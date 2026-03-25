ರಾಮನವಮಿ ದಿನ ಈ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮನೆಗೆ ತನ್ನಿ… ಹಣ ಬರೋದು ನಿಲ್ಲೋದೆ ಇಲ್ಲ
Ram Navami: ಚೈತ್ರ ನವರಾತ್ರಿಯ ಒಂಬತ್ತನೇ ದಿನದಂದು (ನವಮಿ ತಿಥಿ) ರಾಮ ನವಮಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಶ್ರೀರಾಮನನ್ನು ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ತತ್ವಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ದಿನದಂದು ಮನೆಗೆ ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತರುವುದು ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ರಾಮ ನವಮಿಯಂದು ಈ ಶುಭ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮನೆಗೆ ತನ್ನಿ
ಈ ವರ್ಷ, ರಾಮ ನವಮಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಎರಡು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾರ್ಚ್ 26 ಮತ್ತು 27 ರಂದು. ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ರಾಮನು ಈ ದಿನದಂದು ಜನಿಸಿದನು, ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಇದನ್ನು ರಾಮ ನವಮಿ ಎಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ರಾಮ ನವಮಿಯಂದು ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮನೆಗೆ ತರುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ರಾಮನಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದವೂ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ರಾಮ ನವಮಿಯಂದು ನೀವು ಯಾವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮನೆಗೆ ತರಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ.
ಹಳದಿ ವಸ್ತುಗಳು
ರಾಮ ನವಮಿಯಂದು ಮನೆಗೆ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತರುವುದು ಸಹ ತುಂಬಾನೆ ಶುಭವಾಗಿದೆ, ಅಂದರೆ ನೀವು ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ ವಸ್ತ್ರ, ಚಂದನ, ಚಿನ್ನ, ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿಗಳು ಯಾವುದನ್ನೂ ಬೇಕಾದರೂ ತರಬಹುದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ, ಶ್ರೀ ರಾಮನಿಗೆ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣವೆಂದರೆ ತುಂಬಾನೆ ಪ್ರಿಯ.
ಬೆಳ್ಳಿ ವಸ್ತುಗಳು
ರಾಮ ನವಮಿಯಂದು ಮನೆಗೆ ಬೆಳ್ಳಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತರುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ದಿನದಂದು ನೀವು ಬೆಳ್ಳಿ ಆನೆಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದರೆ, ಅದು ಗೌರವ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀ ರಾಮನ ಆಶೀರ್ವಾದವು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ.
ಹವನ ಮತ್ತು ಪೂಜಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ತತ್ವಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ರಾಮ ನವಮಿಯ ದಿನದಂದು ಪೂಜೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮನೆಗೆ ತರುವುದು ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನದಂದು, ಮಾವಿನ ಕಟ್ಟಿಗೆ, ಶ್ರೀಗಂಧ, ಹಸುವಿನ ತುಪ್ಪ, ಅರಳಿ ಎಲೆಗಳು, ‘ಪಂಚಮೇವ’ (ಐದು ಒಣ ಹಣ್ಣುಗಳ ಮಿಶ್ರಣ), ಎಳ್ಳು, ಲವಂಗ, ಏಲಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಬಾರ್ಲಿ ಮುಂತಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮನೆಗೆ ತರಬಹುದು.
ರಾಮ ದರ್ಬಾರ್
ರಾಮ ನವಮಿಯ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಮನೆಯ ದೇಗುಲದಲ್ಲಿ ರಾಮ ದರ್ಬಾರ್ ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದರಿಂದ ಕುಟುಂಬದೊಳಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಐಕ್ಯತೆಯು ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನದಂದು, ಮನೆಗೆ ರಾಮ ದರ್ಬಾರ್ ತಂದು ಸರಿಯಾದ ಆಚರಣೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ದೇಗುಲದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ. ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಕುಟುಂಬದೊಳಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮತ್ತು ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.