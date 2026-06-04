ಜೂನ್ 18 ರಂದು ಗುರು ಪುಷ್ಯ ಯೋಗದ ಮಹಾ ಸಂಯೋಗ , ಈ 5 ರಾಶಿ ಅದೃಷ್ಟ ಹೊಳೆಯುತ್ತೆ, ಭಾರಿ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ
Guru pushya yog 2026 ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಗುರು ಪುಷ್ಯ ಯೋಗದ ರಚನೆಯು ಬಹಳ ಶುಭ ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಗುರು ಪುಷ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರದ ರಚನೆಯು ಅನೇಕ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.
ಗುರು ಪುಷ್ಯ ಯೋಗ 2026
ಗುರು ಪುಷ್ಯ ಯೋಗವು ಗುರುವಾರ, ಜೂನ್ 18, 2026 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 9:32 ಕ್ಕೆ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಗುರುವಾರ, ಗುರು ಗ್ರಹವು ಪುಷ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದರಿಂದ ಗುರು ಪುಷ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರವು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಗದ ರಚನೆಯು ಶುಭ ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಜೂನ್ 18, 2026 ರಂದು ಗುರು ಪುಷ್ಯ ಯೋಗದ ರಚನೆಯು ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗೆ ಶುಭವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯ ಜನರಿಗೆ ಇದು ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸಿನ ಯೋಗವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಅದೃಷ್ಟ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಗುರು ಪುಷ್ಯ ಯೋಗದ ರಚನೆಯು ಶುಭವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಗದ ರಚನೆಯಿಂದ ನೀವು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತೀರಿ. ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಇದ್ದರೆ, ನೀವು ಅದರಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಈ ಸಮಯವು ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ
ಈ ಶುಭ ಯೋಗವು ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ, ಉದ್ಯೋಗ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಗತಿಯ ಯೋಗವಿರುತ್ತದೆ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಗುರು ಪುಷ್ಯ ಯೋಗದಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ ಸಿಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗಬಹುದು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಕನ್ಯಾರಾಶಿ
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗ ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ಮದುವೆಯ ವಯಸ್ಸಿನವರಾಗಿದ್ದರೆ, ಅಂತಹ ಜನರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಂಬಂಧಗಳು ಬರಬಹುದು.
ಧನು ರಾಶಿ
ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬಹಳ ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಧನು ರಾಶಿಯವರ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಜಿಗಿತವಿರುತ್ತದೆ. ಹಠಾತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡ ಕೆಲಸಗಳು ಬೇಗನೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.