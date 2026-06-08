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- ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳು ಬಾಕಿ, ಸಂಜೆ 5:47 ರಿಂದ ಈ ರಾಶಿಗೆ ದಾರಿದ್ರ್ಯ ಆರಂಭ, ಶುಕ್ರ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಬಡತನ
ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳು ಬಾಕಿ, ಸಂಜೆ 5:47 ರಿಂದ ಈ ರಾಶಿಗೆ ದಾರಿದ್ರ್ಯ ಆರಂಭ, ಶುಕ್ರ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಬಡತನ
Five forty seven evening shukra gochar 2026 in cancer ಜೂನ್ 8 ರಂದು, ಶುಕ್ರನು ಕರ್ಕ ರಾಶಿಗೆ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. 12 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಗುರು ಕರ್ಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಗ ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಕೆಲವು ರಾಶಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ.
ಜೂನ್ 8 ರಂದು ಸಂಜೆ 5:47 ಕ್ಕೆ ಶುಕ್ರನು ಕರ್ಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ
ಜೂನ್ 8 ರಂದು ಸಂಜೆ 5:47 ಕ್ಕೆ ಶುಕ್ರನು ಕರ್ಕ ರಾಶಿಗೆ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಜುಲೈ 4 ರವರೆಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಗುರುವಿನ ಸಂಯೋಗವು ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಮೇಷ
ಜೂನ್ 8 ರಂದು ಶುಕ್ರನು ಕರ್ಕ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ನಂತರ, ನೀವು ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅನಗತ್ಯ ವೆಚ್ಚಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಖರ್ಚಿನ ನಡುವೆ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸಂವಹನದಲ್ಲಿ ಸಂಯಮವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆ, ವಾಹನ ಅಥವಾ ಆಸ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಅಡೆತಡೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು.
ಧನು ರಾಶಿ
ಈ ಶುಕ್ರ ಸಂಚಾರವು ನಿಮ್ಮ ತಾಳ್ಮೆಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗಗಳು, ಸಂದರ್ಶನಗಳು ಅಥವಾ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೆಚ್ಚಗಳು ಮತ್ತು ಹಣದುಬ್ಬರವು ನಿಮ್ಮ ಜೇಬಿನ ಮೇಲೆ ಭಾರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಆರ್ಥಿಕ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಂದೂಡುವುದು ಉತ್ತಮ. ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಯಾವಾಗಲೂ ಅನುಭವಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ
ಶುಕ್ರ ಸಂಚಾರದ ನಂತರ, ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿನ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಆತುರವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ ಮತ್ತು ತಿಳುವಳಿಕೆಯುಳ್ಳ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸವಾಲುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ, ಅದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೆಟ್ಟ ಸಹವಾಸಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಡಂಬರ, ಐಷಾರಾಮಿ ಮತ್ತು ಅತಿಯಾದ ಆಕರ್ಷಕ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಅತಿಯಾದ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಹಣಕಾಸಿನ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು.