭ ದಿನ. ಫೆಬ್ರವರಿ 21, 2026, ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ತರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ: ಮನೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಿಸಿದಂತೆ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಯಾರಿಗಾದರೂ ಸಾಲ ನೀಡಿದ್ದರೆ, ಅದು ನಿಮಗೆ ಮರಳಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ 21, 2026, ವಿವಾಹದೊಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಯಲು ಶುಭ ದಿನ.
ಲಾಭ
ಧನು ರಾಶಿ: ಸ್ನೇಹಿತರ ಸಹಾಯದಿಂದ, ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಗಳಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲಸ ಸಿಗದಿದ್ದರೆ, ನಿಮಗೆ ಅದು ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ಜೀವನವು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಒತ್ತಡ ಮುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಮಕರ ರಾಶಿ: ನೀವು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಯಾವುದೋ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿತರಾಗುತ್ತೀರಿ, ಅದು ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಆಪ್ತ ಮಿತ್ರನ ದ್ರೋಹವನ್ನು ನೀವು ಸಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಫೆಬ್ರವರಿ 21, 2026 ರಂದು ನೀವು ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ
ಕುಂಭ ರಾಶಿ: ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ವಹಿಸಲಾದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ತೊಂದರೆಗಳು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ವಿವಾಹಿತ ದಂಪತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯಿಂದ ಏನನ್ನೂ ಮರೆಮಾಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ತಪ್ಪುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಾನಿಯಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.
ಮೀನ: ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರುವುದು ಅನಾರೋಗ್ಯವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳು ಅಸಂಭವ. ನೀವು ಏನನ್ನಾದರೂ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ತಡೆಹಿಡಿಯಿರಿ.