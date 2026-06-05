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- ಜೂನ್ 21 ರಿಂದ ವೃಷಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ, ಕರ್ಕ ಮತ್ತು ಮೀನ ಸೇರಿದಂತೆ ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಗೆ ವೃತ್ತಿ ಲಾಭಗಳು ಮತ್ತು ಸಂತೋಷ
ಜೂನ್ 21 ರಿಂದ ವೃಷಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ, ಕರ್ಕ ಮತ್ತು ಮೀನ ಸೇರಿದಂತೆ ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಗೆ ವೃತ್ತಿ ಲಾಭಗಳು ಮತ್ತು ಸಂತೋಷ
Mars Transit 2026 ಜೂನ್ 21 ರಂದು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವು ಶುಕ್ರನ ರಾಶಿಯಾದ ವೃಷಭ ರಾಶಿಗೆ ಸಾಗಲಿದೆ. ಈ ಸಂಚಾರದ ನಂತರ, ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ಮಂಗಳನು ವೃಷಭ ರಾಶಿಯ ಲಗ್ನ ಮನೆಯ ಮೂಲಕ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಇದು ವೃಷಭ ರಾಶಿಯ ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಹೊಸ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸಲು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಅನೇಕ ಹೊಸ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಸಹ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಿರಿ. ನೀವು ಉತ್ತಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಆನಂದಿಸುವಿರಿ ಮತ್ತು ಕ್ರಮೇಣ ಪ್ರಗತಿ ಹೊಂದುವಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವು ತಮ್ಮ 11 ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ನೀವು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ, ನೀವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಿರಿ. ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಹೊಸ ಮತ್ತು ಭರವಸೆಯ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ, ನೀವು ಗಮನಾರ್ಹ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳನ್ನು ಕಾಣುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಮಂಗಳನು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯ ಹತ್ತನೇ ಮನೆಯ ಮೂಲಕ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ, ಖ್ಯಾತಿ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಈ ಸಂಚಾರವು ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಪರ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಚಾರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಐಷಾರಾಮಿಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ. ಅದೃಷ್ಟದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲವೂ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ, ನೀವು ಗಮನಾರ್ಹವಾದ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಮೀನ ರಾಶಿ
ಮಂಗಳನು ಮೀನ ರಾಶಿಯ ಮೂರನೇ ಮನೆಯ ಮೂಲಕ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಈ ಸಮಯವು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ಸಮಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಚಾರವು ನಿಮಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಮಂಗಳನ ಶಕ್ತಿಯು ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಎತ್ತರವನ್ನು ತಲುಪಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.