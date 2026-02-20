ತಿರುಮಲ ಲಡ್ಡು ತುಪ್ಪ ಕಲಬೆರಕೆ ಹಗರಣದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವೈಎಸ್ಆರ್ಸಿಪಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಜಗನ್ ಮೋಹನ್ ರೆಡ್ಡಿ ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚುನಾವಣೆ ನಡೆದ ನಂತರದ ಘಟನೆಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಟೈಮ್ಲೈನ್ ಮುಂದಿಟ್ಟ ಅವರು, ಇದರಲ್ಲಿ ವೈಎಸ್ಆರ್ಸಿಪಿ ಪಾತ್ರ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತಿರುಮಲ ಲಡ್ಡು ಪ್ರಸಾದಕ್ಕೆ ಬಳಸುವ ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಕಲಬೆರಕೆಯಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ಆರೋಪಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವೈಎಸ್ಆರ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ (YSRCP) ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಜಗನ್ ಮೋಹನ್ ರೆಡ್ಡಿ ಹಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಇಡೀ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಯಾವುದೇ ಪಾತ್ರವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗುರುವಾರ ಈ ವಿವಾದದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆದ ದಿನದಿಂದ ನಡೆದ ಘಟನೆಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಟೈಮ್ಲೈನ್ ಅನ್ನು ಜನರ ಮುಂದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಜಗನ್ ರೆಡ್ಡಿ ಎತ್ತಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು
ಮೇ 13, 2024 ರಂದು ಮತದಾನ ನಡೆಯಿತು. ಚುನಾವಣೆ ಮುಗಿದ ಎರಡೇ ದಿನಕ್ಕೆ, ಅಂದರೆ ಮೇ 15, 2024 ರಂದು ಟೆಂಡರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಲಾಯ್ತು. ಮತದಾನವಾದ ಎರಡು ದಿನಗಳ ನಂತರ, ಎಆರ್ ಡೈರಿಗೆ ತುಪ್ಪ ಪೂರೈಸಲು ಆರ್ಡರ್ ಕೊಡಲಾಯ್ತು. ಜೂನ್ 4, 2024 ರಂದು ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂತು. ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡರು. ಜೂನ್ 12 ರಿಂದ ಎಆರ್ ಡೈರಿ ತುಪ್ಪ ಪೂರೈಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿತು. ಜುಲೈ 12, 20, 25 ಮತ್ತು ಜುಲೈ 4 ರಂದು ಪೂರೈಕೆಯಾದ ನಾಲ್ಕು ಟ್ಯಾಂಕರ್ಗಳು ಎಲ್ಲಾ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆದವು. ಆದರೆ, ಜುಲೈ 6 ಮತ್ತು 12 ರಂದು ಎಆರ್ ಡೈರಿ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದ ನಾಲ್ಕು ಟ್ಯಾಂಕರ್ಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಆದವು" ಎಂದು ಜಗನ್ ವಿವರಿಸಿದರು. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡೈರಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬೋರ್ಡ್ (NDDB) ವರದಿಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ ಅವರು, ಅದು ಜುಲೈ 23, 2024 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಜುಲೈ 25, 2024 ರಂದು, ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಆದ ಆ ನಾಲ್ಕು ಟ್ಯಾಂಕರ್ಗಳನ್ನು ವಾಪಸ್ ಕಳುಹಿಸಲಾಯಿತು. ಜುಲೈ 27, 2024 ರಂದು, ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ ನಾಲ್ಕು ಟ್ಯಾಂಕರ್ಗಳನ್ನು ಕಲ್ಲು ಕ್ರಷರ್ ಬಳಿ ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆಗಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2024 ರಲ್ಲಿ, ತಿರಸ್ಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಅದೇ ನಾಲ್ಕು ಟ್ಯಾಂಕರ್ಗಳನ್ನು ಮುಂಜಾನೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಟಿಟಿಡಿಗೆ ವಾಪಸ್ ತಂದು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಯಿತು. ಟೆಂಡರ್ ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು, ತುಪ್ಪ ಪೂರೈಕೆ, ಪರೀಕ್ಷೆ, ಟ್ಯಾಂಕರ್ಗಳ ತಿರಸ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಅದೇ ಟ್ಯಾಂಕರ್ಗಳನ್ನು ಟಿಟಿಡಿಗೆ ವಾಪಸ್ ತಂದು ಸ್ವೀಕರಿಸುವವರೆಗೂ, ಈ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ವೈಎಸ್ಆರ್ಸಿಪಿಗೂ ಏನು ಸಂಬಂಧ? ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರ ಎಲ್ಲಿದೆ?" ಎಂದು ಜಗನ್ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.
ಪಾರದರ್ಶಕತೆಗೆ ವೈಎಸ್ಆರ್ಸಿಪಿ ಆಗ್ರಹ
ಗುರುವಾರ, ವೈಎಸ್ಆರ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಎಂಎಲ್ಸಿ ಎಂ. ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಮಾತನಾಡಿ, ತಿರುಮಲ ಲಡ್ಡು ಪ್ರಸಾದ ವಿವಾದದ ಹಿಂದಿನ ಸತ್ಯಾಂಶವನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಲಾಭವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗುರುತಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. ವಿಜಯವಾಡದಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಯಬೇಕು ಮತ್ತು ಸತ್ಯಾಂಶ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಬೇಕು ಎಂದು ನಾವು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ. ಇದರಿಂದ ಯಾರಿಗೆ ಲಾಭವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿಯಬೇಕು... ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ... ನಾವು ಸಿಬಿಐ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ವರದಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ಮುಂದಿಡುತ್ತೇವೆ... ಹೆರಿಟೇಜ್ ಕಂಪನಿಯು ತುಪ್ಪದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿರುವ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಣಕಾಸು ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ... ಎಂದರು.
ವಿವಾದದ ಹಿನ್ನೆಲೆ
2024ರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎನ್. ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು ಅವರು, ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಕೊಬ್ಬಿನ ಅಂಶ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಕೊಬ್ಬುಗಳಿವೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುವ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದ ವರದಿಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ ನಂತರ ಈ ವಿವಾದ ಭುಗಿಲೆದ್ದಿತ್ತು. (ANI)
