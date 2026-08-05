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ಚುರುಕಾದ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ

ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಹಳೆಯ ವಿಷಯಗಳು ಅಚ್ಚಳಿಯದಂತೆ ನೆನಪಿರುತ್ತವೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಈ 3 ರಾಶಿಯವರ ನೆನಪಿನ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬಾ ಚುರುಕು ಮತ್ತು ಅವರು ಸಣ್ಣ ವಿಷಯವನ್ನೂ ಮರೆಯುವುದಿಲ್ಲ.

festivals Aug 05 2026
Author: Ashwini HR Image Credits:AI Image
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ಮಿಥುನ ರಾಶಿ (Gemini)

ಬುಧ ಗ್ರಹದ ಆಧಿಪತ್ಯವಿರುವ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಅಪಾರ. ಇವರ ನೆನಪಿನ ಶಕ್ತಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಡೆದ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಘಟನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೂ ಇವರು ನಿಖರವಾಗಿ ಉತ್ತರಿಸಬಲ್ಲರು.

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ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ (Virgo)

ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರ ಮಿದುಳು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ನಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯವನ್ನೂ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುವ ಗುಣ ಇವರದು. ಎಷ್ಟೇ ವರ್ಷ ಹಳೆಯ ವಿಷಯವಾದರೂ ಇವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ತಾಜಾವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

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ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ (Scorpio)

ಈ ರಾಶಿಯವರು ಅದ್ಭುತ ನೆನಪಿನ ಶಕ್ತಿಗೆ ಹೆಸರಾದವರು. ಇತರರು ಮರೆತುಹೋಗುವ ಅಥವಾ ಅಪ್ರಸ್ತುತ ಎನ್ನುವ ವಿಚಾರಗಳನ್ನೂ ಇವರು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ಗುಣವು ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ಯಶಸ್ಸು ತಂದುಕೊಡುತ್ತದೆ.

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ನೀವೂ ಇವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೇ?

ಈ ಮೂರು ರಾಶಿಯವರ ಮುಂದೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವುದು ಕಷ್ಟ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ನೆನಪಿರುತ್ತದೆ! ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿ ಯಾವುದು? ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ.

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