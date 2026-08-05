ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಹಳೆಯ ವಿಷಯಗಳು ಅಚ್ಚಳಿಯದಂತೆ ನೆನಪಿರುತ್ತವೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಈ 3 ರಾಶಿಯವರ ನೆನಪಿನ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬಾ ಚುರುಕು ಮತ್ತು ಅವರು ಸಣ್ಣ ವಿಷಯವನ್ನೂ ಮರೆಯುವುದಿಲ್ಲ.
ಬುಧ ಗ್ರಹದ ಆಧಿಪತ್ಯವಿರುವ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಅಪಾರ. ಇವರ ನೆನಪಿನ ಶಕ್ತಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಡೆದ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಘಟನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೂ ಇವರು ನಿಖರವಾಗಿ ಉತ್ತರಿಸಬಲ್ಲರು.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರ ಮಿದುಳು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯವನ್ನೂ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುವ ಗುಣ ಇವರದು. ಎಷ್ಟೇ ವರ್ಷ ಹಳೆಯ ವಿಷಯವಾದರೂ ಇವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ತಾಜಾವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಈ ರಾಶಿಯವರು ಅದ್ಭುತ ನೆನಪಿನ ಶಕ್ತಿಗೆ ಹೆಸರಾದವರು. ಇತರರು ಮರೆತುಹೋಗುವ ಅಥವಾ ಅಪ್ರಸ್ತುತ ಎನ್ನುವ ವಿಚಾರಗಳನ್ನೂ ಇವರು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ಗುಣವು ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ಯಶಸ್ಸು ತಂದುಕೊಡುತ್ತದೆ.
ಈ ಮೂರು ರಾಶಿಯವರ ಮುಂದೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವುದು ಕಷ್ಟ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ನೆನಪಿರುತ್ತದೆ! ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿ ಯಾವುದು? ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ.
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