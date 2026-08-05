Indian kitchen traditions: ನೀವು ಕೂಡ ಸ್ನಾನ ಮಾಡದೇ ನೇರವಾಗಿ ಅಡುಗೆಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುತ್ತೀರಾ? ಭಾರತೀಯ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಸೂಕ್ತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರ ಹಿಂದೆ ಕೇವಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಲವು ಕಾರಣಗಳೂ ಇವೆ.

ಸ್ನಾನ ಮಾಡದೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುತ್ತೀರಾ?

ಅಡುಗೆಮನೆಗೆ ಹೋಗುವ ಮೊದಲು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಹಿರಿಯರು ಹೇಳುವುದನ್ನು ನೀವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೇಳಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡದೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ತಿನ್ನುವುದು ಭಾರತೀಯ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಸರಿಯಲ್ಲ. ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯವು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೂರಿದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಸ್ನಾನವು ದೇಹ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸು ಎರಡನ್ನೂ ಉಲ್ಲಾಸಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ . ದೇಹ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸು ಎರಡೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾಗ ತಯಾರಿಸಿದ ಆಹಾರವು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎನ್ನುವ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಅಡುಗೆಮನೆಯನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಆಹಾರವು ಇಡೀ ಕುಟುಂಬದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ.

ಶುದ್ಧವಾಗಿರಬೇಕು

ಅಡುಗೆಮನೆಯನ್ನು ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳವೆಂದು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಮಾತೆಯು ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾಳೆ ಎನ್ನುವ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಆಹಾರವನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ಮೊದಲು ದೇಹ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸು ಎರಡನ್ನೂ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸ್ನಾನದ ನಂತರ ಶುದ್ಧ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಆಹಾರ ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಲು ಯೋಗ್ಯವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅದೇ ಆಹಾರವನ್ನು ಪ್ರಸಾದವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾತ್ವಿಕ ಮನೋಭಾವದಿಂದ ಆಹಾರವನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದಾಗ ಅದು ದೇಹ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸು ಎರಡರ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.

ಆರೋಗ್ಯಕರ ದೇಹದಿಂದ ಸಂತೋಷ ಹೆಚ್ಚುತ್ತೆ

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ಆರೋಗ್ಯಕರ ದೇಹ ಇದ್ದರೆ, ಸಂತೋಷ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯಕರ ದೇಹವು ಉತ್ತಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ನಾನ ಮಾಡದೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ದೇಹದಿಂದ ಕೊಳಕು ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು ಆಹಾರಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಶುಚಿತ್ವವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ದೇಹವು ಶುದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ರೋಗದ ಅಪಾಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ, ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ, ಹಿರಿಯರು ಅಡುಗೆಮನೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಮೊದಲು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಲು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ದೇಹ ತಂಪಾಗಿರುವುದು ಸಹ ಮುಖ್ಯ

ಅಡುಗೆಮನೆಯು ಬೆಂಕಿಯ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ. ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಸಮೀಪಿಸುವ ಮೊದಲು ದೇಹವನ್ನು ತಂಪಾಗಿ ಮತ್ತು ಶಾಂತವಾಗಿಡುವುದು ಮುಖ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸ್ನಾನದ ನಂತರ, ದೇಹವು ಉಲ್ಲಾಸಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸು ಶಾಂತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ತಿನ್ನುವ ಮೊದಲು ಕೈ ಮತ್ತು ಪಾದಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಸಹ ಮುಖ್ಯ.

ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾರಣ

ಸ್ನಾನವು ಕೇವಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿಲ್ಲ, ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಸಹ ಆಧರಿಸಿದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸ್ನಾನವು ದೇಹದಿಂದ ಕಲ್ಮಶಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಉಲ್ಲಾಸವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಶುದ್ಧವಾದ ದೇಹದಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಆಹಾರವು ಹೆಚ್ಚು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮಲವಿಸರ್ಜನೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ನಂತರ, ದೇಹದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಶುದ್ಧವಾಗಲು ಮೊದಲು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಭಾರತೀಯ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ, ಸೂರ್ಯೋದಯಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದು ಶುಭ. ಇದು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಆಲೋಚನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ದಿನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಕೆಲಸ ಇದ್ದರೂ ಸಹ, ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಯೇ ನಿಮ್ಮ ದಿನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು.