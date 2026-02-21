ಹೋಳಿ ನಂತರ ನವಪಂಚಮ ರಾಜಯೋಗ, 3 ರಾಶಿ ಲೈಫ್ ಜಿಂಗಾಲಾಲಾ, ಸಂಪತ್ತಿನ ಹೊಳೆ
Navpancham rajayoga 2026 ಗುರುವು ಜ್ಞಾನ, ಅದೃಷ್ಟ, ಸಂಪತ್ತು, ಮದುವೆ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಗ್ರಹ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಗುರು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯ ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಈ ಶುಭ ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ.
ನವಪಂಚಮ ರಾಜಯೋಗ
ಹೋಳಿಯ ವಾತಾವರಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಬಲವಾದ ನವಪಂಚಮ ರಾಜಯೋಗ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಗುರುಗಳ ನಡುವೆ 120 ಡಿಗ್ರಿ ಕೋನ ರಚನೆಯಿಂದಾಗಿ ಈ ವಿಶೇಷ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಮಾರ್ಚ್ 5, 2026 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 10:41 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಈ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಪ್ರಭಾವವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವೃತ್ತಿ, ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಗೌರವದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಗುರು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯನು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ಈ ಶುಭ ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಮಿಥುನ
ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ವಿಧಿಯಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗಬಹುದು. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು, ಬಡ್ತಿ ಅಥವಾ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ದೊರೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು. ನೀವು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಶಾಖೆಯನ್ನು ತೆರೆಯಬಹುದು ಅಥವಾ ಹೂಡಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಆದಾಯದ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಕುಟುಂಬ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನು ಸಹ ಕಾಣುವಿರಿ.
ಸಿಂಹ
ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವು ಆಕರ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಏರ್ಪಡುತ್ತವೆ. ದೀರ್ಘ ಕಾಯುವಿಕೆಯ ನಂತರ, ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶ ಅಥವಾ ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಬಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವ್ಯಾಪಾರ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಲಾಭವಾಗಬಹುದು. ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಾಭದ ಸೂಚನೆಗಳಿವೆ. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯವೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಮೀನ
ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪೂರ್ವಜರ ಆಸ್ತಿ ಅಥವಾ ಭೂಮಿಯಿಂದ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಬಡ್ತಿ ಅಥವಾ ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳ ಸಿಗಬಹುದು. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಅಥವಾ ಯೋಜನೆಗಳು ಬರಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಡುವುದು ಮುಖ್ಯ. ನಿಯಮಿತ ದಿನಚರಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವೂ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.