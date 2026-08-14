ಈ ಶ್ರಾವಣದಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದ ಮಹಾ ಸಂಯೋಗ; 23 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ಶ್ರಾವಣ ಸೋಮವಾರ ನಾಗಪಂಚಮಿ
ಆಗಸ್ಟ್ 17 ಅತ್ಯಂತ ವಿಶೇಷ ದಿನವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ದಿನ, ಸೋಮವಾರ ಮತ್ತು ನಾಗ ಪಂಚಮಿ ಒಂದೇ ದಿನ ಬರುವುದರಿಂದ 'ಸೋಮಾವತಿ ನಾಗ ಪಂಚಮಿ' ಎಂಬ ಅಪರೂಪದ ಮಹಾ ಸಂಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸ
ಸನಾತನ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ, ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸವನ್ನು ಶಿವನಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಶುಭಕರವಾದ ಮಾಸವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರಗಳಂದು ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿ ಶಿವ ಮತ್ತು ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಿಯನ್ನು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪೂಜಿಸುವುದರಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಕಷ್ಟಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಶಿವಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಜಲಭಿಷೇಕ ಮತ್ತು ರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಫಲಪ್ರದವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭಕ್ತರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ.
ನಾಗ ಪಂಚಮಿ
ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದ ಮೂರನೇ ಸೋಮವಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 17, ಅತ್ಯಂತ ವಿಶೇಷ ದಿನವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ದಿನ, ಸೋಮವಾರ ಮತ್ತು ನಾಗ ಪಂಚಮಿ ಒಂದೇ ದಿನ ಬರುವುದರಿಂದ 'ಸೋಮಾವತಿ ನಾಗ ಪಂಚಮಿ' ಎಂಬ ಅಪರೂಪದ ಮಹಾ ಸಂಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ. 23 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಇಂತಹ ಸಂಯೋಗ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಈ ಕಥೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನದಂದು, ಶಿವಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಗಂಧ ಮತ್ತು ಬಿಲ್ವಪತ್ರೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ ಗಂಗಾ ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿದ ಹಾಲಿನಿಂದ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ವಿಶೇಷ ಪುಣ್ಯ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ದಿನದಂದು ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿ ಯೋಗ ಮತ್ತು ಶಿವ ವಾಸಂ ಕೂಡ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶಿವನ ಆರಾಧನೆಯ ಜೊತೆಗೆ, ನಾಗ ದೇವಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸುವುದು ಸಹ ವಿಶೇಷವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದ ಸೋಮವಾರ
ಆಗಸ್ಟ್ 24 ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದ ಸೋಮವಾರ. ಈ ದಿನದಂದು ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶಿವಲಿಂಗಕ್ಕೆ ನೀರು ಮತ್ತು ಗಂಗಾ ಜಲದಿಂದ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿ ನಂತರ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ, ಕಪ್ಪು ಎಳ್ಳು, ವೀಳ್ಯದೆಲೆ, ಧೂಪ, ದೀಪ ಮತ್ತು ನೈವೇದ್ಯಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ ಆರತಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ತಮ್ಮ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳು ಈಡೇರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಭಕ್ತರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ.
3 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಮಹಾ ಸಂಯೋಗ
ಶ್ರಾವಣ ಸೋಮವಾರ ಮತ್ತು ನಾಗ ಪಂಚಮಿ ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಈ ಬಾರಿ, 23 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ಎರಡೂ ಒಂದೇ ದಿನದಂದು ಬರುವುದರಿಂದ ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸಕ್ತಿ ಮೂಡಿದೆ. 'ಪಶುಪತಿನಾಥ' ಎಂದರೆ ಎಲ್ಲಾ ಜೀವಿಗಳ ಅಧಿಪತಿ. ಶಿವನನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆತ್ಮದ ರಕ್ಷಕ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುವ ಈ ಹೆಸರನ್ನು ಜಪಿಸುವುದರಿಂದ, ಲೌಕಿಕ ಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ಕಷ್ಟಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ತರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆ.