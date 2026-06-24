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- ನಿರ್ಜಲ ಏಕಾದಶಿ ವ್ರತ ಆಚರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ? ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹತ್ತು ಪಟ್ಟು ಪುಣ್ಯ ಸಿಗುತ್ತೆ
ನಿರ್ಜಲ ಏಕಾದಶಿ ವ್ರತ ಆಚರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ? ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹತ್ತು ಪಟ್ಟು ಪುಣ್ಯ ಸಿಗುತ್ತೆ
Nirjala Ekadashi: ನಿರ್ಜಲ ಏಕಾದಶಿ ಉಪವಾಸವು ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿತವಾಗಿದೆ. ಈ ದಿನದಂದು ಭಕ್ತರು ಇಡೀ ದಿನ ಯಾವುದೇ ಆಹಾರ ಅಥವಾ ನೀರನ್ನು ಸೇವಿಸದೆ ಉಪವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಉಪವಾಸವನ್ನು ಆಚರಿಸುವುದರಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪಾಪಗಳು ತೊಳೆದು ವಿಷ್ಣುವಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ.
ನಿರ್ಜಲ ಏಕಾದಶಿ
ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಏಕಾದಶಿ ತಿಥಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವವಿದೆ. ಈ ದಿನ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಆರಾಧನೆಗೆ ಮೀಸಲಾಗಿದೆ. ವರ್ಷವಿಡೀ ಒಟ್ಟು 24 ಏಕಾದಶಿ ಉಪವಾಸಗಳಿವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನಿರ್ಜಲ ಏಕಾದಶಿಯನ್ನು ಈ ಎಲ್ಲಾ ಏಕಾದಶಿ ಉಪವಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಷ್ಟಕರ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾದ ಏಕಾದಶಿ. ಈ ಉಪವಾಸವನ್ನು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಆಚರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ನಿಗದಿತ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದು ಇತರ ಎಲ್ಲಾ ಏಕಾದಶಿ ಉಪವಾಸಗಳಿಗೆ ಸಮಾನವಾದ ಪುಣ್ಯವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಈ ವರ್ಷ, ನಿರ್ಜಲ ಏಕಾದಶಿಯನ್ನು ಜೂನ್ 25 ರ ಗುರುವಾರ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನೀವು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಈ ಉಪವಾಸವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಈ ನಿರ್ಜಲ ಏಕಾದಶಿ ಉಪವಾಸದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ..
ಉಪವಾಸವನ್ನು ಹೇಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು?
ನಿರ್ಜಲ ಏಕಾದಶಿಯ ದಿನದಂದು ಬೇಗನೆ ಎದ್ದು, ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ, ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಬೇಕು. ನಂತರ, ಪೂರ್ಣ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಉಪವಾಸವನ್ನು ಆಚರಿಸಲು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ಏಕಾದಶಿ ದಿನದಿಂದ ದ್ವಾದಶಿಯ ದಿನದವರೆಗೆ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನೀರನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಬೇಕು. ಉಪವಾಸದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಪೂಜಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಧ್ಯಾನಿಸುವುದು ಶುಭವಾಗಿದೆ.
ಪೂಜೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಥೆಯನ್ನು ಪಠಿಸಿ
ಏಕಾದಶಿಯ ದಿನದಂದು ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳೊಂದಿಗೆ ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪೂಜೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏಕಾದಶಿ ವ್ರತ ಕಥೆಯನ್ನು ಪಠಿಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ; ನಿರ್ಜಲ ಏಕಾದಶಿಯ ಕಥೆಯನ್ನು ಕೇಳದಿದ್ದರೆ ಉಪವಾಸವು ಅಪೂರ್ಣವಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿ
- ನಿರ್ಜಲ ಏಕಾದಶಿಯ ದಿನದಂದು, ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ನಡವಳಿಕೆ ಎರಡನ್ನೂ ಶುದ್ಧವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ.. ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವುದು, ಇತರರ ಬಗ್ಗೆ ದ್ವೇಷ ಸಾಧಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಮೋಸ ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು.
- ಸಾತ್ವಿಕ(ಶುದ್ಧ ಮತ್ತು ಸದ್ಗುಣಶೀಲ) ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯವಿರುವವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು.
- ಉಪವಾಸದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯವನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯ.
- ಈ ದಿನದಂದು, ಹಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಮಲಗುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಮಲಗಬೇಕು.
- ದ್ವಾದಶಿ(ಹನ್ನೆರಡನೇ) ದಿನದಂದು ಉಪವಾಸವು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ; ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಫಲಹಾರ ಸೇವಿಸುವ ಮೂಲಕ ಉಪವಾಸವನ್ನು ಮುರಿಯಬೇಕು.
ಪುಣ್ಯ ನಿಮ್ಮದಾಗುತ್ತದೆ
ನಿರ್ಜಲ ಏಕಾದಶಿಯಂದು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಮಾಡುವ ಪೂಜೆ ಮತ್ತು ಉಪವಾಸವು ಹಲವಾರು ಪ್ರತಿಫಲಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಈ ದಿನದಂದು ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳು, ಹಣ ಅಥವಾ ಇತರ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಶುಭವಾಗಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಉಪವಾಸದಿಂದ ಗಳಿಸಿದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪುಣ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.