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- Ekadashi Astrology:ಮಹಾದಶೆಯಿಂದ ಸಾಲ ತೀರಿ ಹಣದ ಹೊಳೆ ಹರಿಯಲಿದೆ, ಆ 2 ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುವು ಗೊತ್ತಾ?
Ekadashi Astrology:ಮಹಾದಶೆಯಿಂದ ಸಾಲ ತೀರಿ ಹಣದ ಹೊಳೆ ಹರಿಯಲಿದೆ, ಆ 2 ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುವು ಗೊತ್ತಾ?
ಏಕಾದಶಿಯ ನಂತರ ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಯಾವ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮಹಾದಶೆ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ? ಇದರಿಂದ ಏನೆಲ್ಲಾ ಲಾಭಗಳಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಿರಿ.
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Image Credit : Chat gpt
ಮಹಾದಶೆ ಆರಂಭವಾಗುವ ರಾಶಿಗಳು
ಏಕಾದಶಿಯನ್ನು ಕೇವಲ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ಪ್ರಮುಖ ದಿನವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ದಿನ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವ ಶುಭ ಯೋಗವು ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ತರಲಿದೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಸಂಪತ್ತು, ಕೀರ್ತಿ, ವೃತ್ತಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಕೌಟುಂಬಿಕ ನೆಮ್ಮದಿಯಂತಹ ಅನೇಕ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ನಂಬಿಕೆಯಿದೆ.
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Image Credit : Asianet News
ಧನು ರಾಶಿ
ಧನು ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ ಈ ಸಮಯವು ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ನೆನೆಗುದಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುವಿರಿ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕ್ರಮೇಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ, ಹೊಸ ಸಂಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು.
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Image Credit : Asianet News
ಕುಂಭ ರಾಶಿ
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಾಲದ ಹೊರೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆಯಬಹುದು. ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಸಿಗಬಹುದು. ಹೂಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ವರ್ತಿಸಿದರೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ಸಿಗಲಿದೆ. ಜಮೀನು ಅಥವಾ ಆಸ್ತಿ ಖರೀದಿಸುವ ಅವಕಾಶವೂ ಬರಬಹುದು ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಮುನ್ಸೂಚನೆಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ.
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Image Credit : Getty
ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಎರಡೂ ಅಗತ್ಯ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಭವಿಷ್ಯಗಳು ಅನೇಕರಿಗೆ ಭರವಸೆಯನ್ನು ನೀಡಿದರೂ, ಅವುಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸತ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಾರದು. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ನಿರ್ಧಾರಗಳು, ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ. ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೇವಲ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಸಾಬೀತಾದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲ.
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