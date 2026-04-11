ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮನಿಪ್ಲಾಂಟ್ ಈ ರೀತಿ ಬೆಳಿತಿದ್ಯಾ? ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಖಾಲಿಯಾಗುತ್ತೆ !
Money Plant Tips: ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇಡುವುದರಿಂದ ಸಂಪತ್ತು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಅದನ್ನು ಇಡುವ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ನೀವು ತಿಳಿದಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕುರಿತು ಮುಖ್ಯವಾದ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಯೋಣ.
ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿ
ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ನು ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ನೆಡುವುದರಿಂದ ಸಂಪತ್ತು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ನೆಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ನೆಡಲು ಸರಿಯಾದ ವಿಧಾನ ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ತಿಳಿದಿರುವವರು ಕಡಿಮೆ. ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಸರಿಯಾಗಿ ನೆಟ್ಟ ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸಂಪತ್ತಿನ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇಡುವಾಗ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದರೆ, ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಬದಲಿಗೆ ನಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ನ ಬಳ್ಳಿ ಕೆಳಗೆ ನೇತಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ, ಅದನ್ನು ತುಂಬಾ ಅಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 5 ವಿಶೇಷ ನಿಯಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ.
ನೇತಾಡುವ ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಳ್ಳಿ
ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಳ್ಳಿ ಪ್ರಗತಿ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಬಳ್ಳಿ ನೆಲದ ಕಡೆಗೆ ನೇತಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರೆ, ಅದನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಅಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೇತಾಡುವ ಬಳ್ಳಿ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹಣದ ನಷ್ಟವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಬಳ್ಳಿಯು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇಡುವ ಸರಿಯಾದ ದಿಕ್ಕು
ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸರಿಯಾದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಾಗ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಮನೆಯ ಆಗ್ನೇಯ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇಡಲು ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ನು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೂ ಸಹ ಅದರ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ.
ಒಣ ಮತ್ತು ಹಳದಿ ಎಲೆಗಳು
ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಒಣಗಿದ ಮತ್ತು ಹಳದಿ ಎಲೆಗಳು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಎಲೆಗಳು ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟವನ್ನು ಸಹ ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅವುಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕು.
ಕೊಳಕು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್
ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ನಲ್ಲಿರುವ ನೀರು ಕೊಳಕಾಗಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಪ್ರತಿ ವಾರ ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ನಲ್ಲಿರುವ ನೀರನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕು.
ಇತರರಿಂದ ಪಡೆದ ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳು
ಯಾರದ್ದೋ ಮನೆಯಿಂದ ಕದ್ದ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಂದ ಪಡೆದ ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ನೆಡುವುದರಿಂದ ಸಂಪತ್ತು ಬರುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಆದರೆ, ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ನು ಕದಿಯುವುದು ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಂದ ಪಡೆಯುವುದು ಶುಭವಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಅಶುಭ. ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ, ನೀವು ತಿಳಿಯದೆಯೇ ಇತರರ ನಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ತರುತ್ತೀರಿ.