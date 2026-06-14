ತಿರುಮಲ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದಾಗ ಅರ್ಚಕರಿಗಿಂತ ಮೊದಲು ದರ್ಶನ ಪಡೆಯುವ 'ಆ' ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು?
ತಿರುಮಲ ತಿರುಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದ ನಂತರ ಗರ್ಭಗುಡಿ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಮೊದಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರೆಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ? ಅರ್ಚಕರಿಗಿಂತ ಮುಂಚೆಯೇ ಸ್ವಾಮಿಯ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯುವ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು. ಶತಮಾನಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯದಾದ ಈ ಅದ್ಭುತ ರಹಸ್ಯದ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
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ತಿರುಮಲ ತಿರುಪತಿ ಎಂದರೆ ಅದೊಂದು ಅದ್ಭುತ. ಇದು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ಮತ್ತು ದಿನಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಭಕ್ತರಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸುವ ಮಹಾ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ. ಆದರೆ, ಈ ದೈನಂದಿನ ಗಡಿಬಿಡಿಯನ್ನು ಬದಿಗಿಟ್ಟರೆ, ಪ್ರತಿದಿನ ಮುಂಜಾನೆ ತಿರುಮಲ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ನಿಶ್ಯಬ್ದ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಾತಾವರಣವಿರುತ್ತದೆ.
ಸರಿಯಾಗಿ ಮುಂಜಾನೆ 2:20ರ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ತಿರುಮಲ ಗರ್ಭಗುಡಿಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕತ್ತಲು ಆವರಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವಾಲಯದ ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರದ ಬಳಿ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಘಟನೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ದೇವಾಲಯದ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತದೆ, ಆ ರಹಸ್ಯವೇನು ಎಂದು ಈಗ ನೋಡೋಣ.
ಮೂರು ಬೀಗಗಳು.. ಮೂವರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು!
ಶ್ರೀವಾರಿ ಪ್ರಧಾನ ದೇಗುಲದ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯುವುದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರ ಮತ್ತು ಶತಮಾನಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯ ಸಂಪ್ರದಾಯವಿದೆ. ಗರ್ಭಗುಡಿಯ ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರದಲ್ಲಿರುವ ಮೂರು ಬೀಗಗಳನ್ನು ಒಬ್ಬನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ತೆರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಮೂರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೀಲಿಗಳಿಂದ ಮೂವರು ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸೇರಿ ಈ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ದೇವಾಲಯದ ಅರ್ಚಕರು, ಎರಡನೆಯವರು ಪೇಶ್ಕಾರ್ (ದೇವಾಲಯದ ಅಧಿಕಾರಿ), ಮತ್ತು ಮೂರನೆಯವರು ಜೀಯಂಗಾರ್ ಸ್ವಾಮಿ.
ಈ ಮೂವರೂ ಸೇರಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬೀಗಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಇದೆ! ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದ ತಕ್ಷಣ ಆ ಕತ್ತಲೆಯ ಗರ್ಭಗುಡಿಗೆ ಕಾಲಿಡುವ ಮೊದಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇವರ್ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ.
ಅರ್ಚಕರಿಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಹೋಗುವ ಆ 'ಸನ್ನಿಧಿ ಗೊಲ್ಲ' ಯಾರು?
ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದ ನಂತರ ಒಳಗೆ ಹೋಗುವ ಮೊದಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕರಲ್ಲ, ಜೀಯಂಗಾರ್ ಕೂಡ ಅಲ್ಲ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಯಾದವ ವಂಶಸ್ಥರೊಬ್ಬರು ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಮೊದಲು ಒಳಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರನ್ನೇ ಭಕ್ತರು ಮತ್ತು ದೇವಾಲಯದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಗೌರವದಿಂದ “ಸನ್ನಿಧಿ ಗೊಲ್ಲ” ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಪಂಜು (ಕಾಡಗ) ಹಿಡಿದು, ಆ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಕತ್ತಲೆಯ ಗರ್ಭಗುಡಿಯೊಳಗೆ ಮೊದಲು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಜಾತಿ-ಮತ, ಸ್ಥಾನಮಾನಗಳ ತಾರತಮ್ಯವಿಲ್ಲದೆ, ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಭಕ್ತನಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವ ಪರಮ ಪವಿತ್ರ ಗೌರವವಿದು. ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ನೋಡುವ ಮೊದಲ ಅದೃಷ್ಟವಂತ ಈ ಸನ್ನಿಧಿ ಗೊಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ವಿಶೇಷ.
ಶತಮಾನಗಳ ಹಿಂದಿನ ಆ ವರ.. ಇಂದಿಗೂ ಬದಲಾಗದ ಮಾತು
ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಯಾದವನಿಗೆ ಈ ಅಪರೂಪದ ಭಾಗ್ಯ ಹೇಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತು ಎಂಬ ಅನುಮಾನ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಲವರಿಗೆ ಬರಬಹುದು. ಇದರ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಪೌರಾಣಿಕ ಕಥೆಯಿದೆ. ಶತಮಾನಗಳ ಹಿಂದೆ, ಸ್ವಾಮಿಯು ಈ ತಿರುಮಲ ಬೆಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದಾಗ, ಮೊದಲು ಗುರುತಿಸಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ಯಾದವ ವಂಶಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ.
ಆ ಭಕ್ತಿಗೆ ಮೆಚ್ಚಿದ ಕಲಿಯುಗದ ದೈವ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂದು ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ವರವನ್ನು ನೀಡಿದರು. "ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಮೊದಲ ದರ್ಶನ ನಿಮ್ಮ ವಂಶಸ್ಥರಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಸ್ವಾಮಿ ಅಂದು ಮಾತು ಕೊಟ್ಟರಂತೆ. ದೇವರು ತನ್ನ ಭಕ್ತನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಆ ಮಾತನ್ನು, ಶತಮಾನಗಳು ಕಳೆದರೂ, ತಿರುಮಲ ತಿರುಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನಂ (TTD) ಇಂದಿಗೂ ಚಾಚೂತಪ್ಪದೆ ಪಾಲಿಸುತ್ತಿದೆ.