Vastu Tips : ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನೀವು ಮಾಡೋ ಈ ಸಣ್ಣ ಕೆಲ್ಸ ಇಡೀ ದಿನ ಹಾಳ್ಮಾಡುತ್ತೆ
Vastu Tips : ದಿನದ ಆರಂಭ ಯಾವ್ಲಾಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಖುಷಿಯಿಂದ ಎದ್ದರೆ ದಿನ ಕಳೆದದ್ದು ತಿಳಿಯೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಮಾಡುವ ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪುಗಳೇ ಇಡೀ ದಿನ ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ವೆ.
ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಈ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ಬೇಡಿ
ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಮಾಡುವ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲ್ಸಗಳು ನಮ್ಮ ಅರ್ಧ ದಿನದ ಭಾರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮನಸ್ಸು ಬಿಳಿಹಾಳೆಯಂತಿರುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಮಾಡುವ ಕೆಲ್ಸವೇ ಬಣ್ಣ ಬಳಿಯುವುದು. ಅನೇಕ ಬಾರಿ ನಮ್ಮ ಅರಿವಿಲ್ಲದೆ ಕೆಲ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ನಾವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮಾಡಿರ್ತೇವೆ. ಅದು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ದಿನವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿ ದಿನದ ಆರಂಭ ಹಾಗೂ ಅಂತ್ಯ ಎರಡೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಕೆಲ ಕೆಲ್ಸಗಳನ್ನು ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿಯೂ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ.
ಕನ್ನಡಿ ನೋಡ್ಬೇಡಿ
ಬಹುತೇಕರ ಹವ್ಯಾಸ ಇದು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹಾಸಿಗೆಯಿಂದ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ಮುಖ ನೋಡಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುವಾಗ, ಕೆಲವು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ದೇಹ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಕನ್ನಡಿ ಅದನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ವರ್ಧಿಸಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಕನ್ನಡಿ ನೋಡ್ಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಅಂಗೈ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಕರಾಗ್ರೇ ವಸತಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಂತ್ರ ಅಥವಾ ಇಷ್ಟದೇವರ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಜಪಿಸಿ.
ಕೊಳಕು ಪಾತ್ರೆ
ಅನೇಕರಿಗೆ ರಾತ್ರಿ ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆಯಲು ಬೇಸರ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಿಂಕ್ ನಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರೆಯಿಟ್ಟು ಮಲಗ್ತಾರೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಆ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ನೋಡೋದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ನೀವು ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ, ಸಿಂಕ್ ನಲ್ಲಿರುವ ಕೊಳಕು ಪಾತ್ರೆ ನೋಡೋದು ನಕಾರಾತ್ಮಕತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆದಷ್ಟು ರಾತ್ರಿಯೇ ಕೆಲ್ಸ ಮುಗಿಸಿ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸ್ವಚ್ಛವಾದ, ಸುಂದರವಾದ ಅಡುಗೆ ಮನೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಆಹ್ಲಾದಕರವಾಗಿ ದಿನ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ.
ನಿಂತ ಗಡಿಯಾರ
ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ನಿಂತಿರುವ ಗಡಿಯಾರ ಅಥವಾ ಹಾಳಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದು ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಆದಷ್ಟು ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡದ ಗಡಿಯಾರ, ವಾಚ್ ಗಳನ್ನು ಕಸಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ. ಇಲ್ಲ ರಾತ್ರಿಯೇ ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿ ಮಲಗಿ. ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಅನಗತ್ಯ, ಹಾಳಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಇಡಬೇಡಿ. ಇವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿದ್ರೆ ಅಶುಭದ ಸಂಕೇತ. ನಿಂತಿರುವ ಗಡಿಯಾರ ನಿಮ್ಮ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಫೋಟೋ
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಫೋಟೋ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳೋದು ಫ್ಯಾಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ಪ್ರಾಣಿ ಅಥವಾ ದುಃಖದ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಕಿರಿಕಿರಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಬದಲು ಉದಯಿಸುತ್ತಿರುವ ಸೂರ್ಯ, ಹೂವು ಅಥವಾ ಶಾಂತ ಸ್ವಭಾವದ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಿ. ಆದಷ್ಟು ಇಂಥ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಡಿ.
ನೆರಳು ನೋಡ್ಬೇಡಿ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಅಥವಾ ಇತರರ ನೆರಳುಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದು ಅಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಭಯ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ದಿನವನ್ನು ಬೆಳಕು ಮತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ಆದಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಅಥವಾ ಪರರ ನೆರಳನ್ನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ನೋಡ್ಬೇಡಿ.