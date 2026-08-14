ಕುಬೇರ+ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ+ರಾಜಯೋಗ, ಈ 3 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಲಿಯಲಿದೆ ತ್ರಿವಳಿ ಅದೃಷ್ಟ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಕುಬೇರನ ಸಂಪತ್ತು, ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಕೃಪೆ ಮತ್ತು ರಾಜಯೋಗದ ಅದೃಷ್ಟ, ಈ ಮೂರು ಶಕ್ತಿಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೈ ಹಿಡಿಯಲಿರುವ 3 ರಾಶಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗಳು ಹೊರಬಿದ್ದಿವೆ. ಈ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಸುವರ್ಣಕಾಲ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ.
ಹಣದ ಹರಿವು, ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಕಾಣಲಿರುವ 3 ರಾಶಿಗಳು
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಕೆಲವು ಗ್ರಹಗಳ ಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಯೋಗಗಳು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಫಲ ಕೊಡುತ್ತವೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಸಂಪತ್ತಿನ ಅಧಿಪತಿ ಕುಬೇರ, ಐಶ್ವರ್ಯದ ದೇವತೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಮತ್ತು ರಾಜಯೋಗ ತರುವ ಗ್ರಹಗಳ ಬೆಂಬಲ, ಈ ಮೂರೂ ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲಕರವಾದರೆ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಸದ್ಯದ ಗ್ರಹಗಳ ಸ್ಥಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹಣದ ಹರಿವು, ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿವೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಸಮಯವು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರಲಿದೆ. ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಬರಬೇಕಿದ್ದ ಹಣ ಕೈ ಸೇರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ವ್ಯಾಪಾರ ಅಥವಾ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಸಿಕ್ಕಿ, ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ಕೂಡ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಸಿಗುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಮನ್ನಣೆ ಅಥವಾ ಬಡ್ತಿ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆಸ್ತಿ, ಹೂಡಿಕೆ ಅಥವಾ ಉಳಿತಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವವರಿಗೂ ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಸಮಯ. ಇದರಿಂದ ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕುಬೇರನ ಸಂಪತ್ತು, ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಕೃಪೆ ಮತ್ತು ರಾಜಯೋಗದ ಪ್ರಗತಿ, ಈ ಮೂರು ಫಲಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಿಗುವ ಕಾಲ ಇದಾಗಿದೆ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಸಮಯವು ಹಣ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅಧಿಕಾರ, ಪದವಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗೌರವವನ್ನು ತಂದುಕೊಡಲಿದೆ. ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ನಿಲುಮೆ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಬಹುದು. ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಬಡ್ತಿ ಅಥವಾ ಮುಖ್ಯವಾದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಸ್ವಂತ ಉದ್ಯಮ ಮಾಡುವವರು ಹೊಸ ಗ್ರಾಹಕರು ಅಥವಾ ಪ್ರಮುಖ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಮೂಲಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಈ ಹಿಂದೆ ನಿಂತುಹೋಗಿದ್ದ ಕೆಲವು ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಮತ್ತೆ ವೇಗ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ "ಹಣ + ಪದವಿ + ಕೀರ್ತಿ" ಈ ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸಮಯ ಇದಾಗಿರಬಹುದು.
ಧನು ರಾಶಿ
ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟದ ಬೆಂಬಲ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೂ ಸಿಗದಿದ್ದ ಅವಕಾಶಗಳು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಸಿಗಬಹುದು. ಕೆಲಸ, ಉದ್ಯೋಗ, ವಿದೇಶಿ ಅವಕಾಶಗಳು, ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳಂತಹ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಕಾಣಬಹುದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದೂರ ಪ್ರಯಾಣ ಅಥವಾ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿಯೂ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಣಬಹುದು. ಉಳಿತಾಯ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಗುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಪ್ರಮುಖ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ சூழலும் ಬರಬಹುದು. ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಸಮಯ ಅದೃಷ್ಟ, ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ತರಲಿದೆ.