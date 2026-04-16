Vastu Tips For Office

ಆಫೀಸ್ ಡೆಸ್ಕ್ ಮೇಲೆ ಈ 5 ವಸ್ತುಗಳನ್ನಿಡಿ, ಪ್ರಮೋಷನ್ ಪಕ್ಕಾ!

vaastu Apr 16 2026
Author: Mahmad Rafik Image Credits:gemini
ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮೋಷನ್‌ಗೆ ವಾಸ್ತು ಟಿಪ್ಸ್

ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಆಫೀಸ್ ಡೆಸ್ಕ್ ಮೇಲೆ ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ವಸ್ತುಗಳು ಅಥವಾ ಗ್ಯಾಜೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟರೆ ಬಡ್ತಿ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತೆ. ಅಂತಹ 5 ವಸ್ತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಮೋಷನ್‌ಗಾಗಿ ವಾಸ್ತು ಟಿಪ್ಸ್

ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಸಿಗಲು ನಿಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ ಡೆಸ್ಕ್ ಮೇಲೆ ಓಡುತ್ತಿರುವ 7 ಕುದುರೆಗಳ ಫೋಟೋ ಇಡಿ. ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಗತಿಯ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ.

ಲಕ್ಕಿ ಗ್ಯಾಜೆಟ್: ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮೋಷನ್‌ಗೆ ಫೆಂಗ್ ಶೂಯಿ ಟಿಪ್ಸ್

ಬಾಯಲ್ಲಿ ನಾಣ್ಯವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವ ಕಪ್ಪೆಯನ್ನು ಫೆಂಗ್ ಶೂಯಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ತನ್ನತ್ತ ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ.

ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಗಳಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?

ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ ಡೆಸ್ಕ್ ಮೇಲೆ ತಾಮ್ರದಿಂದ ಮಾಡಿದ ಸೂರ್ಯದೇವರ ಸಣ್ಣ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಇಡಬೇಕು. ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬಹಳ ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಆಫೀಸ್ ಡೆಸ್ಕ್ ಮೇಲೆ ಲಾಫಿಂಗ್ ಬುದ್ಧ ಏಕೆ ಇಡಬೇಕು?

ಲಾಫಿಂಗ್ ಬುದ್ಧನನ್ನು ಫೆಂಗ್ ಶೂಯಿ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತು ಎರಡರಲ್ಲೂ ಬಹಳ ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಫೀಸ್ ಡೆಸ್ಕ್ ಮೇಲೆ ಇಡುವುದರಿಂದ ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳು ಖುಷಿಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.

ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮೋಷನ್‌ಗೆ ಉಪಾಯಗಳು

ತುಂಬಾ ದಿನಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಮೋಷನ್ ನಿಂತು ಹೋಗಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ ಡೆಸ್ಕ್ ಮೇಲೆ ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ ಹಿತ್ತಾಳೆಯ ಆಮೆಯನ್ನು ಇಡಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ಬಡ್ತಿ ಸಿಗಬಹುದು.

