- Home
- Astrology
- ಇಂದು ಫೆಬ್ರವರಿ 21 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8:09 ಕ್ಕೆ ವೈಧೃತಿ ಯೋಗ ಪ್ರಾರಂಭ, ಈ ಮೂರು ರಾಶಿಗೆ ಸಂಕಷ್ಟ, ಸಮಸ್ಯೆ ಸುರಿಮಳೆ
ಇಂದು ಫೆಬ್ರವರಿ 21 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8:09 ಕ್ಕೆ ವೈಧೃತಿ ಯೋಗ ಪ್ರಾರಂಭ, ಈ ಮೂರು ರಾಶಿಗೆ ಸಂಕಷ್ಟ, ಸಮಸ್ಯೆ ಸುರಿಮಳೆ
21 february 2026 Saturday ವೈಧೃತಿ ಯೋಗವು ಫೆಬ್ರವರಿ 21 2026 ರ ಶನಿವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8:09 ಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಡೆತಡೆಗಳು, ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆಗಳು, ಸಂಬಂಧದ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು.
ಶನಿವಾರ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಫಾಲ್ಗುಣ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಶುಭ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ವೈಧೃತಿ ಯೋಗವು ಫೆಬ್ರವರಿ 21, 2026 ರ ಶನಿವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8:09 ಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನ ಕೆಲವು ಡಿಗ್ರಿಗಳ ಮೊತ್ತವು 346°40′ ಮತ್ತು 360° ನಡುವೆ ತಲುಪಿದಾಗ ಈ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅಡೆತಡೆಗಳು, ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆಗಳು, ಸಂಬಂಧದ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು.
ಮೇಷ
ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ಥಿರತೆಯು ಸಣ್ಣ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸಹ ದೊಡ್ಡದಾಗಿಸಬಹುದು. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಘರ್ಷಣೆಗಳು ಅಥವಾ ಆತುರದ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ನಷ್ಟವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ತಲೆನೋವು ಅಥವಾ ಆಯಾಸ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು.
ಕರ್ಕಾಟಕ
ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಏರಿಳಿತಗಳು ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದಿರುವಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಹಣಕಾಸಿನ ವಹಿವಾಟುಗಳಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬವಾಗುವ ಅಪಾಯವಿದೆ. ವೈವಾಹಿಕ ಅಥವಾ ಕುಟುಂಬ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಹೊಟ್ಟೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರುವುದು ಅವಶ್ಯಕ.
ತುಲಾ
ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬವಾಗಬಹುದು. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಷ್ಟವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಕುರುಡಾಗಿ ನಂಬದಿರುವುದು ಉತ್ತಮ. ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡವು ನಿದ್ರೆಗೆ ಭಂಗ ತರಬಹುದು. ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸುವಾಗ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅಗತ್ಯ. ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ಸಂಯಮವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ. ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ನೀವು ಯೋಚಿಸಬೇಕು.