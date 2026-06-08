ಈ 6 ರಾಶಿ ಬಂಪರ್ ಗಳಿಕೆಗೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿ, ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಶನಿಯ ಶತಂಕ ಯೋಗ ನಿಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ಲಾಭ
Shukra shani shatank yog 2026 ಶುಕ್ರ ಶನಿ ಶತಕ ಯೋಗ 2026 ಸಂಪತ್ತಿನ ದಾತ ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಶನಿ ಪರಸ್ಪರ ಶತಕ ಯೋಗವನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಯೋಗವು ಆರು ರಾಶಿಗಳ ಜನರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ.
ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಶನಿಯ ನಡುವೆ ಶತಕ ಯೋಗ
ಜೂನ್ 7, 2026 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11:23 ಕ್ಕೆ, ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಶನಿಯ ನಡುವೆ ಶತಕ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಯೋಗವು ಸುಮಾರು ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಶುಕ್ರನು ವೃಷಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ಜೂನ್ 8 ರಂದು ಕರ್ಕ ರಾಶಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ, ಆದರೆ ಶನಿಯು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾನೆ. ಶುಕ್ರನು ಸಂತೋಷ, ಸಂಪತ್ತು, ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ವೈಭವಕ್ಕೆ ಕಾರಣ, ಆದರೆ ಶನಿಯನ್ನು ಕರ್ಮ, ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ಶಾಶ್ವತ ಯಶಸ್ಸಿನ ಗ್ರಹವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ಶುಕ್ರನು ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿಯಾಗಿದ್ದು, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುತ್ತಾನೆ. ಶತಂಕ ಯೋಗದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ, ಆರ್ಥಿಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಕಂಡುಬರಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಸಿಗಬಹುದು, ಆದರೆ ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಲಾಭದ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಅನುಕೂಲತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ
ಜೂನ್ 8 ರಂದು ಶುಕ್ರನು ಮಕರ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ, ಇದು ಶತಂಕ ಯೋಗದ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಅಥವಾ ಹೊಸದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿರುವ ಜನರಿಗೆ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗಬಹುದು. ಕುಟುಂಬದ ಬೆಂಬಲ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಬಲಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಸಂಕೇತ ಇದು.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಗೆ
ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಶನಿಯ ಈ ಯೋಗವು ಅದೃಷ್ಟ ವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಇರಬಹುದು. ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ನಿಮಗೆ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡ ಕೆಲಸಗಳು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತವೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಬಹುದು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಜನರು ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.
ವೃಶ್ಚಿಕ
ಈ ಯೋಗವು ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಇರಬಹುದು ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ವಿಧಿಯ ಬೆಂಬಲದಿಂದ, ಅನೇಕ ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮದುವೆ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.
ಮಕರ
ಶನಿಯು ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಅಧಿಪತಿ ಗ್ರಹ, ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಯೋಗದ ಪ್ರಭಾವವು ನಿಮಗೆ ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಫಲ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳದ ಲಕ್ಷಣವಿದೆ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿ ಅಥವಾ ವಾಹನದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇಂದಿನಿಂದ ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಸ್ಥಾನವು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಮೀನ
ಶನಿಯು ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಶತಕ ಯೋಗದ ಪ್ರಭಾವವು ಈ ರಾಶಿಯ ಮೇಲೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಸಮಯದಿಂದ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು. ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕ್ರಮೇಣ ಆದರೆ ಶಾಶ್ವತ ಯಶಸ್ಸಿನ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ, ನೀವು ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತೀರಿ.