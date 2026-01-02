Vaikuntha Ekadashi: ಇಸ್ಕಾನ್ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣಗಿರಿ, ವೈಕುಂಠ ಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ವೈಕುಂಠ ಏಕಾದಶಿ ಸಂಭ್ರಮ!
ಮುಂಜಾನೆಯ ಸುಪ್ರಭಾತ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ವೈಕುಂಠ ದ್ವಾರದ ಉದ್ಘಾಟನೆ
ವೈಕುಂಠ ಏಕಾದಶಿಯ ಶುಭ ದಿನದಂದು ಇಸ್ಕಾನ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂಜಾನೆ 3:00 ಗಂಟೆಗೆ ಸಂಭ್ರಮದ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೋವಿಂದ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಸತ್ಯಭಾಮೆಯರ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಸುಪ್ರಭಾತ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. ಭಕ್ತರ ಸಡಗರದ ನಡುವೆ ವೈಕುಂಠ ದ್ವಾರವನ್ನು ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಭಕ್ತರು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ 'ಗೋವಿಂದ ನಾಮ' ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ದ್ವಾರ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದರು.
ಮೂಲ ವಿಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಭವ್ಯ ಮಹಾ ಅಭಿಷೇಕ
ಹಬ್ಬದ ಅಂಗವಾಗಿ ದೇವಾಲಯದ ಮೂಲ ವಿಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಮಹಾ ಅಭಿಷೇಕವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತು. ಹಾಲು, ಮೊಸರು, ಜೇನುತುಪ್ಪ, ಪಂಚಗವ್ಯ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಹಣ್ಣುಗಳ ರಸಗಳಿಂದ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಲಾಯಿತು. ನಂತರ ನೂರಾರು ಬಗೆಯ ಸುಗಂಧಭರಿತ ಹೂವುಗಳಿಂದ ಪುಷ್ಪ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಭಗವಂತನ ದರ್ಶನವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಮನಮೋಹಕವಾಗಿಸಲಾಯಿತು.
ಅನಂತಶೇಷ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ರಾಜಾಧಿರಾಜನ ಮೆರವಣಿಗೆ
ದರ್ಶನ ಮುಗಿಸಿ ಹೊರಬರುವ ಭಕ್ತರಿಗಾಗಿ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣರ ಉತ್ಸವ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಲಂಕರಿಸಲಾದ 'ಅನಂತಶೇಷ ವಾಹನ'ದಲ್ಲಿ ಕುಳ್ಳಿರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಹೂವಿನಿಂದ ಸಿಂಗರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಈ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲು ಭಕ್ತರು ಮುಗಿಬಿದ್ದರು. ರಾಜಾಜಿನಗರದ ದೇವಾಲಯದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಭಜನೆ ಮತ್ತು ಕೀರ್ತನೆಗಳು ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟಿದ್ದವು.
ಗಣ್ಯರ ಆಗಮನ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂದೇಶ
ಈ ಪವಿತ್ರ ದಿನದಂದು ಇಸ್ರೋ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಸ್. ಸೋಮನಾಥ್, ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಿ.ಎಸ್. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಚಿತ್ರನಟ ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಗಣ್ಯರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ದರ್ಶನ ಪಡೆದರು. ಇಸ್ಕಾನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಧು ಪಂಡಿತ್ ದಾಸರು ಭಕ್ತರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಹರಿನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆಯೇ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡಿದರು.
ವೈಕುಂಠ ಗಿರಿ ವಸಂತಪುರದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಭಕ್ತರ ಸಮಾಗಮ
ವಸಂತಪುರದ ವೈಕುಂಠ ಗಿರಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮ ಕಳೆಗಟ್ಟಿತ್ತು. ತಿರುಪತಿಗೆ ಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರು ಇಲ್ಲಿನ ರಾಜಾಧಿರಾಜ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ದರ್ಶನ ಪಡೆದರು. ಸುಮಾರು 1.5 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಭಕ್ತರು ಸರತಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ದರ್ಶನ ಪಡೆದದ್ದು ಇಲ್ಲಿನ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿತ್ತು.
ಲಡ್ಡು ಪ್ರಸಾದ ಮತ್ತು ನೂತನ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಉದ್ಘಾಟನೆ
ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಬಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಕ್ತರಿಗೂ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವತಿಯಿಂದ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಲಾದ ಕೇಸರಿ ಲಡ್ಡು ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ 4 ಮಹಡಿಗಳ ನೂತನ ಕಟ್ಟಡ ಮತ್ತು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಾಯಿತು. ಸುಗಮ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದ ಈ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಭಕ್ತರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾದವು.